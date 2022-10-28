Сибиряка будут судить за покупку шпионской видеокамеры — он пытался сдать с ней экзамен на права

Два летчика получили штрафы в 20 тысяч рублей за опасные полеты под Новосибирском. По данным транспортной прокуратуры, в августе с аэродрома Мочище и Городского аэропорта двое пилотов взлетали на частных легкомоторных воздушных судах типа «Аэропракт-22».