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Новосибирца приговорили к колонии строгого режима за кражу 58 велосипедов

Ущерб от его действий составил полмиллиона

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Михаил Волков похищал велосипеды из подъездов

Михаил Волков похищал велосипеды из подъездов

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Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 5 годам колонии строгого режима 35-летнего Михаила Волкова. Мужчина похитил 58 велосипедов за полгода.

— Судом установлено, что в период с июля 2020-го по январь 2021 года Волков на территории Октябрьского, Дзержинского, Калининского, Железнодорожного районов Новосибирска заходил в подъезды многоквартирных жилых домов, откуда похищал велосипеды. Всего за указанный период времени Волков похитил 58 велосипедов на общую сумму более полумиллиона рублей, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В сентябре 2021 года суд признал Михаила Волкова виновным в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ), краже с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и краже с незаконным проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба (п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчину приговорили к 5,5 года колонии строгого режима.

Обвиняемый обжаловал приговор в областном суде. Он привел доводы о невиновности и суровости наказания. Суд с ними не согласился. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Новосибирске пятеро подростков сломали дверь в подъезде престижного жилого комплекса, чтобы угнать велосипеды. Их действия попали на камеры.

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