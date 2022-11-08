От гантель до надгробий. «Банду воров» судят в Новосибирске — ее глава-спортсмен в это время фотографируется с министром
Подсудимые уверяют, что дело сфабриковано, а сами они друг друга почти не знают
В Ленинском районном суде готовы поставить точку в деле о серии краж со складов и из квартир в Новосибирске. На скамье подсудимых — шесть человек, среди которых есть спортсмен, юрист и предприниматель. Изначально силовики настаивали, что обезвредили организованную группу воров, но обвинение не устояло. Сегодня подсудимые уверяют, что едва знают друг друга, кражи совершали, но не все, а предполагаемый главарь в ожидании приговора устраивает спортивные турниры и фотографируется с министром регионального правительства. Подробности из зала суда и комментарии сторон — в материале Павла Тиунова.
«Банда псевдоохранников»
Несколько лет назад новость о «банде воров» из Новосибирска прогремела на всю Россию. 26 ноября 2019 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские вместе с коллегами из ФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в серии краж техники, электротоваров и оборудования.
По словам генерала Волк (тогда она еще была полковником), криминальная схема у злоумышленников была тщательно проработана: несколько раз они устраивались охранниками в коммерческие организации, обчищали склады фирм, а украденное имущество продавали через интернет или в магазине своего подельника. За плечами подозреваемых также числилось несколько квартирных краж, подчеркивали в ведомстве.
— В ходе обысков по адресам их регистрации и проживания обнаружены гладкоствольные ружья, карабины, автоматы, травматические и стартовые пистолеты, пулемет, а также около 600 патронов разных калибров, бронежилеты, шлемы, 40 мобильных телефонов и 14 радиостанций, — отмечала официальный представитель МВД России.
Наглядность крупному задержанию придавала оперативная видеозапись, на которой одного из предполагаемых главарей ведут в наручниках по коридору суда. Также в объектив полицейской камеры попало якобы украденное имущество: стройматериалы, оборудование, электроинструмент, бытовая техника, спортинвентарь и т.д. Ущерб от действий группировки оценили в сумму более 5 миллионов рублей.
В результате четверых подозреваемых отправили в СИЗО, еще четверых отпустили под подписку о невыезде, троих — под обязательство о явке.
Вор или спортивный функционер?
Расследование резонансного дела затянулось почти на полтора года. К моменту передачи дела в суд список обвиняемых сильно поредел — до шести человек.
24 июня 2021 года новосибирская прокуратура сообщила, что организованную преступную группу сколотили два брата — жители Ленинского района, которые привлекли к преступному ремеслу четверых знакомых. Сотрудники прокуратуры о криминальной схеме (кражи через устройство охранниками на работу) не сказали ни слова, отметив только что члены ОПГ совершили 16 преступлений: 13 краж, 2 кражи оружия и 1 мошенничество.
— Одним из эпизодов преступной деятельности группы является хищение из торгового павильона ритуальной продукции, а именно 14 гранитных памятников на общую сумму более 500 тыс. рублей, — отметили в ведомстве.
Общий ущерб от действий банды оценили уже в 7,5 миллиона рублей. Дело передали в суд.
Сейчас, когда подсудимым готовы вынести приговор, ни один из них уже не находится в камере следственного изолятора. Даже предполагаемый глава ОПГ, один из братьев — Денис Куклин (это его в наручниках на видео сняли полицейские) — вернулся к активной общественной жизни.
Сегодня Куклин является региональным представителем Федерации силового экстрима России, организатором спортивных турниров по тяжелой атлетике. Своими достижениями мужчина делится с подписчиками на странице во «ВКонтакте». Например, 30 сентября 2022 года он выложил фото с министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко, который наградил Куклина грамотой за проведение турнира в Краснообске.
24 октября появился снимок с чемпионата мира по пауэрлифтингу в Москве, в котором подсудимый по делу о серии краж принимал активное участие.
Один из последних постов на странице Куклина посвящен мастерскому турниру «Столица Сибири», который должен состояться в Новосибирске 12–13 ноября и на который региональный представитель федерации силового экстрима, по всей видимости, не попадает.
Криминальная хронология
7 ноября судья Ольга Коваленко начала зачитывать приговор по делу братьев Куклиных. Итоговый список обвиняемых: Денис Куклин — спортсмен, его старший брат Евгений Куклин — юрист, а также четверо их подельников, среди которых безработный, водитель, кладовщик и предприниматель.
В ходе судебного процесса прокурор от обвинения в создании ОПГ отказался, остановившись на краже группой лиц по предварительному сговору. Тем не менее в приговоре представлена солидная криминальная биография подсудимых. Так, по материалам следствия, в 2014–15 гг. Евгений Куклин незаконно приобрел для гражданской жены участок в 10 соток в Ленинском районе Новосибирска: сначала оформил самовольную постройку на муниципальной земле на знакомую женщину, потом зарегистрировал договор купли-продажи домика на имя супруги, а затем по льготной ставке выкупил землю под ним — всего за 6,6 тысячи рублей. Ущерб мэрии полицейские оценили в 475 тысяч рублей.
