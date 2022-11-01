20idei
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 3/10
usd 61.62
eur 61.12
Тема дняТеррор от коллекторов
Все новости
Все новости

Спецназ ворвался в дом новосибирца — публикуем оперативное видео

По данным следствия, он продал несуществующие автозапчасти юристам из Челябинска

1 551
ds

Предполагаемому мошеннику грозит до пяти лет колонии

Поделиться

Новосибирец пойдет под суд за аферу на миллион рублей. Он продавал несуществующие автозапчасти и, по данным следствия, обманул десятки людей по всей России.

Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД, 34-летний новосибирец в 2017 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл две фирмы по торговле деталями и запчастями, а также открыл интернет-магазин. После этого подозреваемый начал размещать объявления о продаже запчастей, которых у него фактически не было.

— Когда потенциальные покупатели связывались с подозреваемым, он просил их перевести ему денежные средства, но товар не отправлял и переставал отвечать на звонки граждан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — В дальнейшем фигурант обналичивал деньги и тратил их на личные нужды.

Как рассказали полицейские, с покупателей аферист брал от 10 до 200 тысяч рублей, за годы работы он обманул потерпевших из Москвы, Абакана, Рязани, Алтайского и Краснодарского краев, попались на удочку предполагаемого мошенника даже профессиональные юристы: одним из покупателей стала юридическая фирма из Челябинска.

Задержали подозреваемого в апреле 2022 года, для силовой поддержки оперативники взяли с собой спецназ. Впрочем, отправлять новосибирца в СИЗО не стали. Суда он дожидается дома, под подпиской о невыезде. Если вину фигуранта докажут в суде, он может отправиться в колонию на срок до 5 лет.

Ранее НГС опубликовал историю сибиряка, который два месяца проработал среди аферистов, притворяющихся мастерами-ремонтниками. В итоге он не выдержал и уволился.

По теме

ЗадержаниеМошенничествоСпецназУголовное дело
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2