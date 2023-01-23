Нанесла 31 удар ножом — 15-летнюю школьницу признали виновной в убийстве матери в Бердске

Бердский городской суд сегодня,
Согласно информации, опубликованной на сайте Бердского суда, убить маму школьница решила в ходе ссоры
— Нанесла им 31 удар по различным частям тела потерпевшей — в область грудной клетки, живота, шеи, рук и голени. Смерть потерпевшей наступила от обильной кровопотери на месте происшествия, — рассказали в суде.
Школьницу судили за закрытыми дверями — в связи с ее юным возрастом. Следствие и судебный процесс по делу заняли менее полугода, и сегодня обвиняемая выслушала обвинительный приговор, 6 лет и 6 месяцев воспитательной колонии. На то, чтобы попытаться обжаловать приговор у девушки и ее адвоката есть 10 дней.
Ранее НГС писал о том, как в поселке Ленинский нашли в снегу тело пропавшего мужчины, которого почти месяц искали волонтеры. Виновником его смерти местные жители посчитали