Афера с машиной замминистра и взятка асфальтом у дома тещи: начался процесс по делу экс-начальника ТУАД

В Железнодорожном районном суде сегодня стартовал процесс по делу экс-начальника регионального ТУАДа Михаила Чуманова и заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого. Высокопоставленного дорожника обвинили в получении взяток от руководителей организаций-подрядчиков, мошенничестве и растрате, а чиновника — в организации последнего преступления.



— По версии следствия, в 2019 году указанные должностные лица похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра, — комментировали последний эпизод в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

