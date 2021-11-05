Коммунальный боевик: две женщины ведут войну за власть в ТСЖ с драками и выламыванием окон. К ним вызывали полицию 14 раз

В Новосибирске в огромном доме конфликтуют две председательницы ТСЖ
В Новосибирске в огромном доме на улице Плахотного, 74 воюют две председательницы ТСЖ. Женщины хотят управлять домом и используют для достижения своих целей интересные методы. Скандал в доме уже оброс слухами, судами, вызовами в полицию. В сентябре, например, новая председательница Ирина Силищева захватила лифты, спасать их вышла Тамара Мокрякова, которая управляет домом с 2006 года. Спор закончился дракой, выламыванием окон и уголовными делами. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова выслушала все стороны конфликта и узнала, кто всё-таки управляет счетом дома, на котором находится около
Начало конфликта
Тамара Мокрякова председательствует в доме уже 15 лет. Ее версию истории рассказала дочь и по совместительству юрист ТСЖ «Вега» Юлианна Мокрякова. До председательницы мы дозвониться не смогли.
Юлианна Мокрякова сообщила, что в 2013 году к ним в дом заехала некая Ирина Силищева. Она сразу стала принимать участие в собраниях, отвечала за сметы и отчеты.
— В 2019 году Ирина Михайловна создала общедомовой чат в мессенджере «Вотсап». В нём резко начали обливать грязью Тамару Мокрякову, обвинять в воровстве, в каких-то махинациях, в грязи в подъездах. Действующее правление начали обвинять. Начались проверки в ГЖИ, которые заканчивались нерезультативно, потому что в подъездах чисто, ремонт сделан, дом окрашен. Ничего нигде не течет, — поделилась Юлианна Мокрякова.
В декабре 2019 года Ирина Силищева решила провести собрание ради голосования, которое длилось четыре месяца. Она и ее знакомые ходили по квартирам и собирали подписи, чтобы сменить владельца ТСЖ.
— Никто из жильцов не видел объявление о собрании. Они, соответственно, звонят в ТСЖ «Вега» и спрашивают, кто проводит собрание, почему к нам приходят какие-то люди и что они хотят. А это ходит Силищева, Батяева и пара членов ТСЖ. Как мы потом выяснили, многих людей они обманывали. Спрашивали: «Вы за то, чтобы сделали детскую площадку?» «Да». «Ну вот подпишите здесь». Это со слов, ко мне не приходили, я не подписывала, — рассказала Юлианна Мокрякова.
Пока Ирина Силищева собирала подписи, собрание провела и Тамара Мокрякова. В феврале 2020 года, как утверждает ее дочь, жители ее переизбрали, согласовали смету и утвердили отчетность за два года.
Тамара Мокрякова и ее команда находились в офисе ТСЖ всё это время. Но 14 апреля 2020 года, по словам юриста «Веги», офис попытались захватить. Ирина Силищева и те, кто ее поддерживали, обманом проникли в помещение, заняли всё пространство, отключили компьютеры и отвернули камеры видеонаблюдения. Вызвав полицию, старое правление ТСЖ обнаружило, что Ирина Силищева официально значится председателем ТСЖ «Вега», по данным из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц).
Юлианна Мокрякова попыталась разобраться, как так получилось. По ответам из регистрирующего органа МИФНС
— Заявитель, который подписывает заявление о внесении записи в ЕГРЮЛ, самостоятельно несет ответственность за те данные, которые подает. И регистрирующий орган не обязан проверять, на основании чего вносится та или иная запись, — рассказала Юлианна Мокрякова. Ответы есть в распоряжении редакции НГС.
Интересная схема от Ирины Силищевой
Тамара Мокрякова подала в суд на Ирину Силищеву. Она попыталась доказать, что Ирина Силищева неправильно провела выборы. Суд продлился больше года и закончился в мае 2021. Судья встала на сторону Тамары Мокряковой. Выборы Ирины Силищевой были аннулированы и признаны незаконными (документы из суда есть в распоряжении НГС).
Пока шел суд, Ирина Силищева вновь провела общедомовое собрание в августе 2020. Оно прошло настолько тихо, что сотрудники ТСЖ «Вега» узнали о нем спустя почти год, в июне 2021 года, когда в их дом пришла новая управляющая компания ЖКХ «Партнер».
Дом по адресу Плахотного, 74 традиционно обслуживали работники ТСЖ. Некоторое время они работали без зарплаты, так как счета дома были под контролем Ирины Силищевой, сообщила Юлианна Мокрякова.
— У нее доступ к расчетному счету. Через ЕГРЮЛ она его получила. Огромный счет, на котором было
Ирина Силищева, по ее словам, заключила договор с новой управляющей компанией еще в мае 2021 года. 1 июня 2021 года компания пришла в дом на Плахотного, 74.
