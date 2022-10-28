Сибиряка будут судить за покупку шпионской видеокамеры — он пытался сдать с ней экзамен на права
Купленная камера относилась к категории специальных технических средств
— По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый незаконно приобрел у неустановленного лица беспроводную бескорпусную видеокамеру, предназначенную для негласного визуального наблюдения, которую в последующем вместе с наушниками использовал при сдаче теоретической части экзамена на право управления транспортными средствами, но был изобличен сотрудниками органов внутренних дел, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Мужчину обвинили по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).
Ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Мужчина свою вину признал. Дело направлено в Кировский районный суд.
Два летчика получили штрафы в 20 тысяч рублей за опасные полеты под Новосибирском. По данным транспортной прокуратуры, в августе с аэродрома Мочище и Городского аэропорта двое пилотов взлетали на частных легкомоторных воздушных судах типа «Аэропракт-22».