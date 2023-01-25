СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняЗемлетрясение под Новосибирском
Все новости
Все новости

Многодетной семье в НСО выделили квартиру в аварийном доме — следователи возбудили дело

Чиновников подозревают в халатности

706

Дом признали аварийным в 2010 году

Поделиться

В Новосибирской области следователи завершили проверку из-за аварийного дома в Коченевском районе, где жила многодетная семья. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц из администрации района.

По данным следствия, многодетная семья обратилась в администрацию в 2019 году из-за сложной жизненной ситуации.

— В 2020 году семье на основании договора социального найма была предоставлена квартира в рабочем поселке Коченево с площадью меньше установленной нормы. Кроме того, в 2010 году этот дом был признан аварийным и непригодным для проживания, однако ответственными должностными лицами администрации района никаких мер для ремонта или расселения жильцов дома до настоящего момента не было принято, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Уголовное дело завели по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Проводится комплекс следственных действий, расследование продолжается.

Ранее в Краснозерском районе Новосибирской области многодетной семье выделили дом почти за 6 миллионов рублей. Он оказался непригодным для жилья.

КоченевоМногодетная семьяСледователиХалатность
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter