Ущерб в 300 тысяч: мужчину приговорили к строгому режиму за кражу тележек из «Ленты» и «Леруа Мерлен»
Он совершил 18 преступлений
В Новосибирске Кировский районный суд вынес приговор мужчине, который украл покупательские тележки из двух магазинов. Стоимость имущества составила 300 000 рублей. Обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным следствия, мужчина совершил 18 краж в период с февраля по апрель 2021 года.
— Подсудимый на автомобиле приезжал на парковки торговых комплексов ООО «Лента» и ООО «Леруа Мерлен Восток» в Кировском районе, откуда тайно похищал с целью дальнейшей продажи покупательские тележки. В одном случае действия подсудимого заметил сотрудник магазина и потребовал вернуть похищаемое имущество. Однако это требование подсудимый проигнорировал и скрылся с похищенным с места происшествия, — сообщил помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов.
Мужчину признали виновным по статьям за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и грабеж (ч.1 ст.161 УК РФ). Он признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее обвиняемый был неоднократно судим. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Новосибирске мужчину приговорили к 5 годам колонии за кражу 58 велосипедов. Ущерб от его действий составил полмиллиона рублей.