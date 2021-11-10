В Новосибирске в доме с двухуровневыми квартирами разгорелся скандал из-за перегородки для дворницкой

Когда начался конфликт

Дом по адресу Зеленая Горка, 11/1 был построен в 2001 году. Он располагается в Советском районе Новосибирска. В шестиэтажном доме всего 38 квартир. Они двухуровневые. По данным Домклик.ру, в доме квадратный метр стоит от 63 391 рубля за кв. м .

Как рассказала жительница дома Екатерина Шунина, председателя ТСЖ Сергея Трофимовича выбрали 4 года назад. Председатель стал говорить жителям о плюсах постройки дворницкой летом этого года.

