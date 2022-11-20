20idei
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 3/10
usd 60.37
eur 62.45
Тема дняСамые толстые коты Новосибирска
Все новости
Все новости

Неудачный угон попал на камеру: 18-летнего новосибирца подозревают в попытке угона ВАЗ и УАЗ

Ранее молодой человек был судим за кражу

189
ds

Инцидент произошел 17 ноября

Поделиться

В Искитимском районе Новосибирской области задержали подозреваемого в покушении на угоны автомобилей. Как рассказали в пресс-службе полиции, 18-летний парень попытался за ночь угнать два автомобиля: ВАЗ и УАЗ. Инцидент произошел 17 ноября в одном из поселков района.

— От местного жителя поступило сообщение об обнаружении на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ следов проникновения в салон. Через некоторое время в полицию поступило аналогичное сообщение от жителя этого же поселка о попытке угона автомобиля УАЗ, — рассказали в полиции.

Полиция произвела осмотр мест происшествий и территорий и изъяли записи с камер. На одну из видеокамер попал факт попытки неудачного угона.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 18-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

В Новосибирске задержали двоих жителей города, которые подозреваются в мошенничестве и похищении средств у микрофинансовой компании.

По теме

АвтомобилиПолицияУгон
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2