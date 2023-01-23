Нанесла 31 удар ножом — 15-летнюю школьницу признали виновной в убийстве матери в Бердске

Школьницу судили за закрытыми дверями — в связи с ее юным возрастом. Следствие и судебный процесс по делу заняли менее полугода, и сегодня обвиняемая выслушала обвинительный приговор, 6 лет и 6 месяцев воспитательной колонии. На то, чтобы попытаться обжаловать приговор у девушки и ее адвоката есть 10 дней.