— 1 июня мы видим Пономарева из УК ЖКХ «Партнер». Человек 6 мужчин с оборудованием для вскрытия двери. Собираются собственники, Евгений Пономарев говорит, что у него есть протокол от 27 августа 2020 года, в котором говорится, что Силищева была избрана председателем правления. Мы говорим, что сегодня 1 июня 2021 года. Собственники опять отбили офис от попытки рейдерского захвата. Опять целый день напряженной борьбы, — вспоминает Юлианна Мокрякова.
Новая управляющая компания
Евгений Пономарев, глава УК ЖКХ «Партнер», в Новосибирске личность известная. До 2018 года он работал начальником новосибирской Государственной жилищной инспекции.
Как сообщает РБК, Евгения Пономарева подозревали в том, что он поддерживал холдинг «Мой коммунальный стандарт» («МКС»). В 2018 году в Новосибирске прошел митинг «Против коррупции в ГЖИ НСО». Люди, пришедшие на митинг, высказали недовольство работой Пономарева. В материале Тайги.Инфо, руководители новосибирских УК рассказали о «снисхождении» ГЖИ региона к связанным с холдингом «МКС» структурам.
АО «МКС-Новосибирск» — группа управляющих компаний Новосибирска. Как сообщается на сайте акционерного общества, в управлении порядка 2 миллионов кв. м (659 домов) в Дзержинском, Октябрьском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Кировском, Ленинском районах Новосибирска и в селе Криводановка. По данным «Контур.Фокус», выручка АО «МКС-Новосибирск» за 2020 год —
В июне 2018 года работой Евгения Пономарева заинтересовался Следственный комитет Новосибирской области. Они начали доследственную проверку по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
В августе 2018 года Евгений Пономарев покинул свой пост главы ГЖИ по собственному желанию. После этого Евгений Пономарев уехал в Самару. В Поволжье Пономарев тоже работал в сфере ЖКХ, а сейчас решил заняться бизнесом в Новосибирске. О его возвращении стало известно в июле 2019 года. Бывший глава ГЖИ возглавил управляющую компанию, которой владеет жена Евгения Пономарева.
ООО «Управляющая компания ЖКХ-Партнер» создано в 2019 году. До этого компания называлась ООО «РЭУ
Евгений Пономарев опроверг информацию, что его работники пытались вскрыть замки.
— 1 июня я там был, отдал документы бывшему руководителю ТСЖ. Она их порвала, и мы уехали. Замки никто не срезал. Приехали люди, рабочие обслуживать дом, дворники вышли, технички, слесари. И сейчас работают. Лифты отмыли, контейнеры почистили, дом к зиме готов. Лавочки новые купили, всё покрасили, побелили, — рассказал Евгений Пономарев корреспонденту НГС.
В управляющую компанию, поделился Евгений Пономарев, никаких письменных нареканий не поступало.
Катарсис конфликта
Конфликт обострился 25 сентября 2021 года. Очевидцы сообщили, что дело дошло до драки, выламывания окон в помещении охраны и пускания туда газа. В этот день жильцы несколько раз вызывали полицию. По версии Юлианны Мокряковой, Ирина Силищева вместе с новой управляющей компанией пыталась «захватить» лифтовую.
Лифтами управляла сотрудница ТСЖ «Вега» Людмила Сухарева. По ее словам, ей в лифтовую позвонили жильцы и сказали, что у них авария. Мужчина и женщина пожилого возраста сказали, что топят соседей снизу. Людмила пообещала вызвать слесаря и попыталась закрыть дверь, но незнакомцы не дали этого сделать.
— Мужчина встал у двери, женщина отошла в сторону. И из-за угла вывернул еще один крепкий парень, высокого роста, в маске. Лица я его не рассмотрела. Он схватил меня за шею рукой и начал оттаскивать от двери. Они меня оттащили, зашел второй, схватил дверь и выхватил ключ. И я уже ничего не могла сделать. Я пыталась забрать ключ, они меня отталкивали. Я пыталась уйти в диспетчерскую, нажала кнопку сигнальную, вызвала полицию, — рассказала Людмила Сухарева.
Как рассказала диспетчер, после вызова полиции неизвестные вырвали провод из телефона. Большинства людей, которые не выпускали женщину из лифтовой, она не знала. Потом появились Ирина Силищева и еще несколько человек.
— Они сказали, что они — представители управляющей компании «Партнер». Они никого не запускали. Я разволновалась, у меня поднялось давление. Я попросила, чтобы запустили дочь, но они не соглашались. Дочь прорвалась туда. Они меня провоцировали, — поделилась Людмила Сухарева.
Ворвавшиеся в лифтерную люди попросили Людмилу Сухареву отключить лифты в доме. Женщина так и сделала.
