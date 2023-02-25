«Прилип ко мне и схватил за ягодицу»: истории женщин, столкнувшихся с домогательством в общественных местах

«Выбежала из подъезда и пробыла на улице до ночи»

Некоторым нашим респонденткам эксгибиционисты встретились еще в детстве. Мария впервые столкнулась с таким человеком, когда ей было около десяти лет. Сейчас ей 33 года. Она говорит, что до сих пор помнит лицо того мужчины.

— Я возвращалась из школы домой. Зашла в подъезд, там стоял мужчина. Он повернулся ко мне, и я увидела его голые гениталии. Этот мужчина начал гладить свой половой орган и идти на меня — я так сильно испугалась, что сразу же выбежала оттуда. В итоге пробыла на улице до самой ночи, не могла вернуться домой, боялась, что он всё еще там. Всё это время меня искали родители, и когда все-таки нашли, я даже не смогла объяснить, почему не пришла домой, — поделилась Мария.

