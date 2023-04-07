История сатанистов-людоедов, которая потрясла всю Россию. Сейчас они находятся на свободе

Они обманом заманили на жертвенную поляну юных Олю Пухову и Аню Горохову. По команде набросились на девочек, расчленили, умылись их кровью. Через пару дней сатанисты точно так же поступили с Андреем Сорокиным и Варей Кузьминой. Все жертвы доверяли своим убийцам — они были знакомы.