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Проблема

«Вы почти 100% станете их клиентом». Откровения мастера, который два месяца работал среди аферистов по ремонту техники

Описываем, как сибиряков разводят на деньги (не попадитесь)

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Практическая часть обучения заняла у будущих мастеров по ремонту аж целый час

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Выясняя, кто тянул деньги из сибирячки Светланы С. под предлогом ремонта бытовой техники и сможет ли она вернуть их обратно, журналисты НГС познакомились с мастером по ремонту бытовой техники Александром (имя изменено по просьбе героя). По словам мужчины, он в течение двух месяцев работал в похожей фирме — но устал обманывать людей и отчаялся заработать денег. Он откровенно рассказал, как будущих «ремонтников» натаскивали обманывать новосибирцев, каковы шансы найти в интернете честного мастера, а также перечислил еще несколько похожих схем, о которых узнал от коллег — жуликов со стажем.

«Цена может быть вообще любая»

Предложение о работе мастером по ремонту бытовой техники Александр нашел не на официальном сайте, а в телеграм-чате. И, кажется, неслучайно: профессиональных кадровиков такая вакансия явно бы смутила. Однако мужчина почти сразу согласился: компания обещала высокую зарплату, стабильность и большое количество заявок, а главное — была готова брать новичков и учить их за свой счет. Правда, дальше начались странности:

— На то, чтобы обучить нас основам ремонта бытовой техники, выделялось аж целых три дня, — вспомнил мужчина. — При том, что среди нас были водители такси, кассиры, различные менеджеры, но не было никого, кто бы обладал хотя бы какими-то базовыми знаниями об электронике, электротехнике и тому подобном.

Александр безруким себя не считал и с домашним ремонтом справлялся своими силами, однако даже он в сложной бытовой технике не понимал ничего. Как обучиться этому за три дня — представлял себе слабо.

В первый день будущих ремонтников усадили за теорию. С высоты уже имеющегося опыта бывший сотрудник сервиса понимает: теории им дали достаточное количество — если, конечно, кто-то смог ее усвоить.

— Теоретическую информацию нам давали один день. Плотно. С девяти или десяти утра до вечера. Объяснили, из чего состоит стиральная машина, рассказали о самых распространенных поломках. [...] Ее [информации] по большому счету было вполне достаточно для первичной диагностики стиральной машины, а для качественного ремонта нужна длительная практика с изучением разных случаев и накапливанием опыта, — уточнил мастер. — Но эта компания, как и все такие же, совершенно не делает ставку на качественный ремонт. Суть работы — в диагностике стиральной машины и контакте с клиентом.

На второй день, после часовой (!) практики, которая заключалась в том, что будущие ремонтники разобрали и собрали стиральную машину (та была изначально нерабочей, так что сохранилась бы ее работоспособность после активности целой группы студентов, неясно), инструкторы перешли к самой важной, как показалось Александру, части обучения: методике общения с клиентами.

— Компания предлагает работать по двум схемам: «в белую» и «в черную». Именно так они это называют. Суть белой схемы — разбор и диагностика стиральной машины, далее разговор с клиентом и озвучивание всего объема работ и стоимости запчастей и самих работ. После согласования объема работ и стоимости — приступаешь к выполнению. По черной схеме ты приходишь и входишь в контакт с клиентом. Начинаешь разбирать стиральную машину и говоришь с клиентом обо всём что угодно, но не о ценах. Стараешься «заговорить» человека и максимально его отвлечь.

При этом разбирать технику, по словам Александра, нужно обязательно. Во-первых, клиент уверится, что к нему пришел серьезный ремонтник, во-вторых — так мастер не уйдет без денег. Даже если диагностику изначально заявили как бесплатную, в нее, в сервисе, где трудился мужчина, входил только визуальный осмотр:

— Если мастер разобрал машинку — диагностика сразу становится платной. Берут за это минимум 1500 рублей. — Поделился секретами аферистов мужчина. — Если клиент отказывается оплачивать стоимость диагностики, то машинку ему чаще всего попросту не собирают и оставляют прямо вот так — разбросанной по всей квартире.

Найти неисправность наспех выученным мастерам еще удавалось, отремонтировать технику — далеко не всегда.

— Если мастер совсем не мог справиться, то клиента либо бросали, взяв деньги за диагностику, либо вызывали следующего мастера попытать удачу, — уточнил Александр.

По его словам, компания, на которую он работал (разумеется, неофициально), создавала все условия, чтобы мастерам выгоднее было использовать пресловутую «черную схему». В частности, размер гонорара напрямую зависел от того, сколько мастер взял с клиента: до 5 тысяч рублей — 30%, от 5 до 10 — 40%, а если больше — то половина стоимости. При этом на руки выдавали не всю сумму, а только 15%. Остальное платили в конце месяца, если что-то оставалось после уплаты штрафов.

