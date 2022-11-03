Экс-замдиректора детского дома-интерната обвиняют в краже пенсий воспитанников и мошенничестве
По версии обвинения, женщина украла более
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу
По версии следствия, с января
— Ущерб причинен 7 потерпевшим на общую сумму более 1,1 млн рублей, — пояснили в прокуратуре.
Кроме того, обвиняемая обманула одного из воспитанников, считает обвинение. Сотрудница интерната предложила одному из воспитанников помочь с покупкой квартиры. Замдиректора взяла у него 350 тысяч рублей, но ничего не сделала.
Обвиняемая признала вину частично.
Следствие наложило арест на ее имущество стоимостью 930 тысяч рублей.
Уголовное дело направят в Мошковский районный суд.
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