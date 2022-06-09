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После публикации НГС закрыли дело сибирячки, которой грозил срок за покупку запрещенного препарата по почте

Девушка заказала БАД для похудения, после этого ее захотели посадить за контрабанду сибутрамина

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Дело против Кристины Омельянчук, которую подозревали в контрабанде запрещенного вещества, закрыли через месяц после публикации истории на НГС

Дело против Кристины Омельянчук, которую подозревали в контрабанде запрещенного вещества, закрыли через месяц после публикации истории на НГС

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В полиции Новосибирска прекратили уголовное дело против 35-летней Кристины Омельянчук, которую подозревали в контрабанде запрещенного вещества сибутрамина. Копия постановления о прекращении уголовного дела в распоряжении НГС имеется.

Обвинение молодой женщине, которая в конце 2021 года купила через казахстанский интернет-магазин БАД для похудения и была задержана оперативниками на выходе из почтового отделения, предъявлено так и не было. Однако сотрудники Новосибирской таможни, которые обнаружили в БАДе сибутрамин и занимались этим делом изначально, оказывали, как указано в документе, на Омельянчук психологическое давление. В тексте документа этот момент описывается в виде диалога:

— Давление оказывалось психологическое и заключалось в том, что сотрудники говорили ей, что если она не подпишет подготовленные ими документы, то ее поместят в изолятор временного содержания, будет суд, и она получит наказание в виде 7 лет лишения свободы. Были показаны обвинительные приговоры с комментариями сотрудников, что человека осудили на 7 лет лишения свободы, который не подписал те документы, которые данные сотрудники таможни предлагали подписать ей.

— Кто из сотрудников Новосибирской таможни оказывал указанное давление?

— Точно назвать данные указанных сотрудников она (Омельянчук. — Прим. ред.) не может, помнит имя и фамилию одного из них.

Уголовное дело было прекращено 21 марта 2022 года за отсутствием состава преступления — примерно через месяц после громкой публикации на НГС истории Кристины Омельянчук. Тогда же подозреваемой и ее адвокату в полиции устно сообщили, что дело закрыто. Однако официальное подтверждение в виде документа было вручено только 6 мая.

— Сначала я не верила, что это вообще реально, что это всё закончилось. Был постоянный страх, что сейчас опять что-нибудь начнется, что опять что-нибудь выплывет. Да и этим людям уже верить нельзя: они сказали одно, а сделали по-другому. И достаточно много времени прошло, чтобы как-то это принять, чтобы почувствовать, что всё хорошо стало, — рассказала корреспонденту НГС Кристина Омельянчук.

Адвокат девушки Надежда Гришина отмечает, что закрытие дела — это редкий случай.

— Была вероятность, что это всё действительно направят в суд, предъявят ей обвинение. А там уж как получится: увидит суд наши доводы или нет. <…> У нас уже была назначена встреча, когда нам планировали предъявить обвинение. И до этой даты я им закидывала кучу ходатайств, в том числе и наши доказательства, — заметила защитник Омельянчук адвокат адвокатского бюро «Лексэн» Надежда Гришина.

Гришина уточнила, что на данный момент они с ее подзащитной еще не решили, будут ли предъявлять иск к правоохранительным органам о компенсации морального ущерба.

В конце марта НГС рассказал историю еще одной молодой женщины — пауэрлифтерши Евгении Макаренко, которую также обвинили в контрабанде наркотических средств по почте из США.

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