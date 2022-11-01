«Вы почти 100% станете их клиентом». Откровения мастера, который два месяца работал среди аферистов по ремонту техники

Выясняя, кто тянул деньги из сибирячки
«Цена может быть вообще любая»
Предложение о работе мастером по ремонту бытовой техники Александр нашел не на официальном сайте, а в телеграм-чате. И, кажется, неслучайно: профессиональных кадровиков такая вакансия явно бы смутила. Однако мужчина почти сразу согласился: компания обещала высокую зарплату, стабильность и большое количество заявок, а главное — была готова брать новичков и учить их за свой счет. Правда, дальше начались странности:
— На то, чтобы обучить нас основам ремонта бытовой техники, выделялось аж целых три дня, — вспомнил мужчина. — При том, что среди нас были водители такси, кассиры, различные менеджеры, но не было никого, кто бы обладал хотя бы какими-то базовыми знаниями об электронике, электротехнике и тому подобном.
Александр безруким себя не считал и с домашним ремонтом справлялся своими силами, однако даже он в сложной бытовой технике не понимал ничего. Как обучиться этому за три дня — представлял себе слабо.
В первый день будущих ремонтников усадили за теорию. С высоты уже имеющегося опыта бывший сотрудник сервиса понимает: теории им дали достаточное количество — если, конечно, кто-то смог ее усвоить.
— Теоретическую информацию нам давали один день. Плотно. С девяти или десяти утра до вечера. Объяснили, из чего состоит стиральная машина, рассказали о самых распространенных поломках. [...] Ее [информации] по большому счету было вполне достаточно для первичной диагностики стиральной машины, а для качественного ремонта нужна длительная практика с изучением разных случаев и накапливанием опыта, — уточнил мастер. — Но эта компания, как и все такие же, совершенно не делает ставку на качественный ремонт. Суть работы — в диагностике стиральной машины и контакте с клиентом.
На второй день, после часовой (!) практики, которая заключалась в том, что будущие ремонтники разобрали и собрали стиральную машину (та была изначально нерабочей, так что сохранилась бы ее работоспособность после активности целой группы студентов, неясно), инструкторы перешли к самой важной, как показалось Александру, части обучения: методике общения с клиентами.
— Компания предлагает работать по двум схемам: «в белую» и «в черную». Именно так они это называют. Суть белой схемы — разбор и диагностика стиральной машины, далее разговор с клиентом и озвучивание всего объема работ и стоимости запчастей и самих работ. После согласования объема работ и стоимости — приступаешь к выполнению. По черной схеме ты приходишь и входишь в контакт с клиентом. Начинаешь разбирать стиральную машину и говоришь с клиентом обо всём что угодно, но не о ценах. Стараешься «заговорить» человека и максимально его отвлечь.
При этом разбирать технику, по словам Александра, нужно обязательно. Во-первых, клиент уверится, что к нему пришел серьезный ремонтник, во-вторых — так мастер не уйдет без денег. Даже если диагностику изначально заявили как бесплатную, в нее, в сервисе, где трудился мужчина, входил только визуальный осмотр:
— Если мастер разобрал машинку — диагностика сразу становится платной. Берут за это минимум 1500 рублей. — Поделился секретами аферистов мужчина. — Если клиент отказывается оплачивать стоимость диагностики, то машинку ему чаще всего попросту не собирают и оставляют прямо вот так — разбросанной по всей квартире.
Найти неисправность наспех выученным мастерам еще удавалось, отремонтировать технику — далеко не всегда.
— Если мастер совсем не мог справиться, то клиента либо бросали, взяв деньги за диагностику, либо вызывали следующего мастера попытать удачу, — уточнил Александр.
