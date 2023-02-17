Спал 4 часа, выпил энергетика: водитель заявил в полиции о ретроградной амнезии после смертельного ДТП на Большевистской

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ — Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.

В процессе уже выслушали показания свидетелей, в том числе одной из пассажирок, которая рассказала, что водитель по ее ощущениям превышал скорость и вел машину агрессивно, а в пути следования пил энергетик. Еще один свидетель обратил внимание на то, что из полосы в полосу Toyota перемещалась очень плавно, как будто водитель не перестраивался, а уснул за рулем.

Сам обвиняемый, как рассказала государственный обвинитель, еще не давал показания в суде. В ходе предварительного следствия Илью Ш. неоднократно допрашивали, но рассказать о ДТП он не мог: по словам водителя, он получил серьезную черепномозговую травму, которая привела к ретроградной амнезии.