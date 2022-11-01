Спецназ ворвался в дом новосибирца — публикуем оперативное видео

Новосибирец пойдет под суд за аферу на миллион рублей. Он продавал несуществующие автозапчасти и, по данным следствия, обманул десятки людей по всей России.



Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, 34-летний новосибирец в 2017 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл две фирмы по торговле деталями и запчастями, а также открыл интернет-магазин. После этого подозреваемый начал размещать объявления о продаже запчастей, которых у него фактически не было.