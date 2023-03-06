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Тема дня«Экология-Новосибирск» стала банкротом
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«Обещали компенсацию за БАДы». 3,2 миллиона рублей похитили жулики из Новосибирска у стариков

Они представлялись правоохранителями и обещали помочь получить компенсацию за бракованные БАДы

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У мошенников в арсенале очень много способов обмануть людей. Представляются они совершенно разными людьми — специалистами из банка, представителями крупных компаний или брендов, обычными людьми... А вы сможете разобраться, кто есть кто, не дать себя обмануть и сохранить свои деньги в безопасности? Можете проверить это, пройдя наш тест

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В суд направлено дело о мошенничестве на 3,2 миллиона рублей, которые два жителя Новосибирска выманили у пенсионеров. Жулики обещали помочь получить компенсацию за «неправильные» биологически активные добавки.

— Обвиняемые звонили на телефонные номера пожилых граждан, ранее приобретавших БАДы, представлялись сотрудниками различных организаций и сообщали заведомо ложные сведения о положенной денежной компенсации за ранее приобретенные БАДы, которые не соответствовали заявленным характеристикам, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Мошенники предлагали солидную компенсацию, но нужно было заплатить пошлину или комиссию. 10 пенсионеров из семи регионов клюнули на удочку и потеряли 3,2 миллиона рублей. Уголовное дело по ч. 2, 3, 4 ст.159 УК РФ рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

Ранее НГС рассказал, как новосибирец поучаствовал в спецоперации по выявлению мошенников по просьбе «сотрудников банка». Это благородное начинание закончилось катастрофически: мужчина лишился всех своих накоплений и вдобавок стал обладателем кредита на 2 с лишним миллиона рублей, эти деньги ушли неизвестным людям.

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