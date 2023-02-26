Отец сам привел дочь на панель: дикие истории из начала 2000-х от босса «ночных бабочек»

От водителя — до босса «ночных бабочек». Александр из Уфы в начале 2000-х попал в криминальный бизнес. Речь идет о системе оказания интимных услуг, где сначала он был простым водителем, а потом стал начальником и покровителем путан. Наши коллеги из UFA1.RU поговорили с ним.
Водитель — он же охранник, стилист, психолог и бухгалтер
В любой нелегальный бизнес попадают не от хорошей жизни. В те годы люди в массе своей жили бедно. Многие искали легкий способ заработать, и, как водится, шли туда, где, по их мнению, сделать это было проще всего. Такой казалась сфера интима: девочки хотели получить быструю прибыль, парни — найти непыльную работу и стабильный доход.
Иерархию никто не отменял: у каждого «предприятия» по торговле живым товаром была своя крыша. И речь не только о бандитах из 90-х, которые переквалифицировались в бизнесменов. Часто завязаны были правоохранительные органы. Далее шел непосредственный руководитель конторы, затем его водители и, собственно, сами работницы по оказанию интим-услуг.
Наш собеседник рассказывает, что водитель путан должен был выполнять несколько функций, а не только крутить баранку. Да, нужно было уметь хорошо водить авто, чтобы развозить работниц по клиентам, но также быть физически крепким, чтобы в случае выхода ситуации из-под контроля суметь вмешаться. А еще собирать заработанные деньги для босса. Водитель заходил вместе с дамой к клиенту, чтобы посмотреть и просчитать, не случится ли там ничего незапланированного — мало ли кто еще есть в квартире и в каком состоянии сам клиент. Кроме того, сопровождающий вел еще ряд важных дел.
— Иногда нужно было стать стилистом, подсказать, что лучше надеть девушке, и оценить, как это будет выглядеть на ней. По необходимости выступить в роли психолога, успокоить и приободрить. Стать еще и «сейфом», чтобы хранить сбережения девушек. Некоторым негде было оставлять накопленные деньги, и они отдавали их мне. Оставят немного себе на «хотелки», остальное — на хранение.
После смены под утро водитель должен собрать всю выручку и отчитаться руководству. Далее уже выдавались инструкции, кому сколько положено выплатить за работу. Деньги путанам выплачивались сразу же, в этом бизнесе нет никаких окладов, авансов и ежемесячной зарплаты. Зато практиковалась система штрафов. Если до хозяина доходила информация, что девочка «косячит», это отражалось на ее заработке. Под косяком подразумевались отказы выполнять требования клиента, грубое поведение и т.д.
Поначалу может показаться странным, но в этой сфере репутация крайне важна и это касается всех участников цепочки. Если «хозяин» кидает, плохо обращается — об этом знают все. К примеру, на рынке услуг орудовали и так называемые беспредельщики — те, кто вел себя непорядочно по отношению к девочкам, подсаживал сотрудниц на запрещенные вещества и жестко расправлялся с конкурентами. Такие «получали свое», бизнес четко регулировался изнутри.
То же и с работницами: если путана употребляет наркотики, ворует у клиентов — это тоже быстро становится известно. В бизнес девочки попадали в основном по рекомендации. Набор происходил в том числе через газеты, где размещались объявления в рубрике «Досуг». Кстати, водители часто выходили на работодателя так же. Требования были жесткие: вести дела честно, не вступать в сговор с подопечными, не воровать деньги. Те, кто соблюдал правила, мог идти по карьерной лестнице — разобравшись, как работает система, заработав себе репутацию, набрав свой штат работниц и клиентскую базу, самому стать боссом.
Присмотрите за моей девочкой
На вопрос о самой трагичной, забавной или опасной истории собеседник задумался. Говорит, в этом бизнесе драм, опасности и иногда веселья — хоть отбавляй. Не раз случалось, что ему и его подопечным грозила смертельная опасность. Периодически случался передел рынка, приходилось спасаться от пуль конкурентов. Каждый работал на своей территории, но иногда на нее пытались залезть чужаки. Один из таких случаев закончился тем, что несостоявшиеся захватчики «укатили» на 20 лет в колонию. Бывало, что приходилось прыгать из окна. И это были не криминальные разборки.
— На турбазе в 2010-х годах перепились ВИП-клиенты, у них было оружие, начали палить. Пришлось спасать девочек и себя и выходить через окно второго этажа. Благо была зима, прыгнули в сугроб и уехали.
Одна из самых ужасных ситуаций, которая запомнилась навсегда: собственный отец привел дочь на заработки. В той семье беда следовала за бедой. С главой семейства произошел несчастный случай, ему отрезало ноги поездом. Жена в этот момент была беременна, не выдержала шока, начала сильно пить. Родились близнецы, оба с отклонениями. Мать всё больше «падала в стакан». Времена были трудные. Единственной трудоспособной в семье оказалась старшая дочь. И она пошла на панель.
