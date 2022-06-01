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Задержаны два чиновника мэрии Новосибирска, которые занимались контролем дорожного строительства

Сегодня суд будет решать вопрос по мере пресечения

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Предполагается, что задержания произошли из-за взяток

Предполагается, что задержания произошли из-за взяток

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Задержаны два чиновника из мэрии Новосибирска, которые контролировали качество дорожных работ в городе.

Об этом сообщил в своих соцсетях общественник Владимир Кириллов. Информацию Кириллову подтвердили два источника в муниципальной власти. Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил факт задержаний.

— Задержали якобы за взятку двух чиновников и вроде трех представителей азербайджанской диаспоры. А кое-кто вроде за границу свалил, представитель другой диаспоры. Я так понимаю, это каким-то образом связано с вашей статьей про «королей дорог». И вот кого-то из этой когорты и взяли, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Кириллов.

По словам Кириллова, задержан начальник отдела лабораторного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» Владислав Кондратьев и его коллега — начальник отдела лаборатории контроля МКУ «УДС» Василий Лаврентьев. Непосредственно эта лаборатория и должна проводить анализ выполненных дорожных работ.

По сообщению источника из правоохранительных органов, дело возбуждено ГСУ МВД по Новосибирской области. Сегодня в Центральном районном суде будет решаться вопрос о мере пресечения Кондратьеву и Лаврентьеву.

На момент написания новости официально подтвердить информацию в мэрии и МВД не смогли.

26 мая НГС опубликовал рейтинг самых крупных подрядчиков по дорожным работам, кто зарабатывает миллионы рублей на ремонте улиц Новосибирска.

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