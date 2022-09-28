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Спецоперация на Украине

Полиция начала искать уклонистов от частичной мобилизации в Новосибирской области

Военный комиссар не сказал, сколько человек в розыске

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Частичная мобилизация началась 21 сентября

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В Новосибирской области полиция начали искать уклонистов от частичной мобилизации. Речь об этом зашла накануне в прямом эфире «ОТС», где выступал военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Ведущая «ОТС» спросила Евгения Кудрявцева о том, много ли в области уклонистов, которых разыскивают полиция.

— Не скажу много ли их. Не интересовался такой информацией. Не собирали пока такую статистику. Есть такие люди, знаю, но какие-то конкретные цифры не приведу, — сообщил Евгений Кудрявцев.

В пресс-службе ЦВО корреспонденту НГС со ссылкой на военкома уточнили, что ищут уклонистов от частичной мобилизации. Как уточнил военный комиссар, уклонист — это тот, кому не смогли вручить повестку по учетным данным, которые есть в комиссариате.

— Вообще считаться уклонистом будет человек только по решению суда. Там уже будут работать следственные органы, будут выяснены мотивы, может быть, это непреднамеренно. Человек, может, сейчас находится в тайге, в какой-то командировки, — сообщил военный комиссар.

Евгений Кудрявцев рассказал, что в полицию информация об уклонистах передается из военного комиссариата.

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— Проводится оповещение по месту жительства. Военный комиссариат приходит по месту, опрашивает соседей, и если не получается установить местоположение на месте, то может прийти на следующий день. Если еще раз не получается, то создаются определенные списки и передаются в полицию. У полиции тоже есть свои критерии, они по базам смотрят. Если есть подозрения на злостное уклонение, то могут передать в следственные органы, — сообщил Евгений Кудрявцев.

Вчера, 27 сентября, Евгений Кудрявцев ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. Мы вели онлайн-трансляцию, где опубликовали самые интересные ответы комиссара.

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