— Когда я с ними познакомился, девочке было 19 лет и она уже какое-то время до этого зарабатывала своим телом. Знаю, что сама приняла такое решение. Причем опыт у нее был нехороший, работала у беспредельных. Единственное, о чем просил отец, — присмотреть, чтобы ее не обижали. Я сотрудничал с ней около двух лет. Сложно сказать, что у нее было на душе. Внешне она ходила на встречи с клиентами как на работу. Надо — значит, надо.
Александр рассказывает, что в этот бизнес от безысходности идут единицы. Кто-то выходит на панель, потому что не хочет работать на скучной и малооплачиваемой должности. Некоторые идут назло родителям, такое тоже бывает. Большинство приходит в надежде быстро заработать, шальные деньги кажутся легкими.
— Слышал, как одна говорила по телефону своей младшей сестре-студентке, мол, на какой черт тебе учеба, надо начинать уже выгодно себя предлагать и быстро заработать, остальное будет. Надеюсь, молодая девочка не последовала совету сестры.
Мужчина вспоминает случай, как одна из будущих работниц индустрии приехала из глубинки, до этого она ни разу не бывала в большом городе. Оказавшись в одном из универмагов, долго каталась на эскалаторе туда-сюда, пока ее не выгнала охрана. Ей даже такие простые, казалось бы, вещи были в диковинку. Через пару лет в бизнесе она уже поднаторела, подняла самооценку и уже сама выбирала, с кем работать, а кто ее не достоин, на чем и куда ездить и во что одеваться.
«Красотка» — лишь кино
Как в любом деле, в торговле собой многое зависит от самих девочек, продолжает Александр. Как они себя презентуют, так и к ним относятся. Насколько готова выложится на работе, столько и заработаешь. Также в сфере этого теневого бизнеса сильны связи, люди, которые совместно прошли много трудностей, впоследствии поддерживают и помогают друг другу.
Но итог один — опустошение в душе, болезни, не сложившаяся личная жизнь. И пятно на имени. Собеседник говорит, что все девочки без исключения любят фильм «Красотка» и смотрят на свою работу через призму этой истории, веря, что нечто подобное произойдет и с ними.
— У меня были подопечные, которые вышли замуж, и их мужья знали, чем те занимались, некоторые так и познакомились. Не скажу, что их семейная жизнь сложилась удачно. Навскидку только одну историю вспомню: девочка вышла замуж за крупного предпринимателя, который позже стал большим чиновником, родила ему детей, живут вроде счастливо. Но это скорее исключение.
Те, кто связался с наркотиками, алкоголем и работодателями-беспредельщиками, заканчивают плохо почти всегда. Как правило, в штате не терпят тех, кто связался с запрещенными веществами. Оно и понятно — клиенты ждут качества и гарантий, что девушка адекватна и здорова. Что касается медобслуживания, за этим тоже следят, но опять-таки, если сама работница индустрии хочет иметь состоятельных клиентов и работать в премиальном сегменте, она следит за своим здоровьем. Если наплевала — прямой путь на обочину. Также ведущие этот криминальный бизнес по понятиям никогда не станут удерживать работницу, говорит опытный уфимец. Не пошло — можешь идти. Захочешь вернуться — пожалуйста. Но лучше всё же не возвращаться.
Есть и своя легенда — баба Лена. Александр говорит, что это личность известная в узких кругах. Сейчас женщине 60 лет, а то и больше. Но она не ушла на «заслуженный отдых», правда, «высшую лигу» давно покинула.
Что до расценок тогда и сейчас, разумеется, инфляция и тут имеет место. Например, если в начале «нулевых» за час, проведенный с девочкой по вызову, клиент платил 500 рублей, сейчас речь идет о сумме от 3,5 тысячи. За ночь в то время девушке платили 2–3 тысячи, теперь это 10 тысяч рублей. Наш собеседник говорит, что при этом клиентов раньше было на порядок больше, да и качество работы «ночных бабочек» выше, чем сейчас, потому что конкуренция была выше.
Государство теряет миллиарды, не признавая существование этого бизнеса, полагает собеседник UFA1.RU. Если направить оказание интимных услуг в легальное русло, это позволит не только декриминализировать сферу, но и контролировать качество, резко уменьшить заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, и обеспечить спокойствие и порядок, исключив подпольные разборки. И есть еще тонкий психологический момент, о котором мало кто вспоминает.
— Сколько семей сохранилось благодаря работницам секс-индустрии! — говорит Александр и, видя удивление на лице корреспондента, поясняет.
— Вот пришел мужик к путане, начал про жену свою рассказывать, мол, такая и сякая. Выговорился. А в ответ ему не поддакивают, а дают «втык», мол, ты не имеешь права так говорить о женщине, которая с тобой живет, терпит всех твоих тараканов в башке, приняла тебя без денег таким, какой ты был, родила и растит детей. Да еще и гуляешь налево. Не смей плохо говорить о своей жене! Пристыженный мужчина начинает переосмысливать роль супруги. Ну и передумывает разводиться, — заключает собеседник.
Добавим, что сейчас наш собеседник живет в другом городе, у него есть бизнес в сфере общественного питания, вполне легальный и этически правильный.