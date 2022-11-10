Отдали Lexus LX в залог: два жителя Новосибирска похитили 700 тысяч рублей микрофинансовую организацию
Полиция больше полугода разыскивала одного из подозреваемых
В Новосибирске задержали двоих жителей города, которые подозреваются в мошенничестве и похищении средств у микрофинансовой компании.
— Установлено, что 26 марта 2022 года двое жителей Новосибирска в возрасте 28 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 700 тысяч рублей, принадлежащие микрофинансовой организации, под залог автомобиля «Лексус 570», не имея намерения на их возврат. Транспортное средство мужчины в последующем перепродали, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Одного подозреваемого задержали 31 августа. Раньше он был судим за грабеж, угон, разбой и угрозу убийством. Второго подозреваемого задержали 7 ноября при содействии Росгвардии. Правоохранители получили признательные показания, провели обыск, изъяли телефоны, сим-карты, документы, связанные с похищением, и 14 банковских карт.
По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Сейчас полицейские выясняют соучастников преступления и причастность фигурантов к иным фактам преступной деятельности в Новосибирской области.
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