Спецназ ворвался в дом новосибирца — публикуем оперативное видео
По данным следствия, он продал несуществующие автозапчасти юристам из Челябинска
Новосибирец пойдет под суд за аферу на миллион рублей. Он продавал несуществующие автозапчасти и, по данным следствия, обманул десятки людей по всей России.
Как рассказали в пресс-службе областного главка МВД,
— Когда потенциальные покупатели связывались с подозреваемым, он просил их перевести ему денежные средства, но товар не отправлял и переставал отвечать на звонки граждан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — В дальнейшем фигурант обналичивал деньги и тратил их на личные нужды.
Как рассказали полицейские, с покупателей аферист брал от 10 до 200 тысяч рублей, за годы работы он обманул потерпевших из Москвы, Абакана, Рязани, Алтайского и Краснодарского краев, попались на удочку предполагаемого мошенника даже профессиональные юристы: одним из покупателей стала юридическая фирма из Челябинска.
Задержали подозреваемого в апреле 2022 года, для силовой поддержки оперативники взяли с собой спецназ. Впрочем, отправлять новосибирца в СИЗО не стали. Суда он дожидается дома, под подпиской о невыезде. Если вину фигуранта докажут в суде, он может отправиться в колонию на срок до
Ранее НГС опубликовал историю сибиряка, который два месяца проработал среди аферистов, притворяющихся мастерами-ремонтниками. В итоге он не выдержал и уволился.