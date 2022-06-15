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Ответственного за покупку самолетов в «Аэрофлоте» арестовали за мошенничество

Покупка и лизинг самолетов проходили через департамент Михаила Минаева

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Также в мае суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова

Также в мае суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова

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Глава департамента планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об аресте сообщили в телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ», позднее это подтвердил РБК источник, близкий к «Аэрофлоту». По словам источника РБК, покупка и лизинг самолетов в «Аэрофлоте» проходили через департамент Минаева.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву <...> меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили ТАСС в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. По данным агентства, обвиняемый обжаловал судебное решение.

Также в мае суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Еще до решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск.

Панова обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Речь идет о контракте на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который крупнейший российский авиаперевозчик заключил с американской компанией Bain в 2019 году. Сумма контракта составила около 200 миллионов рублей.

Из-за санкций от западных стран в России возникли проблемы с покупкой и лизингом самолетов. С нашими перевозчиками прекратили сотрудничество Boeing, Embraer и Airbus, а эксперты обсуждают возможности использования отечественного авиапрома.

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