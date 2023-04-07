История сатанистов-людоедов, которая потрясла всю Россию. Сейчас они находятся на свободе

Летом 2008 года на всю Россию прогремела новость: подростки-сатанисты из Ярославля растерзали четверых сверстников. Они сделали это на жертвенной поляне рядом с кладбищем на окраине города.
Подростков нашли не сразу. Когда преступление вскрылось — город был в шоке. Как? Почему? Подробности жутких ритуальных убийств смотрите в видеосюжете, опубликованном выше.
Секта сатанистов образовалась в Ярославле в 2006 году. Ее основателем был 15-летний Константин Баранов (Клык), позже к нему присоединились еще два подростка — Николай Оголобяк (Граф) и Алексей Чистяков (Мёртвый). В течение года в секту вступили Антон Маковкин (Доктор Гот), Сергей Карпенко (Дистрис) и Александр Воронов (Гитлер), Ксения Ковалева (Кара).
В таком составе члены секты несколько лет проводили кровавые ритуалы. Сначала для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Новых членов секты посвящали кровью животных. В какой-то момент сатанисты решили перейти на людей.
Они обманом заманили на жертвенную поляну юных Олю Пухову и Аню Горохову. По команде набросились на девочек, расчленили, умылись их кровью. Через пару дней сатанисты точно так же поступили с Андреем Сорокиным и Варей Кузьминой. Все жертвы доверяли своим убийцам — они были знакомы.
Какие сроки дали сатанистам-людоедам и как они сейчас живут? Об этом рассказывают наши коллеги из 76.RU. Спойлер: почти все уже находятся на свободе.