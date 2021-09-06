В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении, которое произошло ночью 5 сентября . Инцидент произошел на улице Демакова, где супружеская пара ждала такси. 28-летнего Станислава до бессознательного состояния избил незнакомец.

Жена пострадавшего Анастасия рассказала НГС, что сегодня утром, 6 сентября, Станислав пришел в себя, но он в тяжелом состоянии. Ранее женщина рассказывала, что у её мужа перелом черепа, а также отек мозга, после инцидента он попал в реанимацию.

— Всё произошло около 00:30 на остановке «Общественный торговый центр». Мы с мужем и двумя друзьями возвращались с дачи, шли до остановки, чтобы оттуда вызвать такси, — с дачи это сделать сложно. К моему мужу подошел незнакомец, по виду младше него. Попросил зажигалку — муж ему дал, в ответ попросил сигарету. Тот человек стал говорить какой-то бред про птиц, голубей и бросился на меня. Он был явно не в адеквате. Муж его оттолкнул, тот упал. Затем встал и начал его бить — прижал к земле и нанес несколько ударов по голове. На последнем я услышала жуткий хруст, — рассказала Анастасия.