После кражи iPhone на новосибирца оформили кредит в
180 тысяч — банк обязал выплачивать заём
Григорий Чернецов просил приостановить списания до поимки преступника, но в банке ему отказали
В Новосибирске
Вывели почти всё
В беседе с журналистом НГС Григорий Чернецов рассказал, что телефон пропал вечером 18 марта, когда он с компанией друзей отдыхал в баре Harat's pub на улице Советской. Мужчина обнаружил смартфон наутро и уверен, что iPhone 7 у него украли именно в заведении.
— Когда восстановил все сим-карты, получил доступ к банкингу, узнал, что у меня появился кредит, а заёмные деньги с карты вывели, — отметил новосибирец.
В справке от банка, предоставленной Чернецовым, говорится, что 18 марта в 22:34 в приложении Сбербанк Онлайн была оформлена заявка на получение кредита в размере
Чернецов, по его словам, обращался в Harat`s pub с просьбой предоставить ему записи с камер видеонаблюдения, но в заведении ему отказали, ссылаясь на отсутствие соответствующего запроса из полиции. С представителем Harat`s pub, номер которого журналисту НГС дали в заведении, связаться не удалось — мужчина не ответил на звонки и на сообщения в мессенджере.
Придется платить, пока не найдут виновного
Мужчина написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже средств с банковского счета. Чернецов обратился в банк с просьбой приостановить списание платежей по кредиту на время расследования, приложив к заявлению постановление (есть в распоряжении редакции НГС) о возбуждении уголовного дела, по которому он признан потерпевшим, но ему отказали.
— До признания виновным
В пресс-службе Сбербанка журналисту НГС сообщили, что оснований для приостановления или отсрочки платежей нет, поскольку «вход в мобильное приложение Сбербанк Онлайн произведен с использованием персональных средств доступа». Банк готов помогать следственным органам, но вернуться к обсуждению ситуации готов только после «рассмотрения уголовного дела или судебного решения с подтверждением факта мошеннических действий».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили факт возбуждения уголовного дела. В настоящее время, уверяют правоохранители, идет следствие и розыск «лица, похитившего телефон заявителя и оформившего кредит на его имя».
Было зарегистрировано новое устройство
Вместе с тем Григорий Чернецов недоумевает, как злоумышленнику удалось получить доступ к приложениям на iPhone, ведь смартфон был защищен числовым паролем и отпечатком пальца. На разблокировку гаджета указывает тот факт, что преступник «обчистил криптовалютные кошельки».
— На приложениях везде пароли стояли, везде были сообщения, что была произведена регистрация нового устройства. Согласно детализации телефонной связи, приходили СМС-подтверждения, менялись пароли, а после совершались транзакции, — рассказал потерпевший.
Руководитель сети сервисных центров по ремонту техники Apple First Service Александр Никифоров уверен, что взломать iPhone, который защищен код-паролем невозможно.
— Только если пароль не 123456, или все 0, или все 1 — какой-то тривиальный. При этом нужно понимать, что количество подбора попыток оно тоже ограничено. Соответственно, если ты неудачно пытаешься подобрать пароль, то iPhone заблокируется совсем, и остается только прошивка с полной потерей предыдущих данных, — пояснил эксперт.
По его словам, высокий уровень защиты смартфонов Apple объясняется «определенным уровнем алгоритма шифрования данных пользователя в микросхеме памяти программы». Эта особенность, уверяет Никифоров, характерна исключительно для iPhone, поскольку на других устройствах система защиты «обходится при помощи программных манипуляций».
В ноябре прошлого года жительницу Новосибирска избила компания незнакомцев и забрала у нее новый iPhone за