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Новосибирскому военному заблокировали карту — в ответ он пообещал взорвать банк

Новосибирский гарнизонный суд сегодня вынес ему приговор

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Подсудимому назначили условный срок

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В Новосибирском гарнизонном суде сегодня, 15 февраля, огласили приговор младшему сержанту Александру Попову. Он получил условный срок в три года за то, что пугал банк сообщением о намерении устроить взрыв.

Как следует из официального сообщения телеграм-канала 2-го восточного окружного военного суда, банк заблокировал банковскую карту военнослужащего, и Попов, не сумев добиться разблокировки законными способами, прибегнул к незаконному.

— Военнослужащий, с целью напугать и принудить работников банка разблокировать банковскую карту, позвонил на единый абонентский номер банка и сообщил ложную информацию о намерении осуществить взрыв в отделении банка, — написали в телеграм-канале суда.

Военнослужащего вычислили, его обвинили по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры». Суд признал младшего сержанта Попова виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее НГС публиковал историю многодетного отца, который попался на серии лжеминирований судов. Он срывал заседания, чтобы не лишиться квартиры из-за долгов по кредитам.

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