Двух летчиков оштрафовали за опасные полеты под Новосибирском
Каждый должен будет заплатить крупную сумму
Два летчика получили штрафы в 20 тысяч рублей за опасные полеты под Новосибирском.
По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в августе с аэродрома Мочище и Городского аэропорта двое пилотов взлетали на частных легкомоторных воздушных судах типа «
— При этом пилотами допущены нарушения федеральных правил использования воздушного пространства, которые выразились в ненаправлении уведомления в органы управления воздушным движением о произведенном вылете, отсутствии разрешения на полет в зонах с установленными ограничениями, — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Оба пилота привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства). Каждому назначили штраф в 20 тысяч рублей.
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