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Сибиряка избили до перелома черепа на Демакова: он пришел в себя, подозреваемый задержан

Пострадавший сейчас в больнице в тяжелом состоянии

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Пострадавший Станислав пришел в сознание утром <nobr class="_">6 сентября</nobr>

Пострадавший Станислав пришел в сознание утром 6 сентября

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Пришел в себя новосибирец, избитый до перелома черепа на Демакова

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении, которое произошло ночью 5 сентября. Инцидент произошел на улице Демакова, где супружеская пара ждала такси. 28-летнего Станислава до бессознательного состояния избил незнакомец.

Жена пострадавшего Анастасия рассказала НГС, что сегодня утром, 6 сентября, Станислав пришел в себя, но он в тяжелом состоянии. Ранее женщина рассказывала, что у её мужа перелом черепа, а также отек мозга, после инцидента он попал в реанимацию.

— Всё произошло около 00:30 на остановке «Общественный торговый центр». Мы с мужем и двумя друзьями возвращались с дачи, шли до остановки, чтобы оттуда вызвать такси, — с дачи это сделать сложно. К моему мужу подошел незнакомец, по виду младше него. Попросил зажигалку — муж ему дал, в ответ попросил сигарету. Тот человек стал говорить какой-то бред про птиц, голубей и бросился на меня. Он был явно не в адеквате. Муж его оттолкнул, тот упал. Затем встал и начал его бить — прижал к земле и нанес несколько ударов по голове. На последнем я услышала жуткий хруст, — рассказала Анастасия.

Также Анастасия отметила, что подозреваемый сам пришел в полицию утром после происшествия.

— Злоумышленник был задержан оперативниками уголовного розыска. Как установили полицейские, 5 сентября, около полуночи между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес множественные удары в область головы потерпевшему. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас для 30-летнего подозреваемого избирается мера пресечения. Полицейские проводят дальнейшее расследование.

В Ленинском районе Новосибирска 2 апреля двух подростков избили на лестнице в многоэтажке по улице Колхидской.

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