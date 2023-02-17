Спал 4 часа, выпил энергетика: водитель заявил в полиции о ретроградной амнезии после смертельного ДТП на Большевистской

В Октябрьском районном суде Новосибирска допросили свидетелей по уголовному делу о страшном ДТП, которое произошло рано утром 15 марта 2022 года на Большевистской. В аварии погибли три человека. Сегодня о ходе процесса НГС рассказала государственный обвинитель по делу.
По словам старшего помощника прокурора Октябрьского района Жанны Леоновой, 26-летнего водителя обвиняют в том, что он превысил скорость, не учитывал, что на улице темно, а перед тем, как выехать на трассу, проспал всего 4 часа.
— Двигаясь таким образом, водитель вследствие утомленного состояния уснул за рулем автомобиля «Toyota Estima», потерял контроль над управлением и совершил столкновение с задней частью полуприцепа, прикрепленного к тягачу, стоящему у обочины, — озвучила выводы предварительного следствия Жанна Леонова.
Как следует из материалов дела, Ш. вез шестерых пассажиров из Бийска в Новосибирск. Трое из них, двое мужчин и женщина в аварии погибли, еще одна пассажирка получила тяжелейшие травмы, которые эксперты классифицировали как тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ — Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.
В процессе уже выслушали показания свидетелей, в том числе одной из пассажирок, которая рассказала, что водитель по ее ощущениям превышал скорость и вел машину агрессивно, а в пути следования пил энергетик. Еще один свидетель обратил внимание на то, что из полосы в полосу Toyota перемещалась очень плавно, как будто водитель не перестраивался, а уснул за рулем.
Сам обвиняемый, как рассказала государственный обвинитель, еще не давал показания в суде. В ходе предварительного следствия Илью Ш. неоднократно допрашивали, но рассказать о ДТП он не мог: по словам водителя, он получил серьезную черепномозговую травму, которая привела к ретроградной амнезии.
— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину, раскаялся, пояснил, что перед выездом он спал около четырех часов, а в пути выпил банку энергетика, — уточнила Жанна Леонова. — Согласно его показаниям, данным в ходе предварительного следствия, память об аварии у него так и не восстановилась.
Допросить подсудимого в суде собираются уже на следующем заседании. Если его признают виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о серьезной аварии, которая произошла под Новосибирском неделю назад. Три фуры столкнулись с пассажирским микроавтобусом, пострадали три человека.