«Казанского стрелка» Галявиева отправили в колонию на пожизненное

Верховный суд Татарстана вынес приговор казанскому стрелку Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в мае 2021 года. Галявиева судили за убийство, изготовление взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества. Приговором суда молодой человек получил пожизненный срок.
На прениях гособвинение запросило для Галявиева пожизненный срок, при этом пять лет он должен провести в тюрьме, оставшиеся годы — в исправительной колонии особого режима. Адвокат стрелка настаивал на принудительном лечении, поскольку первая экспертиза признала у Галявиева параноидальную шизофрению.
Выступая с последним словом, Галявиев попросил прощения у родственников погибших и пострадавших, а также заявил, что напишет книгу, чтобы закрыть все иски о моральном ущербе с ее продажи.
— Прошу прощения у всех. Никакие слова и никакие деньги не вернут погибших. Не сделают людей здоровыми. Я постараюсь закрыть все иски. Работой в колонии ограничиваться не буду. Попытаюсь написать книгу и деньгами их погасить, — сказал Галявиев.
11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии