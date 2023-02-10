«В салоне было восемь пассажиров»: три фуры столкнулись с пассажирским микроавтобусом на трассе под Новосибирском

Несколько фур и пассажирский микроавтобус столкнулись на трассе под Новосибирском. ДТП произошло сегодня, 10 февраля, около 14:00 в районе Искитима. Об этом сообщают очевидцы.
В ГИБДД Новосибирской области сообщили о столкновении трех фур и микроавтобуса.
— 36-летний трезвый водитель DAF двигался со стороны Барнаула в Новосибирск. Не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущей «Газели» и врезался в нее. Маршрут № 551 «Линево — Бердск» — в салоне находились 8 человек, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
От удара «Газель» врезалась во встречный MAN. А у DAF опрокинулся прицеп, который задевает еще один MAN.
— В результате ДТП пострадал водитель «Газели». Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, рана правой руки, — перечислили в ГИБДД.
Пострадали два пассажира — мужчина и 12-летний мальчик. На месте организовано реверсивное движение.
В Новосибирске родственники погибшего 39-летнего водителя Александра Козлова ищут свидетелей ДТП с фурой, которое произошло 7 февраля на трассе.