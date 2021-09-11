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Сибирячку с другом избили до переломов неадекватные незнакомцы на авто. У нее пропал новый айфон

Потерпевшие ищут свидетелей

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От новенького дорогого телефона у Натальи осталась только коробка

От новенького дорогого телефона у Натальи осталась только коробка

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Вечером 9 сентября жительница Новосибирска Наталья с другом шли по Магнитогорской улице в Кировском районе. Они направлялись домой, когда на них напали незнакомцы — их избили и забрали новый айфон за 140 тысяч рублей.

— Примерно в 21:40 мы с другом шли по Магнитогорской улице. Мы встретились после работы и возвращались домой. Важно, что мы были абсолютно трезвые. В какой-то момент в районе дома № 11 к нам подъехал черный «Ниссан» с иностранным госномером. Вышли мужчины, человек пять, все славянской внешности. Они все были в медицинских масках, один скрыл лицо банданой. Было ощущение, что они под чем-то. Сразу стали на нас нападать: «Что, закладки ищете? Телефон показывай. Все вы тут наркоманы». Другу начали в лицо фонарем светить. Начали нас избивать, друга пинали в живот. Я испугалась, стала кричать. Мне заявили: «Если будешь орать, мы тебя прямо здесь убьем». У одного в руках был предмет, похожий на нож (в темноте не разглядела), кричали, чтобы я за друга отдала им деньги или телефон, в ином случае угрожали его убить.

Затем нападавшие скрылись, потерпевшие сразу же обратились в полицию.

— Это продолжалось минут 10–15. Было не очень поздно, я надеюсь, что найдутся очевидцы этой ситуации. У друга сломаны ребра и гематомы на лице, у меня ушибы.

В полиции подтвердили факт обращения пострадавших.

— Заявление принято. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения, — прокомментировали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Телефон Натальи был дорогим подарком от мамы.

— Iphone 12 pro max мне подарила мама на день рождения неделю назад. Телефон она брала в кредит. Это был айфон золотистого цвета на 256 ГБ в прозрачном чехле. Теперь я буду выплачивать за него долг — 6 тысяч каждый месяц. Документы на телефон в полицию я предоставила.

Неделю назад 28-летнего новосибирца жестоко избили в нижней зоне Академгородка. Он получил тяжелую травму головы и попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Мы сообщали, как продвигается дело.

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