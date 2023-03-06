«Обещали компенсацию за БАДы». 3,2 миллиона рублей похитили жулики из Новосибирска у стариков

У мошенников в арсенале очень много способов обмануть людей. Представляются они совершенно разными людьми — специалистами из банка, представителями крупных компаний или брендов, обычными людьми... А вы сможете разобраться, кто есть кто, не дать себя обмануть и сохранить свои деньги в безопасности? Можете проверить это, пройдя наш тест

Иллюстрация: Юрий Орлов Поделиться







