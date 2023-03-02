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Вскрыли машину, растащили посылки: в Новосибирске заявили о краже из машины OZON — видео с подозреваемыми

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Последствия ночных похождений неизвестных налетчиков сейчас изучают полицейские

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Ночью 2 марта неизвестные вскрыли грузовую «Газель», которая, по информации источника НГС, принадлежит компании OZON, и украли часть посылок.

Инцидент произошел около 2 часов ночи на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска. Действия молодых людей попали в объектив видеодомофона. На кадрах молодые люди быстро стаскивают коробки на пустое место и начинают вскрывать их.

Как им удалось вскрыть кузов служебной машины компании, сколько времени это заняло и сработала ли сигнализация, неизвестно: автомобиль в кадр не попал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: vk.com/act54

— Утром жильцы обнаружили вскрытые посылки: часть содержимого воры забрали, а остальное бросили в снегу. Приехали полицейские, которые проводят следственные действия, — написали в паблике.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что работают на месте происшествия:

— Сегодня утром поступило заявление водителя о том, что неизвестные лица проникли в его машину с различными товарами. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка, устанавливается факт хищения товаров, проводится розыск лиц, причастных к совершению данного преступления, — прокомментировали в полиции.

НГС обратился в компанию OZON, чтобы узнать, что известно руководству интернет-магазина о новосибирском происшествии и каким образом компания собирается возмещать ущерб людям, заплатившим за украденные посылки.

Ранее НГС опубликовал видео с предполагаемыми мошенниками, которых подозревают в том, что они забрали у пенсионерки 400 тысяч рублей. Их ищут полицейские.

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