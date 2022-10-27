Полиция нашла подростков, которых подозревают в избиении 13-летнего школьника в Новосибирске
Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу
В Новосибирске полиция нашла подростков, которых подозревают в нападении на 13-летнего мальчика. Их опросят сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Инцидент произошел 24 октября. По словам отца пострадавшего, днем школьник открыл дверь двум подросткам, с одним из которых был знаком. В результате между ними возник конфликт, во время которого 13-летнего мальчика ударили. НГС писал об этом подробно 26 октября, тогда личности всех предполагаемых участников конфликта не были известны.
— Молодые люди установлены. В ближайшее время будут опрошены сотрудниками ПДН. Потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В начале октября НГС писал о том, что следователи начали проверку по другому инциденту с избиением. После публикации видео, на котором подростки бьют мальчика. Инцидент произошел в Дзержинском районе.