— Полиция сказала мне включить обратно лифты. Я спросила: «А кто будет отвечать?» Мне сказали: «Силищева». У нее ни допуска нет, ничего. Как у диспетчера у меня есть документ, что я проходила обучение, что я училась на лифтера-диспетчера, — заключила Людмила Сухарева.
Тогда жильцы столкнулись лоб в лоб. Одни не пускали в лифтовую, другие пытались прорваться. Юлианна Мокрякова признаётся, что они в какой-то момент пошли на крайние меры. Некоторые жильцы выломали окно, чтобы попасть в диспетчерскую.
— Через некоторое время через дверь собственники жилья услышали сильный звуковой сигнал пульта лифтов, мы стучали в дверь, в балконное окно с обратной стороны дома и предлагали поговорить, чтобы предотвратить катастрофу с лифтами и жизнью людей, на контакт никто из захватчиков не шел, — рассказала Юлианна Мокрякова.
Как рассказал начальник УК «ЖКХ Партнер» Евгений Пономарев, из-за событий 25 сентября один из его охранников пострадал и даже попал в больницу.
— Там мои сотрудники пострадали. Это факт. У меня был договор с фирмой, которая обслуживает этот дом, обеспечивает безопасность. Один из сотрудников — в больнице. Меня в городе не было в тот день. Он обеспечивал безопасность, потому что до этого были поползновения в наш адрес. Мы действуем по закону. У нас есть приказ ГЖИ. Договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями заключены, — рассказал Евгений Пономарев.
С другой стороны
Корреспондент НГС поговорила с Ириной Силищевой. Она вспомнила, как начала собирать подписи, и заметила, что Тамара Мокрякова тратит деньги ТСЖ на неизвестные цели, отчитывается только формально.
— Мы в первый раз предприняли попытку собрания. Мы выбрали председателя и зарегистрировались. Она тут же нарисовала протокол и зарегистрировалась вновь. В августе мы проводили собрание, на котором меня выбрали, — подтвердила Ирина Силищева.
Решение суда о недействительности первых выборов Ирина Силищева не признаёт.
— На данный момент все эти решения суда не имеют значения, потому что последнее собрание было в августе 2020 года. Оно еще не оспорено. Да, подан иск в суд, но никаких решений не было. На данный момент я действующий председатель ТСЖ «Вега», — сообщила Ирина Силищева.
Как рассказывает Ирина Силищева, они уведомили Тамару Мокрякову, что в доме новая управляющая компания и новая председательница, в июне 2021 года.
— К сожалению, она документы порвала и бросила нам в лицо. Несмотря на то, что не были переданы документы ни финансовые, ни технические на дом, мы продолжаем работать. Мы отмыли дом. Очистили двор. Вывезли мусор, отмыли мусорокамеры, прочистили мусоропровод, мы сделали косметический ремонт в лифте
Ирина также сообщила, что после конфликта 25 сентября она подала заявление в полицию. Она подтвердила, что они зашли в диспетчерскую и, чтобы не было конфликта, закрылись.
— Юлианна Мокрякова, дочь Тамары Мокряковой, организовала банду. На нас было организовано нападение, были выбиты двери и окна. Избиты четыре охранника, один из которых до сих пор лежит в больнице, и мы оттуда бежали. Мой муж пострадал. Сын бухгалтера Татьяны Федоровны Панькиной забрызгал ему глаза перцовым баллончиком. Он исподтишка, из-за спины. Мы обратились в полицию из-за этого, мы обратились в травмпункт. Мы сходили на судмедэкспертизу. Они нас вынуждают передать правление домом, в том числе преступными способами, — рассказывала в октябре Ирина Силищева.
Сейчас представительница Тамары Мокряковой, Юлианна Мокрякова, ведет дело в суде о том, чтобы признать выборы августа 2020 года в ТСЖ неправомерными. Пока суд не примет решение, Ирина Силищева остается официальным председателем ТСЖ.
Что говорят полицейские
В полиции сообщили, что 25 сентября из дома на улице Плахотного поступило 14 сообщений о конфликте между гражданами.
— В настоящее время сотрудниками полиции по всем фактам проводится проверка. В этот же день в ходе конфликта одному из граждан неустановленным лицом были причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В МВД также уточнили, что 26 сентября поступило два заявления по факту нанесения телесных повреждений.
— В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Это не первый случай, когда конфликт управляющих компаний связывают с нападениями. В Новосибирске генеральный директор управляющей организации «Орбита» Ольга Бублий заявила о нападении на своих сотрудников. Она сообщила, что 3 октября двое неизвестных ворвались в подвал многоквартирного дома на Железнодорожной, 6/1, где были дворник и уборщица. Последняя получила ранение. Это связывают с конкурентной борьбой между двумя УК. Впоследствии полиция опровергла нападение с заточкой на уборщицу. Тем не менее у женщины есть повреждения головы и груди, характер которых не уточняется.