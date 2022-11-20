Неудачный угон попал на камеру: 18-летнего новосибирца подозревают в попытке угона ВАЗ и УАЗ

В Искитимском районе Новосибирской области задержали подозреваемого в покушении на угоны автомобилей. Как рассказали в пресс-службе полиции,
— От местного жителя поступило сообщение об обнаружении на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ следов проникновения в салон. Через некоторое время в полицию поступило аналогичное сообщение от жителя этого же поселка о попытке угона автомобиля УАЗ, — рассказали в полиции.
Полиция произвела осмотр мест происшествий и территорий и изъяли записи с камер. На одну из видеокамер попал факт попытки неудачного угона.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого —
В Новосибирске задержали двоих жителей города, которые подозреваются в мошенничестве и похищении средств у микрофинансовой компании.