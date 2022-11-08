От гантель до надгробий. «Банду воров» судят в Новосибирске — ее глава-спортсмен в это время фотографируется с министром

«Банда псевдоохранников»

Несколько лет назад новость о «банде воров» из Новосибирска прогремела на всю Россию. 26 ноября 2019 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские вместе с коллегами из ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в серии краж техники, электротоваров и оборудования.



По словам генерала Волк (тогда она еще была полковником), криминальная схема у злоумышленников была тщательно проработана: несколько раз они устраивались охранниками в коммерческие организации, обчищали склады фирм, а украденное имущество продавали через интернет или в магазине своего подельника. За плечами подозреваемых также числилось несколько квартирных краж, подчеркивали в ведомстве.

