Сибирячку с другом избили до переломов неадекватные незнакомцы на авто. У нее пропал новый айфон

Вечером 9 сентября жительница Новосибирска Наталья с другом шли по Магнитогорской улице в Кировском районе. Они направлялись домой, когда на них напали незнакомцы — их избили и забрали новый айфон за 140 тысяч рублей.
— Примерно в 21:40 мы с другом шли по Магнитогорской улице. Мы встретились после работы и возвращались домой. Важно, что мы были абсолютно трезвые. В какой-то момент в районе дома
Затем нападавшие скрылись, потерпевшие сразу же обратились в полицию.
— Это продолжалось минут 10–15. Было не очень поздно, я надеюсь, что найдутся очевидцы этой ситуации. У друга сломаны ребра и гематомы на лице, у меня ушибы.
В полиции подтвердили факт обращения пострадавших.
— Заявление принято. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения, — прокомментировали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Телефон Натальи был дорогим подарком от мамы.
— Iphone 12 pro max мне подарила мама на день рождения неделю назад. Телефон она брала в кредит. Это был айфон золотистого цвета на
Неделю назад 28-летнего новосибирца жестоко избили в нижней зоне Академгородка. Он получил тяжелую травму головы и попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Мы сообщали, как продвигается дело.