Первым делом мастеров обучили двум возможным вариантам поведения: первый был безопаснее, второй — намного прибыльнее

Первым делом мастеров обучили двум возможным вариантам поведения: первый был безопаснее, второй — намного прибыльнее

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Мужчина вспоминает: штрафовали буквально за всё. Например, наказывали и за то, что ремонтник и его потенциальная жертва обменялись телефонами (все контакты и договоренности должны были проходить через диспетчера). В конце смены мастера обязательно отчитывались о том, какие улики они оставили в квартире клиента:

— Нам настоятельно рекомендовалось не оставлять никаких документов. И в отчете, который ежедневно нужно было сдавать, обязательно нужно было расписывать по каждой выполненной заявке, были ли даны какие-то документы или нет.

На всякий случай бланки договоров у ремонтников на руках были. Но заключалось соглашение между хозяином бытовой техники и мастером — физическим лицом. Сам же сервис позиционировал себя как агрегатор, который помогает заказчику и исполнителю найти друг друга, и ни за что не отвечал.

На тот случай, если клиент — как наша героиня Светлана — пытался идти на принцип, в офисе работал особый специалист:

— На обучении нам говорили о том, что есть специальный человек в офисе, который мог в случае различных ситуаций взять трубку и переговорить с клиентом и убеждающе на него подействовать, а при необходимости даже приехать, — вспомнил Александр и тут же оговорился, что ему самому прибегать к услугам специалиста по убеждению не довелось.

Александр уверяет: он честно объяснял клиентам, что даже разобрать машинку сможет только за деньги, и честно озвучивал прайс. В случае отказа спокойно уходил. Но поскольку обычно поломок было немало, он якобы не оставался в накладе, но и заказчик был доволен проведенным ремонтом. Чего не скажешь о деятельности его коллег:

— Нам прямо в методичке рекомендовалось любую поломку сводить к поломке модуля управления, — рассказал мужчина. — Допустим, вышел из строя сливной насос у машинки и она воду не сливает — рекомендовалось говорить, что произошло замыкание сливного насоса, вследствие чего он вышел из строя и прожег плату управления. И вот уже нужно не только насос менять, но и паять плату. Стоимость работ увеличивалась. Плату забирали с собой мастера, потом привозили назад якобы исправной.

Как еще вас могут обмануть

От бывших коллег-аферистов Александру известна и другая схема: мастер ничего не делает в квартире, а увозит технику в сервис (что требуется далеко не при всех видах работ) под предлогом того, что на месте не может выявить неисправность или починить технику. При этом стоимость ремонта заказчику называет заниженную (порядка 4–6 тысяч рублей) либо не называет вообще.

— Привозят машинку, ставят к себе на склад. Ничего с ней не делают, она просто стоит, но на следующий день клиенту звонят и говорят, что сломано всё, что могло и не могло. Стоимость ремонта тут же вырастает тысяч до 20 рублей.

Шокированные люди могут согласиться на ремонт по завышенной стоимости или отказаться, но в любом случае нечистый на руку сервис оказывается в выигрыше:

— Если клиент отказывается [от работ], ему насчитывают стоимость логистики (доставки), диагностики машинки и просят за это тысяч 5. Человек в этом случае либо вовсе отказывается от своей машинки, и тогда сервис просто бесплатно получает технику, которую потом чинит и продает, либо возвращает клиенту машинку, которую они просто прокатили туда-сюда за 5 тысяч рублей, — раскрыл схему Александр.

Александр уверяет: почти любой ремонт стиральной машинки мастер может выполнить, не выходя из квартиры клиента (исключение — замена подшипников бака и ремонт электронного блока управления). Если мастер настойчиво предлагает увезти технику в сервис, стоит насторожиться

Александр уверяет: почти любой ремонт стиральной машинки мастер может выполнить, не выходя из квартиры клиента (исключение — замена подшипников бака и ремонт электронного блока управления). Если мастер настойчиво предлагает увезти технику в сервис, стоит насторожиться

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На вопрос о том, как не попасться на удочку сомнительного сервиса, он отвечает, что это возможно, только если обращаться к проверенному мастеру по рекомендации знакомых:

— Все эти компании ведут крайне агрессивную рекламу. [...] Все сервисы объявлений забиты кучей проплаченных ими аккаунтов с платными размещениями объявлений. Постоянно продвигаются сайты, контекстная реклама... В общем, они делают всё, чтобы любой человек не имел возможности дозвониться к кому-либо, кроме них, — сетует мастер. — Фактически, каждый, кто озадачился ремонтом техники и пошел искать исполнителя в интернете, почти 100% станет именно их клиентом.

Ранее НГС рассказал историю сибирячки, которую подозрительные мастера практически «развели» на 18 тысяч рублей. Она не растерялась, заперла ремонтников в квартире и вызвала полицию.

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