По его словам, компания, на которую он работал (разумеется, неофициально), создавала все условия, чтобы мастерам выгоднее было использовать пресловутую «черную схему». В частности, размер гонорара напрямую зависел от того, сколько мастер взял с клиента: до 5 тысяч рублей —
Мужчина вспоминает: штрафовали буквально за всё. Например, наказывали и за то, что ремонтник и его потенциальная жертва обменялись телефонами (все контакты и договоренности должны были проходить через диспетчера). В конце смены мастера обязательно отчитывались о том, какие улики они оставили в квартире клиента:
— Нам настоятельно рекомендовалось не оставлять никаких документов. И в отчете, который ежедневно нужно было сдавать, обязательно нужно было расписывать по каждой выполненной заявке, были ли даны какие-то документы или нет.
На всякий случай бланки договоров у ремонтников на руках были. Но заключалось соглашение между хозяином бытовой техники и мастером — физическим лицом. Сам же сервис позиционировал себя как агрегатор, который помогает заказчику и исполнителю найти друг друга, и ни за что не отвечал.
На тот случай, если клиент — как наша героиня Светлана — пытался идти на принцип, в офисе работал особый специалист:
— На обучении нам говорили о том, что есть специальный человек в офисе, который мог в случае различных ситуаций взять трубку и переговорить с клиентом и убеждающе на него подействовать, а при необходимости даже приехать, — вспомнил Александр и тут же оговорился, что ему самому прибегать к услугам специалиста по убеждению не довелось.
Александр уверяет: он честно объяснял клиентам, что даже разобрать машинку сможет только за деньги, и честно озвучивал прайс. В случае отказа спокойно уходил. Но поскольку обычно поломок было немало, он якобы не оставался в накладе, но и заказчик был доволен проведенным ремонтом. Чего не скажешь о деятельности его коллег:
— Нам прямо в методичке рекомендовалось любую поломку сводить к поломке модуля управления, — рассказал мужчина. — Допустим, вышел из строя сливной насос у машинки и она воду не сливает — рекомендовалось говорить, что произошло замыкание сливного насоса, вследствие чего он вышел из строя и прожег плату управления. И вот уже нужно не только насос менять, но и паять плату. Стоимость работ увеличивалась. Плату забирали с собой мастера, потом привозили назад якобы исправной.
Как еще вас могут обмануть
От бывших коллег-аферистов Александру известна и другая схема: мастер ничего не делает в квартире, а увозит технику в сервис (что требуется далеко не при всех видах работ) под предлогом того, что на месте не может выявить неисправность или починить технику. При этом стоимость ремонта заказчику называет заниженную (порядка
— Привозят машинку, ставят к себе на склад. Ничего с ней не делают, она просто стоит, но на следующий день клиенту звонят и говорят, что сломано всё, что могло и не могло. Стоимость ремонта тут же вырастает тысяч до 20 рублей.
Шокированные люди могут согласиться на ремонт по завышенной стоимости или отказаться, но в любом случае нечистый на руку сервис оказывается в выигрыше:
— Если клиент отказывается [от работ], ему насчитывают стоимость логистики (доставки), диагностики машинки и просят за это тысяч 5. Человек в этом случае либо вовсе отказывается от своей машинки, и тогда сервис просто бесплатно получает технику, которую потом чинит и продает, либо возвращает клиенту машинку, которую они просто прокатили туда-сюда за 5 тысяч рублей, — раскрыл схему Александр.
На вопрос о том, как не попасться на удочку сомнительного сервиса, он отвечает, что это возможно, только если обращаться к проверенному мастеру по рекомендации знакомых:
— Все эти компании ведут крайне агрессивную рекламу. [...] Все сервисы объявлений забиты кучей проплаченных ими аккаунтов с платными размещениями объявлений. Постоянно продвигаются сайты, контекстная реклама... В общем, они делают всё, чтобы любой человек не имел возможности дозвониться к кому-либо, кроме них, — сетует мастер. — Фактически, каждый, кто озадачился ремонтом техники и пошел искать исполнителя в интернете, почти
Ранее НГС рассказал историю сибирячки, которую подозрительные мастера практически «развели» на 18 тысяч рублей. Она не растерялась, заперла ремонтников в квартире и вызвала полицию.