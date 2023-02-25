«Прилип ко мне и схватил за ягодицу»: истории женщин, столкнувшихся с домогательством в общественных местах

Сексуальные домогательства в общественных местах, к сожалению, обычное явление, с которым сталкивались многие женщины. Мужчины прижимаются к девушкам в автобусах, трогают их за грудь или ягодицы, расстегивают ширинку и вытаскивают свои половые органы на всеобщее обозрение. Всё это разные формы харассмента. Пострадавшие зачастую умалчивают о произошедшем — боятся, что им не поверят, или просто стесняются. Наши омские коллеги из NGS55.RU поговорил с девушками, которые столкнулись с сексуальными домогательствами в общественных местах. Также в полиции рассказали, что делать в такой ситуации, а психолог объяснил, чем это грозит пострадавшим.
Однажды с такой ситуацией столкнулась и автор этого текста, это произошло еще в 14 лет, когда я с подругой ехала в автобусе. Он был практически пустой, мы сидели и слушали музыку в наушниках. Повернув голову влево, я увидела мужчину, который пристально на меня смотрел. Тогда я почувствовала напряжение, но отвернулась и постаралась не обращать внимания. Но спустя некоторое время я снова посмотрела на него и увидела, что он сверлил меня взглядом и мастурбировал. Помню, как мне было страшно, непонятно и противно. Но я молчала. Подруга этого не видела. Наверное, была в своих мыслях. К счастью, нам как раз нужно было выходить на следующей остановке. Когда мы уже покинули автобус, я обернулась и увидела, что тот мужчина идет за нами. Но на улице было людно — мы затерялись в толпе.
«Выбежала из подъезда и пробыла на улице до ночи»
Некоторым нашим респонденткам эксгибиционисты встретились еще в детстве. Мария впервые столкнулась с таким человеком, когда ей было около десяти лет. Сейчас ей 33 года. Она говорит, что до сих пор помнит лицо того мужчины.
— Я возвращалась из школы домой. Зашла в подъезд, там стоял мужчина. Он повернулся ко мне, и я увидела его голые гениталии. Этот мужчина начал гладить свой половой орган и идти на меня — я так сильно испугалась, что сразу же выбежала оттуда. В итоге пробыла на улице до самой ночи, не могла вернуться домой, боялась, что он всё еще там. Всё это время меня искали родители, и когда все-таки нашли, я даже не смогла объяснить, почему не пришла домой, — поделилась Мария.
Другой случай с девушкой произошел около пяти-шести лет назад. Мария ехала в переполненном автобусе и стояла на задней площадке, между сиденьями, которые расположены друг напротив друга.
— В какой-то момент очень пожилой мужчина начал сзади меня щупать. Я даже не смогла ему помешать, потому что у меня не было возможности развернуться. Что-то сказать или закричать тоже не могла — боялась, что не поверят или обо мне подумают плохое, — добавила женщина.
«Увидела перед собой его половой орган»
Другая наша собеседница столкнулась с домогательством в Северной столице.
— Был один случай, который меня шокировал и напугал. Я была в Петербурге, ехала в метро сидя. Передо мной стоял мужчина лет 30. Он жестикулировал, обращал на себя внимание, но я смотрела вниз. Потом всё-таки подняла глаза и увидела перед собой его половой орган. Что самое странное, на нем был презерватив. Я испугалась, встала и отошла в сторону. Но он всё равно провожал меня взглядом. Вокруг было очень много людей, это был достаточно забитый вагон. В какой-то момент он понял, что может попасться на глаза мужчинам, испугался и тоже отошел в сторону. Ну а вообще, об эксгибиционистах я узнала еще в детстве — у нас возле школы обитал такой мужчина, — рассказала Оксана.
«Лег на диван и начал мастурбировать»
С Марией неприятная ситуация произошла этим летом. Девушка ехала в автобусе, когда близко к ней встал незнакомый мужчина и скользнул рукой по ее ягодице.
— Я подумала, может, случайно так получилось, потому что в этот момент проходили люди. Но нет. Автобус пошатнулся, этот мужчина совсем прилип ко мне и схватил за одну ягодицу. Для меня это было полнейшей наглостью. Я повернулась к нему, ударила локтем по лицу и разбила нос. В тот момент как раз была остановка — он тут же выскользнул из автобуса, — поделилась Мария.
