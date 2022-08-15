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Тело шестилетней девочки найдено в Пермском крае

Ее поиски велись с вечера 12 августа

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Тело девочки нашли в колодце

Тело девочки нашли в колодце

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В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края найдено тело шестилетней девочки, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ребенок ушел в магазин в 19 часов 12 августа и не вернулся домой. Всё это время шли поиски силами правоохранительных органов и волонтеров.

В ночь на 15 августа девочку нашли погибшей в колодце с водой в том же поселке. Подробной информации об обстоятельствах ее смерти пока нет.

Журналисты 59.RU ведут онлайн-трансляцию обо всём, что становится известно о трагедии.

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