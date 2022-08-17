Многодетный отец попался на серии лжеминирований: он срывал суды, чтобы не лишиться квартиры из-за долгов
Фигуранта обвинили в семи эпизодах телефонного терроризма
В Октябрьском районном суде начали рассматривать уголовное дело по обвинению многодетного отца Ивана Захарова в семи эпизодах ложного сообщения о готовящемся терракте.
Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова,
Каждый звонок спецслужбы тщательно проверяли: сотрудников и посетителей экстренно эвакуировали, здания обследовали кинологи с собаками, поблизости дежурили пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
— В связи с заведомо ложными сообщениями о готовящемся акте терроризма, была дестабилизирована работа органов власти — судов, правоохранительных органов и специальных служб, задействованных в проверке сообщений, нарушен распорядок работы судов, сорваны судебные заседания, — рассказала НГС Жанна Леонова.
На то, чтобы вычислить телефонного террориста, у правоохранителей ушло больше года. Его задержали только в феврале 2022 года. Захаров заявил, что раскаивается. Как следует из показаний мужчины, причиной его поведения стала ипотека и опасение остаться без квартиры, где он жил с женой и тремя маленькими детьми.
— В феврале 2020 года банк обратился в суд с просьбой о расторжении ипотечного договора, ответчиком выступала супруга Захарова. Он пытался найти дополнительную работу и занять денег, платил, но меньше, чем было указано в договоре, — привела показания подсудимого государственный обвинитель. — Узнав из новостей, что в связи с проверкой сообщения о готовящемся террористическом акте в одном из районных судов, заседания были перенесены, и надеясь до заседания найти деньги и внести платеж по ипотеке, он решил добиться отложения очередного заседания, назначенного на 3 сентября 2020 года.
План обвиняемого удался, и впоследствии он повторял схему еще шесть раз, пока не был задержан оперативниками. На следствии он говорил, что расценивал свои действия как хулиганство, а не серьезное преступление. Сегодня, 17 августа 2022 года, ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. В изоляции от общества подсудимый проведет еще как минимум полгода.
Максимальное наказание, предусмотренное
Ранее НГС писал о волне лжеминирований в новосибирских школах. В учебные заведения поступили страшные письма.