«Вы почти 100% станете их клиентом». Откровения мастера, который два месяца работал среди аферистов по ремонту техники

Мужчина вспоминает: штрафовали буквально за всё. Например, наказывали и за то, что ремонтник и его потенциальная жертва обменялись телефонами (все контакты и договоренности должны были проходить через диспетчера). В конце смены мастера обязательно отчитывались о том, какие улики они оставили в квартире клиента:



— Нам настоятельно рекомендовалось не оставлять никаких документов. И в отчете, который ежедневно нужно было сдавать, обязательно нужно было расписывать по каждой выполненной заявке, были ли даны какие-то документы или нет.



На всякий случай бланки договоров у ремонтников на руках были. Но заключалось соглашение между хозяином бытовой техники и мастером — физическим лицом. Сам же сервис позиционировал себя как агрегатор, который помогает заказчику и исполнителю найти друг друга, и ни за что не отвечал.



На тот случай, если клиент — как наша героиня Светлана — пытался идти на принцип, в офисе работал особый специалист:



— На обучении нам говорили о том, что есть специальный человек в офисе, который мог в случае различных ситуаций взять трубку и переговорить с клиентом и убеждающе на него подействовать, а при необходимости даже приехать, — вспомнил Александр и тут же оговорился, что ему самому прибегать к услугам специалиста по убеждению не довелось.

