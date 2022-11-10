В Новосибирске нашли мертвым экс-директора кинотеатра «Рассвет»
Следователи проводят проверку
В Новосибирске обнаружили тело экс-директора кинотеатра «Рассвет» — 52-летнего Александра Асмуса. Информацию об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
В региональном следственном комитете подтвердили факт обнаружения тела, но личность погибшего там не раскрывают.
— Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Октябрьском районе областного центра тела мужчины 1970 года рождения. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.
Александр Асмус был известен тем, что при нем кинотеатр попал под административное дело по статье 6.13 ч.1 КоАП «Пропаганда либо незаконная реклама наркотиков» после показа фильма «Волка с Уолл-стрит». По этой же статье из-за фильма в то время был оштрафован и ряд других кинотеатров. Позднее в 2014 году областной суд отменил решение Центрального районного суда о наказании.