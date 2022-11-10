Отдали Lexus LX в залог: два жителя Новосибирска похитили 700 тысяч рублей микрофинансовую организацию

В Новосибирске задержали двоих жителей города, которые подозреваются в мошенничестве и похищении средств у микрофинансовой компании.

— Установлено, что 26 марта 2022 года двое жителей Новосибирска в возрасте 28 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 700 тысяч рублей, принадлежащие микрофинансовой организации, под залог автомобиля «Лексус 570», не имея намерения на их возврат. Транспортное средство мужчины в последующем перепродали, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.