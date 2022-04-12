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Председатель ТСЖ потратил полмиллиона рублей, которые жильцы внесли за коммуналку, — что решил суд

Ранее мужчина уже был признан банкротом

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Фигурант получил условный срок

Фигурант получил условный срок

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Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор председателю ТСЖ «Депутатская-2», который присвоил деньги, внесенные по коммунальным платежам.

16 декабря 2020 года бухгалтер ТСЖ «Депутатская-2» передала 54-летнему председателю Дмитрию Рябышеву деньги в сумме 449 054 рубля, которые жильцы платили за коммунальные услуги наличными, чтобы Рябышев внес эти деньги на банковский счет товарищества. Однако вместо этого фигурант потратил деньги на собственные нужды.

— Пояснений он никаких не давал, почему совершил данное преступление. Вину признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался по статье 51 Конституции, — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Марина Антонюк. — В прениях я просила ему назначить наказание два года лишения свободы, с применением статьи 73 УПК РФ, условно.

Новый председатель ТСЖ «Депутатская-2» сообщил корреспонденту НГС, что не готов общаться по поводу истории. Контактов самого Рябышева нет в открытом доступе.

Суд признал Рябышева виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения, и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Почти полумиллионный ущерб перед товариществом экс-председатель обязался погасить в полном объеме, но пока платить по своим долгам не начал.

По данным «Контур.Фокуса», в апреле 2021 года Дмитрий Рябышев покинул пост председателя ТСЖ. 11 октября 2021 года решением новосибирского Арбитражного суда он был признан банкротом.

Ранее НГС писал о скандале из-за перегородки для дворницкой: председатель ТСЖ устроила голосование за стенку только после того, как она появилась.

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