Председатель ТСЖ потратил полмиллиона рублей, которые жильцы внесли за коммуналку, — что решил суд
Ранее мужчина уже был признан банкротом
Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор председателю ТСЖ «
16 декабря 2020 года бухгалтер ТСЖ «
— Пояснений он никаких не давал, почему совершил данное преступление. Вину признал в полном объеме, но от дачи показаний отказался по статье 51 Конституции, — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Марина Антонюк. — В прениях я просила ему назначить наказание два года лишения свободы, с применением статьи 73 УПК РФ, условно.
Новый председатель ТСЖ «
Суд признал Рябышева виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения, и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Почти полумиллионный ущерб перед товариществом экс-председатель обязался погасить в полном объеме, но пока платить по своим долгам не начал.
По данным «Контур.Фокуса», в апреле 2021 года Дмитрий Рябышев покинул пост председателя ТСЖ.
Ранее НГС писал о скандале из-за перегородки для дворницкой: председатель ТСЖ устроила голосование за стенку только после того, как она появилась.