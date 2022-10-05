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Один погиб и двое пострадали: в Барнауле осудили мужчину после происшествия на реке Обь

Судно врезалось в моторную лодку из-за нарушений правил безопасности

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Инцидент произошел год назад

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Жителя Алтайского края признали виновным в причинении смерти по неосторожности, а также в причинении двум пассажирам средней тяжести вреда их здоровью (часть 2 статьи 263 УК РФ).

Во время управления маломерным судном «Тактика 430» подсудимый врезался в моторную лодку Storm.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления на транспорте, инцидент произошел 18 сентября 2021 года около 21:00 на реке Обь.

— Подсудимый следовал по реке Обь в Алтайском крае на маломерном судне «Тактика 430» с пассажиром на борту. Нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Вследствие этого в районе 227-го километра реки Обь произошло столкновение маломерного судна «Тактика 430» с моторной лодкой ПВХ Storm под управлением потерпевшего с одним пассажиром, — рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Мужчина, который управлял судном Storm, скончался на месте от полученных травм. Еще два человека пострадали.

Барнаульца осудили на 2 года условно с испытательным сроком на 3 года. Также осужденный обязан выплатить 600 000 рублей пострадавшим. Приговор в законную силу не вступил.

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело из-за смерти яхтсмена 18 июня 2022 года.

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