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Отдали Lexus LX в залог: два жителя Новосибирска похитили 700 тысяч рублей микрофинансовую организацию

Полиция больше полугода разыскивала одного из подозреваемых

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Полиция ищет соучастников дела

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В Новосибирске задержали двоих жителей города, которые подозреваются в мошенничестве и похищении средств у микрофинансовой компании.

— Установлено, что 26 марта 2022 года двое жителей Новосибирска в возрасте 28 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 700 тысяч рублей, принадлежащие микрофинансовой организации, под залог автомобиля «Лексус 570», не имея намерения на их возврат. Транспортное средство мужчины в последующем перепродали, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Одного подозреваемого задержали 31 августа. Раньше он был судим за грабеж, угон, разбой и угрозу убийством. Второго подозреваемого задержали 7 ноября при содействии Росгвардии. Правоохранители получили признательные показания, провели обыск, изъяли телефоны, сим-карты, документы, связанные с похищением, и 14 банковских карт.

По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Сейчас полицейские выясняют соучастников преступления и причастность фигурантов к иным фактам преступной деятельности в Новосибирской области.

В Ленинском районном суде готовы поставить точку в деле о серии краж со складов и из квартир в Новосибирске.

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