Новосибирца приговорили к колонии строгого режима за кражу 58 велосипедов

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 5 годам колонии строгого режима
— Судом установлено, что в период с июля
В сентябре 2021 года суд признал Михаила Волкова виновным в краже (
Обвиняемый обжаловал приговор в областном суде. Он привел доводы о невиновности и суровости наказания. Суд с ними не согласился. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Новосибирске пятеро подростков сломали дверь в подъезде престижного жилого комплекса, чтобы угнать велосипеды. Их действия попали на камеры.