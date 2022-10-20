20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 5/10
usd 61.59
eur 60.11
СрочноДве фуры разбились на трассе - двое погибли
Все новости
Все новости

Двух летчиков оштрафовали за опасные полеты под Новосибирском

Каждый должен будет заплатить крупную сумму

973
ds

Пилоты не предупреждали о полетах, как нужно

Поделиться

Два летчика получили штрафы в 20 тысяч рублей за опасные полеты под Новосибирском.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в августе с аэродрома Мочище и Городского аэропорта двое пилотов взлетали на частных легкомоторных воздушных судах типа «Аэропракт-22».

— При этом пилотами допущены нарушения федеральных правил использования воздушного пространства, которые выразились в ненаправлении уведомления в органы управления воздушным движением о произведенном вылете, отсутствии разрешения на полет в зонах с установленными ограничениями, — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Оба пилота привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Каждому назначили штраф в 20 тысяч рублей.

В начале октября во Владивостоке транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 33-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который покурил на борту самолета.

По теме

ПолетыЧастный самолетШтраф
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2