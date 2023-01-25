Многодетной семье в НСО выделили квартиру в аварийном доме — следователи возбудили дело

В Новосибирской области следователи завершили проверку из-за аварийного дома в Коченевском районе, где жила многодетная семья. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц из администрации района.
По данным следствия, многодетная семья обратилась в администрацию в 2019 году из-за сложной жизненной ситуации.
— В 2020 году семье на основании договора социального найма была предоставлена квартира в рабочем поселке Коченево с площадью меньше установленной нормы. Кроме того, в 2010 году этот дом был признан аварийным и непригодным для проживания, однако ответственными должностными лицами администрации района никаких мер для ремонта или расселения жильцов дома до настоящего момента не было принято, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Уголовное дело завели по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.
Ранее в Краснозерском районе Новосибирской области многодетной семье выделили дом почти за