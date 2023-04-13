30 ударов руками, совком и плинтусом: сибиряка приговорили к колонии за избиение женщины — она умерла

Суд приговорил жителя Ордынского района Николая Нейпа к 12 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в избиении подруги, которое он совершил из ревности. От травм женщина скончалась.
О подробностях уголовного дела сегодня рассказали в Ордынском районном суде Новосибирской области. Как следует из материалов дела, Николай Нейп поссорился со своей сожительницей, выпил и пошел выяснять отношения. Потерпевшую злоумышленник застал в бане, и тут же начал ее избивать.
— Умышленно нанес ей руками, ногами, деревянной палкой, деревянным плинтусом и металлическим совком не менее 31 удара по ногам, рукам, а также по другим жизненно важным частям тела, в том числе по туловищу и голове, после чего оставил потерпевшую лежащей на полу в помещении бани, — сообщили на сайте в суда.
После того как женщина умерла от потери крови, нападавший не успокоился: он точно знал, что дома она хранила деньги и золотые украшения. Нейп пробрался в квартиру и украл ювелирные изделия, ноутбук и даже дамскую сумку розового цвета, а также деньги в сумме 100 тысяч рублей. Общий ущерб следователи позже оценили в 216 тысяч 400 рублей.
Вчера, 12 апреля, суд признал Николая Нейпа виновным в причинении сожительнице тяжкого вреда здоровья, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ) и краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее НГС писал об убийстве беременной проститутки, которое было совершено еще в 80-х. Его раскрыли сразу же, а вот ловить преступника силовикам пришлось более 35 лет.