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Стрельба в школе в Казани

«Казанского стрелка» Галявиева отправили в колонию на пожизненное

Гособвинение ранее запросило пожизненное заключение с пребыванием первых пяти лет в тюрьме

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Видео: Городские порталы

Верховный суд Татарстана вынес приговор казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в мае 2021 года. Галявиева судили за убийство, изготовление взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества. Приговором суда молодой человек получил пожизненный срок.

На прениях гособвинение запросило для Галявиева пожизненный срок, при этом пять лет он должен провести в тюрьме, оставшиеся годы — в исправительной колонии особого режима. Адвокат стрелка настаивал на принудительном лечении, поскольку первая экспертиза признала у Галявиева параноидальную шизофрению.

Выступая с последним словом, Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших, а также заявил, что напишет книгу, чтобы закрыть все иски о моральном ущербе с ее продажи.

— Прошу прощения у всех. Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить, — сказал Галявиев.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Он ворвался в школу с охотничьим ружьем и расстреливал всех, кого видел. В тот день в стенах школы погибли девять человек: семь детей и два учителя. Еще 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по этому делу признали 650 человек. Хронику тех событий подробно описали в отдельном материале корреспонденты 116.RU.

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