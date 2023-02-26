Отец сам привел дочь на панель: дикие истории из начала 2000-х от босса «ночных бабочек»

— На турбазе в 2010-х годах перепились ВИП-клиенты, у них было оружие, начали палить. Пришлось спасать девочек и себя и выходить через окно второго этажа. Благо была зима, прыгнули в сугроб и уехали.



Одна из самых ужасных ситуаций, которая запомнилась навсегда: собственный отец привел дочь на заработки. В той семье беда следовала за бедой. С главой семейства произошел несчастный случай, ему отрезало ноги поездом. Жена в этот момент была беременна, не выдержала шока, начала сильно пить. Родились близнецы, оба с отклонениями. Мать всё больше «падала в стакан». Времена были трудные. Единственной трудоспособной в семье оказалась старшая дочь. И она пошла на панель.



— Когда я с ними познакомился, девочке было 19 лет и она уже какое-то время до этого зарабатывала своим телом. Знаю, что сама приняла такое решение. Причем опыт у нее был нехороший, работала у беспредельных. Единственное, о чем просил отец, — присмотреть, чтобы ее не обижали. Я сотрудничал с ней около двух лет. Сложно сказать, что у нее было на душе. Внешне она ходила на встречи с клиентами как на работу. Надо — значит, надо.

