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Экс-замдиректора детского дома-интерната обвиняют в краже пенсий воспитанников и мошенничестве

По версии обвинения, женщина украла более 1 миллиона рублей

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Дело будет рассматривать Мошковский районный суд

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу 30-летней экс-замдиректора детского дома-интерната. Женщину обвиняют в кражах и мошенничестве.

По версии следствия, с января 2018-го по сентябрь 2020 года заместитель директора детского дома-интерната украла у воспитанников пенсию. В интернате жили дети с особенностями развития, каждый месяц они получали пенсию, но могли не пользоваться ей. Женщина имела доступ к банковским счетам детей.

— Ущерб причинен 7 потерпевшим на общую сумму более 1,1 млн рублей, — пояснили в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемая обманула одного из воспитанников, считает обвинение. Сотрудница интерната предложила одному из воспитанников помочь с покупкой квартиры. Замдиректора взяла у него 350 тысяч рублей, но ничего не сделала.

Обвиняемая признала вину частично.

Следствие наложило арест на ее имущество стоимостью 930 тысяч рублей.

Уголовное дело направят в Мошковский районный суд.

25 октября Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу Сузунского района Лилию Некрасову на 2 месяца. Чиновница проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве. В тот же день в СИЗО отправили и ее супруга.

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