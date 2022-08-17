Многодетный отец попался на серии лжеминирований: он срывал суды, чтобы не лишиться квартиры из-за долгов

План обвиняемого удался, и впоследствии он повторял схему еще шесть раз, пока не был задержан оперативниками. На следствии он говорил, что расценивал свои действия как хулиганство, а не серьезное преступление. Сегодня, 17 августа 2022 года, ему в очередной раз продлили срок содержания под стражей. В изоляции от общества подсудимый проведет еще как минимум полгода.