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Многодетный отец попался на серии лжеминирований: он срывал суды, чтобы не лишиться квартиры из-за долгов

Фигуранта обвинили в семи эпизодах телефонного терроризма

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7 звонков потребовали тщательных проверок и эвакуаций

7 звонков потребовали тщательных проверок и эвакуаций

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В Октябрьском районном суде начали рассматривать уголовное дело по обвинению многодетного отца Ивана Захарова в семи эпизодах ложного сообщения о готовящемся терракте.

Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, 36-летний обвиняемый с 3 сентября 2020 года по 27 января 2022 совершил семь звонков в службу 112, сообщая о минировании Октябрьского, Железнодорожного и Новосибирского областного судов. Фигурант специально купил бывшие в употреблении мобильный телефон и сим-карту и каждый раз выбирал новое место, чтобы позвонить в единую диспетчерскую и сказать: «Мы заложили бомбы в Октябрьском и Железнодорожном судах».

Каждый звонок спецслужбы тщательно проверяли: сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали, здания обследовали кинологи с собаками, поблизости дежурили пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

— В связи с заведомо ложными сообщениями о готовящемся акте терроризма, была дестабилизирована работа органов власти — судов, правоохранительных органов и специальных служб, задействованных в проверке сообщений, нарушен распорядок работы судов, сорваны судебные заседания, — рассказала НГС Жанна Леонова.

На то, чтобы вычислить телефонного террориста, у правоохранителей ушло больше года. Его задержали только в феврале 2022 года. Захаров заявил, что раскаивается. Как следует из показаний мужчины, причиной его поведения стала ипотека и опасение остаться без квартиры, где он жил с женой и тремя маленькими детьми.

— В феврале 2020 года банк обратился в суд с просьбой о расторжении ипотечного договора, ответчиком выступала супруга Захарова. Он пытался найти дополнительную работу и занять денег, платил, но меньше, чем было указано в договоре, — привела показания подсудимого государственный обвинитель. — Узнав из новостей, что в связи с проверкой сообщения о готовящемся террористическом акте в одном из районных судов, заседания были перенесены, и надеясь до заседания найти деньги и внести платеж по ипотеке, он решил добиться отложения очередного заседания, назначенного на 3 сентября 2020 года.

План обвиняемого удался, и впоследствии он повторял схему еще шесть раз, пока не был задержан оперативниками. На следствии он говорил, что расценивал свои действия как хулиганство, а не серьезное преступление. Сегодня, 17 августа 2022 года, ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. В изоляции от общества подсудимый проведет еще как минимум полгода.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации работы органов власти) — 8 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о волне лжеминирований в новосибирских школах. В учебные заведения поступили страшные письма.

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