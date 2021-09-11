Сибирячку с другом избили до переломов неадекватные незнакомцы на авто. У нее пропал новый айфон

Вечером 9 сентября жительница Новосибирска Наталья с другом шли по Магнитогорской улице в Кировском районе. Они направлялись домой, когда на них напали незнакомцы — их избили и забрали новый айфон за 140 тысяч рублей.



— Примерно в 21:40 мы с другом шли по Магнитогорской улице. Мы встретились после работы и возвращались домой. Важно, что мы были абсолютно трезвые. В какой-то момент в районе дома № 11 к нам подъехал черный «Ниссан» с иностранным госномером. Вышли мужчины, человек пять, все славянской внешности. Они все были в медицинских масках, один скрыл лицо банданой. Было ощущение, что они под чем-то. Сразу стали на нас нападать: «Что, закладки ищете? Телефон показывай. Все вы тут наркоманы». Другу начали в лицо фонарем светить. Начали нас избивать, друга пинали в живот. Я испугалась, стала кричать. Мне заявили: «Если будешь орать, мы тебя прямо здесь убьем». У одного в руках был предмет, похожий на нож (в темноте не разглядела), кричали, чтобы я за друга отдала им деньги или телефон, в ином случае угрожали его убить.