Серия краж берет начало в июне 2015 года. Тогда, уверены следователи, мужчины вскрыли капитальный гараж на улице Большой, откуда вытащили телевизор, арбалет с оптическим прицелом, ружье «Сайга», пару травматических пистолетов, а также аудиовидеооборудование (всего на сумму 280 тысяч рублей). Спустя год следы этой же группы были замечены после похищения могильных памятников с территории торговой площадки на улице Новоуральской (ущерб 347 тысяч рублей). История с могильными камнями повторилась через месяц: на этот раз надгробия были похищены на сумму 524 тысячи рублей.
В апреле 2017 года — кража аккумуляторов грузовых автомобилей на стоянке для тяжелого транспорта на Междуреченской на несколько сотен тысяч рублей. В мае — незаконный вывоз металла с территории завода «Сибсельмаш»: стальная лента, арматура, профлист и т.д. (ущерб 255 тысяч рублей). Год спустя Куклины и компания якобы украли металлический контейнер с вещами знакомого новосибирца, где хранились лодка с веслами, лодочный мотор, автомобильная резина, мотоцикл с коляской «Урал», автодетали, шкаф «Икеа», моторное масло и т.д. (ущерб — 306 тысяч рублей).
Самой крупной операцией силовики считают кражу товара коммерческой компании, занимавшейся продажей ламп, светильников и люстр. По версии следствия, мужчины вскрыли 4 контейнера на складах на Станционной и выкрали товар на сумму более 3,9 миллиона рублей.
В 2019 году, по данным следствия, соучастники украли спортоборудование из зала тяжелой атлетики: грифы, блины и тренажеры похищены на сумму более 875 тысяч рублей. Затем — обворовали частный дом в селе Верх-Ирмень, откуда кроме детского самоката, флакона туалетной воды и микроволновки похитили охотничью двустволку с патронами. После — украли кованый забор и металлический бак с территории частного дома в Ленинском районе (ущерб 70 тысяч рублей), автомобильную резину (ущерб 50 тысяч рублей) и, наконец, резиновое напольное покрытие (ущерб 30 тысяч рублей). В последнем случае на территорию предприятия злоумышленникам помог проникнуть сообщник, который сообщил им режим работы охраны и указал на удобный проезд.
«Готовы сесть, но будем бороться»
Один из предполагаемых организаторов краж — юрист Евгений Куклин — в беседе с журналистом НГС назвал уголовное дело сфабрикованным. Он подчеркнул, что обвинение полностью базируется на показаниях засекреченного свидетеля.
— Изначально дело было заведено в 2016 году после кражи памятников. Подозреваемыми были мой брат Денис и еще один человек. Тогда доказательств никаких не нашлось, и расследование приостановилось. Спустя три года как снег на голову — задержания, аресты, какие-то кражи. Потом мы узнали, что толчком послужили показания секретного свидетеля, — отметил Евгений.
Евгений Куклин больше года провел в СИЗО. Сначала, по его словам, ему предъявили обвинение в трех кражах. Затем, после того как тайного свидетеля «передопросили», дело начало обрастать новыми обвинениями как снежный ком, считает Куклин.
— Нам вменили от 11 до 14 эпизодов краж. При этом если своего родного брата я знаю, то с остальными знаком шапочно, да можно сказать — вообще не знаком. Никто из нас никогда охранником нигде не работал, — поделился Евгений.
Спортсмен Денис Куклин полностью причастность к преступлениям не отрицает. Он заявил, что признаёт вину в четырех эпизодах: в краже памятников, металла с территории «Сибсельмаша» и «еще каком-то». Он подчеркнул, что на видео от МВД запечатлено его имущество.
— Спортинвентарь весь мой. Оружие — мое, зарегистрированное, а его представили как арсенал вооруженной банды, — отметил спортсмен.
Денис Куклин пришел на оглашение приговора с вещами, ожидая, что из зала суда отправится за решетку. Его старший брат Евгений надежд на оправдание тоже не питает: гособвинитель запросил наказание каждому подсудимому от 5 до 10 лет лишения свободы в зависимости от роли в преступлениях.
— Я реалист. Как система работает, понимаю. Каким будет приговор, от него и будем отталкиваться. Сложно оспаривать, но есть возможность через заявление в Следственный комитет установить фальсификацию доказательств. Готовы сесть, но будем бороться, — заключил Евгений Куклин.
Планируется, что решение суда будет оглашено в первой половине дня 8 ноября.
В апреле 2022 года в Новосибирске осудили банду грабителей, нападавших на жителей Октябрьского района. Каждого из участников приговорили на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.