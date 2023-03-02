Вскрыли машину, растащили посылки: в Новосибирске заявили о краже из машины OZON — видео с подозреваемыми

Ночью 2 марта неизвестные вскрыли грузовую «Газель», которая, по информации источника НГС, принадлежит компании OZON, и украли часть посылок.



Инцидент произошел около 2 часов ночи на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска. Действия молодых людей попали в объектив видеодомофона. На кадрах молодые люди быстро стаскивают коробки на пустое место и начинают вскрывать их.