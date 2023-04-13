30 ударов руками, совком и плинтусом: сибиряка приговорили к колонии за избиение женщины — она умерла

После того как женщина умерла от потери крови, нападавший не успокоился: он точно знал, что дома она хранила деньги и золотые украшения. Нейп пробрался в квартиру и украл ювелирные изделия, ноутбук и даже дамскую сумку розового цвета, а также деньги в сумме 100 тысяч рублей. Общий ущерб следователи позже оценили в 216 тысяч 400 рублей.