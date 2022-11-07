В Новосибирске рецидивиста судят за резню на шиномонтажке — рабочий получил 12 ударов ножом
Подсудимый свою вину признал частично
7 ноября в Ленинском районном суде состоялось первое заседание по делу о нападении 42-летнего рецидивиста на 31-летнего сотрудника шиномонтажа. Потерпевший получил 12 ножевых ранений.
На старте процесса гособвинитель зачитал обвинение, определил порядок исследования доказательств. Подсудимый житель Новосибирска Андрей Здота виновным себя признал частично. Он признал вину в хулиганстве, подчеркнув, что он не собирался убивать рабочего.
Инцидент произошел 30 июля в шиномонтажной мастерской на улице Танкистов. По словам рабочего Алексея К., Здота накинулся на него с ножом после отказа разменять крупную купюру. Мужчина уверяет, что в момент нападения оппонент был сильно пьян. Происшествие зафиксировали камеры наблюдения.
В результате шиномонтажник получил 12 ножевых ранений, но смог вытолкнуть агрессора из помещения. Впоследствии Андрей самостоятельно добрался до приемного покоя больницы, где потерял сознание.
Полицейские задержали подозреваемого вечером того же дня и возбудили дело о нанесении легких травм с применением оружия. Правоохранители ссылались на то, то потерпевший отказался от госпитализации. Алексей в беседе с журналистом НГС уверял, что через несколько дней видел обидчика, свободно разгуливающим по улице.
После публикации на НГС дело было передано сотрудникам Следственного комитета. 31 августа Здоту, который ранее был судим за разбои, грабежи и кражи, арестовали и поместили в следственный изолятор.
В октябре суд отпустил под домашний арест сибирячку, которая 13 раз воткнула шило в грудь 15-летней школьницы. По версии следствия, обвиняемая приревновала мужа к матери девушки-подростка.