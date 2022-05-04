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Афера с машиной замминистра и взятка асфальтом у дома тещи: начался процесс по делу экс-начальника ТУАД

Михаил Чуманов не согласен с предъявленными обвинениями

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Изначально оба фигуранта по делу были арестованы, однако на сегодняшний день меру пресечения им смягчили

Изначально оба фигуранта по делу были арестованы, однако на сегодняшний день меру пресечения им смягчили

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В Железнодорожном районном суде сегодня стартовал процесс по делу экс-начальника регионального ТУАДа Михаила Чуманова и заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Высокопоставленного дорожника обвинили в получении взяток от руководителей организаций-подрядчиков, мошенничестве и растрате, а чиновника — в организации последнего преступления.

— По версии следствия, в 2019 году указанные должностные лица похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра, — комментировали последний эпизод в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как следует из обвинительного заключения, Чуманов взятки брал не только деньгами, но и услугами: по его указанию рабочие Тогучинского подразделения ОАО «Новосибирскавтодор» положили асфальт у дома, где живут родители его жены.

С этими обвинениями подсудимые по большей части не согласны. Михаил Чуманов заявил, что виновен лишь в мошенничестве, так как деньги брал за то, на что реально повлиять не мог. Асфальт же рабочие якобы положили по инициативе своего руководства.

Сергей Ставицкий вообще полностью отрицал свою вину

Защитники Чуманова и Ставицкого рассчитывают, что уголовное дело вернется на доследование. По словам адвокатов, после того, как обвиняемые ознакомились с материалами, в них появилось еще порядка ста страниц. Представитель Западно-Сибирской Транспортной прокуратуры не смогла сходу оценить соответствующее ходатайство и попросила сделать перерыв для выработки позиции.

Следующее заседание по делу должно состояться уже после майских праздников.

Громкие аресты в дорожной сфере начались в конце 2020 года. В декабре 2020 Михаила Чуманова задержали по подозрении в получении взяток от руководителей организаций-подрядчиков.

Спустя три месяца, в марте 2021 года правоохранители пришли и Сергею Ставицкому. О том, сколько еще уголовных дел возбудили по факту хищений на строительстве и ремонте дорог, расскажем в следующем материале.

Ранее НГС писал о том, что приговор за взятки выслушал бывший главный рекламщик Новосибирска Дмитрий Лобыня. Его взяли под стражу в зале суда и отправили в колонию строгого режима.

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