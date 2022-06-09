После публикации НГС закрыли дело сибирячки, которой грозил срок за покупку запрещенного препарата по почте

— Точно назвать данные указанных сотрудников она (Омельянчук. — Прим. ред.) не может, помнит имя и фамилию одного из них.



Уголовное дело было прекращено 21 марта 2022 года за отсутствием состава преступления — примерно через месяц после громкой публикации на НГС истории Кристины Омельянчук. Тогда же подозреваемой и ее адвокату в полиции устно сообщили, что дело закрыто. Однако официальное подтверждение в виде документа было вручено только 6 мая.



— Сначала я не верила, что это вообще реально, что это всё закончилось. Был постоянный страх, что сейчас опять что-нибудь начнется, что опять что-нибудь выплывет. Да и этим людям уже верить нельзя: они сказали одно, а сделали по-другому. И достаточно много времени прошло, чтобы как-то это принять, чтобы почувствовать, что всё хорошо стало, — рассказала корреспонденту НГС Кристина Омельянчук.

