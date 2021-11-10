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В Новосибирске в доме с двухуровневыми квартирами разгорелся скандал из-за перегородки для дворницкой

Председатель ТСЖ устроил голосование за стену только после того, как она появилась

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Стену сделали на выходных, когда большинство жильцов не было дома

Стену сделали на выходных, когда большинство жильцов не было дома

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В Новосибирске председатель ТСЖ построил стену, не спросив жителей дома

В одном из престижных домов Новосибирска на Зеленой Горке построили стену среди холла. Председатель ТСЖ распорядился ее поставить, чтобы сделать комнату для дворников и колясок. Жители дома не поняли, зачем им нужна еще одна дворницкая, и решили, что это самоуправство председателя. Председатель уже после постройки стены и возмущения жителей провел собрание собственников, на котором не набралось достаточно голосов, чтобы стену оставить. Сейчас, как уверил председатель, стену собираются убирать.

В конфликте разбиралась корреспондент НГС.

Когда начался конфликт

Дом по адресу Зеленая Горка, 11/1 был построен в 2001 году. Он располагается в Советском районе Новосибирска. В шестиэтажном доме всего 38 квартир. Они двухуровневые. По данным Домклик.ру, в доме квадратный метр стоит от 63 391 рубля за кв. м.

Как рассказала жительница дома Екатерина Шунина, председателя ТСЖ Сергея Трофимовича выбрали 4 года назад. Председатель стал говорить жителям о плюсах постройки дворницкой летом этого года.

— Он спрашивал мнение соседей, но никакого голосования по этому вопросу не проводил. 4 сентября, в выходной, мне позвонил сосед, Андрей Любимов, сказал, что в нашем холле строят стену — делают ту самую дворницкую. Председателя он не застал, как и никого из соседей. Обычно на выходных никого не бывает в доме — разъезжаемся: кто к друзьям, кто на природу. Андрей спугнул строителей, пригрозив полицией, и на этом всё закончилось. К утру 6 сентября стена уже была выложена. Сделали ее буквально за сутки. Оконный проем, выходящий на улицу, заменили на дверь, — рассказала Екатерина.

Как утверждает Екатерина, на вопрос соседей Сергей Трофимович ответил, что он собирался сделать дворницкую и он ее сделал.

— Я нашла юриста по вопросам ЖКХ, организовали вместе с соседями инициативную группу. 7 сентября составили протокол собрания инициативной группы, подписали и на основе него подали заявления в ГЖИ, чтобы они проверили деятельность ТСЖ и законность постройки (копии документов есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Также написали в прокуратуру из-за самоуправства и попросили разобраться, за чей счет стена, — рассказала жительница дома.

В прокуратуру заявление было доставлено 17 сентября. Исполнитель, которого назначили в прокуратуре, был в тот момент в отпуске. Из прокуратуры заявление передали в ГЖИ.

— Заявление в ГЖИ было доставлено 11 октября. Исполнителем назначена Анастасия Черепанова, находящаяся в отпуске. Ее руководитель Надежда Николенко заверила меня в ошибочности наших формулировок. По ее мнению, речь идет не о реконструкции (для ее согласования надо набрать 100% голосов всех собственников), а о перепланировке (достаточно 2/3 голосов всех собственников), при этом выезда на место и осмотра стены не проводилось, — рассказала Екатерина.

Собрание провели после постройки стены

ГЖИ, как объяснила Екатерина, не может принять решение по факту самоуправства. Пока инициативная группа пыталась решить вопрос со стеной через государственные службы, 16 октября председатель ТСЖ объявил о внеочередном собрании жильцов по согласованию перепланировки и возведению газобетонной стены.

— Инициативная группа продолжала вести переговоры с председателем о сносе стены. И проводила работу с теми соседями, кто не живет в доме: рассказывали о факте самоуправства, объясняли, что речь идет о безопасности дома. Был увеличен проем, что может привести к обрушению несущей стены. К председателю стало обращаться с вопросами больше собственников, в том числе заговорили о перевыборах, — поделилась Екатерина.

Екатерина рассказала, что очная часть собрания прошла 27 октября. Собрание жильцов было назначено на вторник на 11 утра. Из жильцов в это время смогли прийти 4 человека. Из-за количества человек собрание посчитали несостоявшимся. Тем не менее Екатерина попросила рассказать, как именно будет проходить подсчет голосов. Председатель не смог ответить на этот вопрос.

— У нас интересная конструкция здания. Квартиры двухуровневые. Их всего 38. Первый этаж — это гаражи. Второй этаж — технический. И третий, четвертый — жилые. И затем жилые пятые и шестой. У нас это помещение появилось под техэтажом. Из него, если пробить отверстие в потолке, можно попасть на техэтаж. На техэтаже можно отгородить такое же пространство. И будет отдельное помещение, которое можно продать, — рассказала Екатерина.

Что говорит председатель ТСЖ

Как объяснил НГС председатель ТСЖ Сергей Трофимович, построена не стена, а временная перегородка.

— Мы ее сделали, чтобы материалы и другие инструменты не попадали внутрь дома. Они предназначены для обслуживания внешней территории. Это лопаты, соль, песок. Если вы посмотрите на девятиэтажки, то у них есть камеры для мусора, и все дворники хранят всё там, не занося всё внутрь жилых домов. В хрущевках, пятиэтажках, есть доступ в подвальные помещения снаружи дома. Дворник или лицо, которое убирает территорию, со своими метлами и лопатами не попадает в жилой дом, где уже находятся квартиры. Он не таскает все эти инструменты, не портит общее имущество, — рассказал Сергей Трофимович.

Как уверил председатель ТСЖ, конфликта с жильцами нет. Это просто рабочий момент. Сергей Трофимович не был уверен, как строительство перегородки обозначается в Жилищном кодексе и является ли это перепланировкой. Сергей Трофимович также объяснил, что для согласования перегородки было проведено собрание собственников, и без разницы, было ли оно перед или после установки перегородки.

— Было проведено общее собрание, которое говорит о том, что большинство собственников квартир за. Но, к сожалению, согласно 44-й и 48-й статей ЖКХ этих голосов недостаточно для того, чтобы сделать перепланировку. Соответственно, сейчас всё будет приведено в порядок, — поделился председатель ТСЖ.

Сергей Трофимович пояснил, что перегородку будут сносить после того, как на повторном собрании менее 2/3 жителей проголосовали за.

— Поставил, сказали — не понравилось. Людям хочется танцевать вальс. Вот они приходят с работы, у них энергии много, и они хотят танцевать вальс. А тут им неудобно танцевать, потому что на один метр заузилось пространство. Это не мешает проходу, ничего нарушено не было, — с сарказмом сказал председатель ТСЖ.

Обвинение в том, что председатель ТСЖ таким образом хочет сделать себе еще одну квартиру, Сергей Трофимович опроверг.

НГС направил запросы в ГЖИ и прокуратуру Новосибирской области для уточнения деталей.

В Новосибирске в огромном доме на улице Плахотного, 74 воюют две председательницы ТСЖ. Женщины хотят управлять домом и используют для достижения своих целей интересные методы. Скандал в доме уже оброс слухами, судами, вызовами в полицию. В сентябре, например, новая председательница Ирина Силищева захватила лифты, спасать их вышла Тамара Мокрякова, которая управляет домом с 2006 года. Спор закончился дракой, выламыванием окон и уголовными делами.

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ТСЖконфликтстена
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