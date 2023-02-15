Новосибирскому военному заблокировали карту — в ответ он пообещал взорвать банк

В Новосибирском гарнизонном суде сегодня,
Как следует из официального сообщения телеграм-канала
— Военнослужащий, с целью напугать и принудить работников банка разблокировать банковскую карту, позвонил на единый абонентский номер банка и сообщил ложную информацию о намерении осуществить взрыв в отделении банка, — написали в телеграм-канале суда.
Военнослужащего вычислили, его обвинили по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры». Суд признал младшего сержанта Попова виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее НГС публиковал историю многодетного отца, который попался на серии лжеминирований судов. Он срывал заседания, чтобы не лишиться квартиры из-за долгов по кредитам.