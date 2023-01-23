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Тема дня15-летнюю девочку осудили за убийство матери
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Нанесла 31 удар ножом — 15-летнюю школьницу признали виновной в убийстве матери в Бердске

Отбывать наказание девушка будет в воспитательной колонии

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Максимальное наказание по статье «Убийство» для подростков — 10 лет лишения свободы

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Бердский городской суд сегодня, 23 января, вынес приговор 15-летней девушке, которая летом 2022 года зарезала свою мать. Следующие 6 с половиной лет она проведет в воспитательной колонии.

Согласно информации, опубликованной на сайте Бердского суда, убить маму школьница решила в ходе ссоры 30 июля. Когда конфликт уже подошел к концу, девушка прошла в кухню, взяла нож и набросилась на родственницу:

— Нанесла им 31 удар по различным частям тела потерпевшей — в область грудной клетки, живота, шеи, рук и голени. Смерть потерпевшей наступила от обильной кровопотери на месте происшествия, — рассказали в суде.

Школьницу судили за закрытыми дверями — в связи с ее юным возрастом. Следствие и судебный процесс по делу заняли менее полугода, и сегодня обвиняемая выслушала обвинительный приговор, 6 лет и 6 месяцев воспитательной колонии. На то, чтобы попытаться обжаловать приговор у девушки и ее адвоката есть 10 дней.

Ранее НГС писал о том, как в поселке Ленинский нашли в снегу тело пропавшего мужчины, которого почти месяц искали волонтеры. Виновником его смерти местные жители посчитали 17-летнего подростка, который говорил, что хочет отсидеть за убийство.

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