Полиция нашла подростков, которых подозревают в избиении 13-летнего школьника в Новосибирске

В Новосибирске полиция нашла подростков, которых подозревают в нападении на 13-летнего мальчика. Их опросят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.



Инцидент произошел 24 октября. По словам отца пострадавшего, днем школьник открыл дверь двум подросткам, с одним из которых был знаком. В результате между ними возник конфликт, во время которого 13-летнего мальчика ударили. НГС писал об этом подробно 26 октября, тогда личности всех предполагаемых участников конфликта не были известны.