Зачарованный лес. Как мы искали закладки возле НГУ и сколько наркотиков спрятано в Советском районе

Зачарованный лес

Лес возле НГУ начинается сразу за улицей Пирогова и пронизан сотнями тропинок и просек, некоторые из них для удобства студентов и преподавателей даже обозначены на картах в приложении 2ГИС. Удобно: при необходимости можно и срезать путь практически откуда и куда угодно, и погулять с собакой, наслаждаясь красотами сибирской весны, и купить или продать наркотики (даже несмотря на то, что это прямо запрещено законом).



НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия и описания, которые встречаются в тексте.

