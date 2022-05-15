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Тема дняУ новосибирца украли iPhone и оформили кредит
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После кражи iPhone на новосибирца оформили кредит в 180 тысяч — банк обязал выплачивать заём

Григорий Чернецов просил приостановить списания до поимки преступника, но в банке ему отказали

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Злоумышленник также получил доступ к криптовалютным кошелькам через iPhone

Злоумышленник также получил доступ к криптовалютным кошелькам через iPhone

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В Новосибирске 31-летний менеджер строительной компании лишился смартфона, с помощью которого на него взяли кредит в 180 тысяч рублей и вывели деньги на другой счет. Сегодня мужчина просит банк повременить со списанием платежей и недоумевает, как злоумышленникам удалось взломать iPhone.

Вывели почти всё

В беседе с журналистом НГС Григорий Чернецов рассказал, что телефон пропал вечером 18 марта, когда он с компанией друзей отдыхал в баре Harat's pub на улице Советской. Мужчина обнаружил смартфон наутро и уверен, что iPhone 7 у него украли именно в заведении.

— Когда восстановил все сим-карты, получил доступ к банкингу, узнал, что у меня появился кредит, а заёмные деньги с карты вывели, — отметил новосибирец.

В справке от банка, предоставленной Чернецовым, говорится, что 18 марта в 22:34 в приложении Сбербанк Онлайн была оформлена заявка на получение кредита в размере 179 800 рублей под процентную ставку от 21,9% до 29,9% годовых. В 22:51 с карты были выведены 17 500 рублей из имевшихся у Чернецова. 19 марта в 03:51 заём был зачислен на счет. После списания страховой выплаты (17 800 рублей) со счета были выведены 130 000 рублей. Затем, уверяет Чернецов, служба безопасности банка заблокировала счет. Общий размер ущерба оценивается в 168 849 рублей.

Чернецов, по его словам, обращался в Harat`s pub с просьбой предоставить ему записи с камер видеонаблюдения, но в заведении ему отказали, ссылаясь на отсутствие соответствующего запроса из полиции. С представителем Harat`s pub, номер которого журналисту НГС дали в заведении, связаться не удалось — мужчина не ответил на звонки и на сообщения в мессенджере.

Придется платить, пока не найдут виновного

Мужчина написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже средств с банковского счета. Чернецов обратился в банк с просьбой приостановить списание платежей по кредиту на время расследования, приложив к заявлению постановление (есть в распоряжении редакции НГС) о возбуждении уголовного дела, по которому он признан потерпевшим, но ему отказали.

— До признания виновным 3-го лица и предоставления в банк соответствующих сведений Вы несете обязательство о выплате задолженности самостоятельно. В настоящее время у банка отсутствуют основания для удовлетворения Ваших требований, — говорится в ответе сотрудников банка, который получил Григорий.

В пресс-службе Сбербанка журналисту НГС сообщили, что оснований для приостановления или отсрочки платежей нет, поскольку «вход в мобильное приложение Сбербанк Онлайн произведен с использованием персональных средств доступа». Банк готов помогать следственным органам, но вернуться к обсуждению ситуации готов только после «рассмотрения уголовного дела или судебного решения с подтверждением факта мошеннических действий».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили факт возбуждения уголовного дела. В настоящее время, уверяют правоохранители, идет следствие и розыск «лица, похитившего телефон заявителя и оформившего кредит на его имя».

Было зарегистрировано новое устройство

Вместе с тем Григорий Чернецов недоумевает, как злоумышленнику удалось получить доступ к приложениям на iPhone, ведь смартфон был защищен числовым паролем и отпечатком пальца. На разблокировку гаджета указывает тот факт, что преступник «обчистил криптовалютные кошельки».

— На приложениях везде пароли стояли, везде были сообщения, что была произведена регистрация нового устройства. Согласно детализации телефонной связи, приходили СМС-подтверждения, менялись пароли, а после совершались транзакции, — рассказал потерпевший.

Руководитель сети сервисных центров по ремонту техники Apple First Service Александр Никифоров уверен, что взломать iPhone, который защищен код-паролем невозможно.

— Только если пароль не 123456, или все 0, или все 1 — какой-то тривиальный. При этом нужно понимать, что количество подбора попыток оно тоже ограничено. Соответственно, если ты неудачно пытаешься подобрать пароль, то iPhone заблокируется совсем, и остается только прошивка с полной потерей предыдущих данных, — пояснил эксперт.

По его словам, высокий уровень защиты смартфонов Apple объясняется «определенным уровнем алгоритма шифрования данных пользователя в микросхеме памяти программы». Эта особенность, уверяет Никифоров, характерна исключительно для iPhone, поскольку на других устройствах система защиты «обходится при помощи программных манипуляций».

В ноябре прошлого года жительницу Новосибирска избила компания незнакомцев и забрала у нее новый iPhone за 140 000 рублей.

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