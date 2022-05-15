После кражи iPhone на новосибирца оформили кредит в 180 тысяч — банк обязал выплачивать заём

— Когда восстановил все сим-карты, получил доступ к банкингу, узнал, что у меня появился кредит, а заёмные деньги с карты вывели, — отметил новосибирец.



В справке от банка, предоставленной Чернецовым, говорится, что 18 марта в 22:34 в приложении Сбербанк Онлайн была оформлена заявка на получение кредита в размере 179 800 рублей под процентную ставку от 21,9% до 29,9% годовых. В 22:51 с карты были выведены 17 500 рублей из имевшихся у Чернецова. 19 марта в 03:51 заём был зачислен на счет. После списания страховой выплаты ( 17 800 рублей) со счета были выведены 130 000 рублей. Затем, уверяет Чернецов, служба безопасности банка заблокировала счет. Общий размер ущерба оценивается в 168 849 рублей.

