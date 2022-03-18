Новосибирца приговорили к колонии строгого режима за кражу 58 велосипедов

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 5 годам колонии строгого режима 35-летнего Михаила Волкова. Мужчина похитил 58 велосипедов за полгода.

— Судом установлено, что в период с июля 2020-го по январь 2021 года Волков на территории Октябрьского, Дзержинского, Калининского, Железнодорожного районов Новосибирска заходил в подъезды многоквартирных жилых домов, откуда похищал велосипеды. Всего за указанный период времени Волков похитил 58 велосипедов на общую сумму более полумиллиона рублей, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.