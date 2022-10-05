Один погиб и двое пострадали: в Барнауле осудили мужчину после происшествия на реке Обь
Судно врезалось в моторную лодку из-за нарушений правил безопасности
Жителя Алтайского края признали виновным в причинении смерти по неосторожности, а также в причинении двум пассажирам средней тяжести вреда их здоровью (часть 2 статьи 263 УК РФ).
Во время управления маломерным судном «Тактика 430» подсудимый врезался в моторную лодку Storm.
Как рассказали в пресс-службе Следственного управления на транспорте, инцидент произошел
— Подсудимый следовал по реке Обь в Алтайском крае на маломерном судне «Тактика 430» с пассажиром на борту. Нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Вследствие этого в районе
Мужчина, который управлял судном Storm, скончался на месте от полученных травм. Еще два человека пострадали.
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