Экс-замдиректора детского дома-интерната обвиняют в краже пенсий воспитанников и мошенничестве

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу 30-летней экс-замдиректора детского дома-интерната. Женщину обвиняют в кражах и мошенничестве.

По версии следствия, с января 2018-го по сентябрь 2020 года заместитель директора детского дома-интерната украла у воспитанников пенсию. В интернате жили дети с особенностями развития, каждый месяц они получали пенсию, но могли не пользоваться ей. Женщина имела доступ к банковским счетам детей.