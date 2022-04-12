Председатель ТСЖ потратил полмиллиона рублей, которые жильцы внесли за коммуналку, — что решил суд

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор председателю ТСЖ « Депутатская-2 », который присвоил деньги, внесенные по коммунальным платежам.



16 декабря 2020 года бухгалтер ТСЖ « Депутатская-2 » передала 54-летнему председателю Дмитрию Рябышеву деньги в сумме 449 054 рубля, которые жильцы платили за коммунальные услуги наличными, чтобы Рябышев внес эти деньги на банковский счет товарищества. Однако вместо этого фигурант потратил деньги на собственные нужды.



— Пояснений он никаких не давал, почему совершил данное преступление. Вину признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался по статье 51 Конституции, — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Марина Антонюк. — В прениях я просила ему назначить наказание два года лишения свободы, с применением статьи 73 УПК РФ, условно.