Заговорив на эту тему, девушка вспомнила еще один неприятный случай. Она с подругой отдыхала в одном из московских заведений. Его владелец изъявил желание поцеловать Марию, но она ему отказала. Однако он тут же нашел другой способ доставить себе удовольствие.
— Он лег на диван и начал мастурбировать. Я была в шоке от происходящего и сразу выбежала оттуда, — рассказала девушка.
«То руку заденет, то ногу»
Некоторые мужчины расценивают свое поведение как обычный флирт, даже не думая, что на самом деле пренебрегают чувствами девушек. Екатерина и ее подруга столкнулись с сексуальным домогательством в торговом центре, когда им было по 19 лет. По словам девушки, им навстречу шли двое мужчин (как ей кажется, лет 30) и, оказавшись рядом, начали звать на прогулку.
— Мы отказались. А они, вместо того чтобы уйти, попытались нас поцеловать. Было очень неприятно и мерзко от такого, — вспоминает Катя.
Другая омичка, Анна, была с подругой на сеансе в кинотеатре. Незнакомый мужчина, сидевший рядом, постоянно прикасался к ней и пристально смотрел.
— Этот мужчина поставил попкорн на пол и задел мою ногу. Сначала я подумала, что случайно, темно всё-таки. Но потом он коснулся моей руки. Так продолжалось и дальше — то руку заденет, то ногу, — рассказывает девушка. — После сеанса, когда мы уже вышли из зала, он провожал меня взглядом.
Что делать, если домогаются в общественном месте?
Харассмент в общественных местах зачастую игнорируется, и сексуальные домогательства остаются незарегистрированными. Женщины не сообщают о большинстве инцидентов, опасаясь, что их не воспримут всерьез. Мы спросили у сотрудников полиции, что делать в такой ситуации.
— Необходимо обратиться в полицию — позвонить по телефону или обратиться к сотруднику, если он в зоне видимости. Если это происходит в общественном транспорте, выходить не нужно. Следует звонить из общественного транспорта, обратив внимание кондуктора и водителя. К ответственности граждан привлекают государственные органы. В ваших силах как можно быстрее сообщить в полицию и дождаться приезда сотрудников, — рассказали корреспонденту NGS55.RU в УМВД по Омской области.
Также там добавили, что, если человек столкнулся с любыми незаконными действиями, необходимо как можно быстрее позвонить в полицию по номеру 102, вкратце описать ситуацию, сообщить привязку к месту происшествия и указать приметы нарушителя.
Как преодолеть такой опыт?
«Сама виновата», «сама соблазнила», «оделась не так», «много улыбалась» и другими подобными фразами оправдывают себя мужчины, надругавшиеся над девушками. Из жертвы женщина превращается в виновницу, поэтому большинство из них не раскрывают эту тему, переживают внутри себя.
— Это самый губительный вариант, потому что приводит к разрушению психики, нервной системы, проблемам сексуального характера, депрессии, паническим атакам и даже суициду, — рассказывает психолог Наталья Целевич.
Она отмечает, что последствия сексуальных домогательств во многом зависят от характера пострадавшей — насколько она стрессоустойчивая, впечатлительная.
— В обществе существует мнение, что эксгибиционисты не опасны. В большинстве случаев это действительно так. Да, они показали свои гениталии и в ответ получили страх, испуг, удивление девушек. Но нельзя относиться к этому как к норме, потому что некоторый процент случаев эксгибиционизма может перетекать в физическое действие, то есть в акт насилия, — объясняет психолог.
Эксгибиционистами могут быть и успешные в социуме люди, у которых есть муж или жена. То есть они не могут получить удовлетворение от классического полового акта со своим партнером. Поэтому, как правило, они демонстрируют свои гениталии незнакомым людям, против их воли и в большинстве случаев тем, кто слабее (в том числе детям).
— Важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, чтобы в случае чего он рассказал родителям о произошедшем. И если вы столкнулись с сексуальным домогательством, в том числе эксгибиционизмом, не нужно кричать, плакать. Лучше сохранять равнодушное, спокойное состояние. Тогда человек понимает, что ничего не добьется, и начинает теряться. Если есть рядом люди, то не надо стесняться просить их о помощи — важно озвучивать проблему, то есть защищать себя, — добавила Наталья Целевич.