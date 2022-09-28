Полиция начала искать уклонистов от частичной мобилизации в Новосибирской области

В Новосибирской области полиция начали искать уклонистов от частичной мобилизации. Речь об этом зашла накануне в прямом эфире «ОТС», где выступал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Ведущая «ОТС» спросила Евгения Кудрявцева о том, много ли в области уклонистов, которых разыскивают полиция.

— Не скажу много ли их. Не интересовался такой информацией. Не собирали пока такую статистику. Есть такие люди, знаю, но какие-то конкретные цифры не приведу, — сообщил Евгений Кудрявцев.