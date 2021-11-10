В Новосибирске в доме с двухуровневыми квартирами разгорелся скандал из-за перегородки для дворницкой

В Новосибирске председатель ТСЖ построил стену, не спросив жителей дома
В одном из престижных домов Новосибирска на Зеленой Горке построили стену среди холла. Председатель ТСЖ распорядился ее поставить, чтобы сделать комнату для дворников и колясок. Жители дома не поняли, зачем им нужна еще одна дворницкая, и решили, что это самоуправство председателя. Председатель уже после постройки стены и возмущения жителей провел собрание собственников, на котором не набралось достаточно голосов, чтобы стену оставить. Сейчас, как уверил председатель, стену собираются убирать.
В конфликте разбиралась корреспондент НГС.
Когда начался конфликт
Дом по адресу Зеленая Горка, 11/1 был построен в 2001 году. Он располагается в Советском районе Новосибирска. В шестиэтажном доме всего 38 квартир. Они двухуровневые. По данным Домклик.ру, в доме квадратный метр стоит от
Как рассказала жительница дома Екатерина Шунина, председателя ТСЖ Сергея Трофимовича выбрали 4 года назад. Председатель стал говорить жителям о плюсах постройки дворницкой летом этого года.
— Он спрашивал мнение соседей, но никакого голосования по этому вопросу не проводил.
Как утверждает Екатерина, на вопрос соседей Сергей Трофимович ответил, что он собирался сделать дворницкую и он ее сделал.
— Я нашла юриста по вопросам ЖКХ, организовали вместе с соседями инициативную группу.
В прокуратуру заявление было доставлено 17 сентября. Исполнитель, которого назначили в прокуратуре, был в тот момент в отпуске. Из прокуратуры заявление передали в ГЖИ.
— Заявление в ГЖИ было доставлено 11 октября. Исполнителем назначена Анастасия Черепанова, находящаяся в отпуске. Ее руководитель Надежда Николенко заверила меня в ошибочности наших формулировок. По ее мнению, речь идет не о реконструкции (для ее согласования надо набрать 100% голосов всех собственников), а о перепланировке (достаточно 2/3 голосов всех собственников), при этом выезда на место и осмотра стены не проводилось, — рассказала Екатерина.
Собрание провели после постройки стены
ГЖИ, как объяснила Екатерина, не может принять решение по факту самоуправства. Пока инициативная группа пыталась решить вопрос со стеной через государственные службы,
— Инициативная группа продолжала вести переговоры с председателем о сносе стены. И проводила работу с теми соседями, кто не живет в доме: рассказывали о факте самоуправства, объясняли, что речь идет о безопасности дома. Был увеличен проем, что может привести к обрушению несущей стены. К председателю стало обращаться с вопросами больше собственников, в том числе заговорили о перевыборах, — поделилась Екатерина.
Екатерина рассказала, что очная часть собрания прошла 27 октября. Собрание жильцов было назначено на вторник на 11 утра. Из жильцов в это время смогли прийти 4 человека. Из-за количества человек собрание посчитали несостоявшимся. Тем не менее Екатерина попросила рассказать, как именно будет проходить подсчет голосов. Председатель не смог ответить на этот вопрос.
— У нас интересная конструкция здания. Квартиры двухуровневые. Их всего 38. Первый этаж — это гаражи. Второй этаж — технический. И третий, четвертый — жилые. И затем жилые пятые и шестой. У нас это помещение появилось под техэтажом. Из него, если пробить отверстие в потолке, можно попасть на техэтаж. На техэтаже можно отгородить такое же пространство. И будет отдельное помещение, которое можно продать, — рассказала Екатерина.
Что говорит председатель ТСЖ
Как объяснил НГС председатель ТСЖ Сергей Трофимович, построена не стена, а временная перегородка.
— Мы ее сделали, чтобы материалы и другие инструменты не попадали внутрь дома. Они предназначены для обслуживания внешней территории. Это лопаты, соль, песок. Если вы посмотрите на девятиэтажки, то у них есть камеры для мусора, и все дворники хранят всё там, не занося всё внутрь жилых домов. В хрущевках, пятиэтажках, есть доступ в подвальные помещения снаружи дома. Дворник или лицо, которое убирает территорию, со своими метлами и лопатами не попадает в жилой дом, где уже находятся квартиры. Он не таскает все эти инструменты, не портит общее имущество, — рассказал Сергей Трофимович.
Как уверил председатель ТСЖ, конфликта с жильцами нет. Это просто рабочий момент. Сергей Трофимович не был уверен, как строительство перегородки обозначается в Жилищном кодексе и является ли это перепланировкой. Сергей Трофимович также объяснил, что для согласования перегородки было проведено собрание собственников, и без разницы, было ли оно перед или после установки перегородки.
— Было проведено общее собрание, которое говорит о том, что большинство собственников квартир за. Но, к сожалению, согласно
Сергей Трофимович пояснил, что перегородку будут сносить после того, как на повторном собрании менее 2/3 жителей проголосовали за.
— Поставил, сказали — не понравилось. Людям хочется танцевать вальс. Вот они приходят с работы, у них энергии много, и они хотят танцевать вальс. А тут им неудобно танцевать, потому что на один метр заузилось пространство. Это не мешает проходу, ничего нарушено не было, — с сарказмом сказал председатель ТСЖ.
Обвинение в том, что председатель ТСЖ таким образом хочет сделать себе еще одну квартиру, Сергей Трофимович опроверг.
НГС направил запросы в ГЖИ и прокуратуру Новосибирской области для уточнения деталей.
В Новосибирске в огромном доме на улице Плахотного, 74 воюют две председательницы ТСЖ. Женщины хотят управлять домом и используют для достижения своих целей интересные методы. Скандал в доме уже оброс слухами, судами, вызовами в полицию. В сентябре, например, новая председательница Ирина Силищева захватила лифты, спасать их вышла Тамара Мокрякова, которая управляет домом с 2006 года. Спор закончился дракой, выламыванием окон и уголовными делами.