Задержаны два чиновника мэрии Новосибирска, которые занимались контролем дорожного строительства

Задержаны два чиновника из мэрии Новосибирска, которые контролировали качество дорожных работ в городе.
Об этом сообщил в своих соцсетях общественник Владимир Кириллов. Информацию Кириллову подтвердили два источника в муниципальной власти. Источник НГС в правоохранительных органах также подтвердил факт задержаний.
— Задержали якобы за взятку двух чиновников и вроде трех представителей азербайджанской диаспоры. А кое-кто вроде за границу свалил, представитель другой диаспоры. Я так понимаю, это каким-то образом связано с вашей статьей про «королей дорог». И вот кого-то из этой когорты и взяли, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Кириллов.
По словам Кириллова, задержан начальник отдела лабораторного контроля МКУ «Управление дорожного строительства» Владислав Кондратьев и его коллега — начальник отдела лаборатории контроля МКУ «УДС» Василий Лаврентьев. Непосредственно эта лаборатория и должна проводить анализ выполненных дорожных работ.
По сообщению источника из правоохранительных органов, дело возбуждено ГСУ МВД по Новосибирской области. Сегодня в Центральном районном суде будет решаться вопрос о мере пресечения Кондратьеву и Лаврентьеву.
На момент написания новости официально подтвердить информацию в мэрии и МВД не смогли.
26 мая НГС опубликовал рейтинг самых крупных подрядчиков по дорожным работам, кто зарабатывает миллионы рублей на ремонте улиц Новосибирска.