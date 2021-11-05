Коммунальный боевик: две женщины ведут войну за власть в ТСЖ с драками и выламыванием окон. К ним вызывали полицию 14 раз

Как рассказал начальник УК «ЖКХ Партнер» Евгений Пономарев, из-за событий 25 сентября один из его охранников пострадал и даже попал в больницу.



— Там мои сотрудники пострадали. Это факт. У меня был договор с фирмой, которая обслуживает этот дом, обеспечивает безопасность. Один из сотрудников — в больнице. Меня в городе не было в тот день. Он обеспечивал безопасность, потому что до этого были поползновения в наш адрес. Мы действуем по закону. У нас есть приказ ГЖИ. Договоры со всеми ресурсоснабжающими организациями заключены, — рассказал Евгений Пономарев.



С другой стороны

Корреспондент НГС поговорила с Ириной Силищевой. Она вспомнила, как начала собирать подписи, и заметила, что Тамара Мокрякова тратит деньги ТСЖ на неизвестные цели, отчитывается только формально.

— Мы в первый раз предприняли попытку собрания. Мы выбрали председателя и зарегистрировались. Она тут же нарисовала протокол и зарегистрировалась вновь. В августе мы проводили собрание, на котором меня выбрали, — подтвердила Ирина Силищева.

Решение суда о недействительности первых выборов Ирина Силищева не признаёт.

— На данный момент все эти решения суда не имеют значения, потому что последнее собрание было в августе 2020 года. Оно еще не оспорено. Да, подан иск в суд, но никаких решений не было. На данный момент я действующий председатель ТСЖ «Вега», — сообщила Ирина Силищева.

Как рассказывает Ирина Силищева, они уведомили Тамару Мокрякову, что в доме новая управляющая компания и новая председательница, в июне 2021 года.

— К сожалению, она документы порвала и бросила нам в лицо. Несмотря на то, что не были переданы документы ни финансовые, ни технические на дом, мы продолжаем работать. Мы отмыли дом. Очистили двор. Вывезли мусор, отмыли мусорокамеры, прочистили мусоропровод, мы сделали косметический ремонт в лифте 12-го подъезда. Линолеум поменяли. Но, к сожалению, поскольку у нас нет доступа ни в подвал, ни на крышу, мы ничего особо делать не можем. Мы установили семь скамеек, — поделилась результатами работы за три месяца Ирина Силищева.

Ирина также сообщила, что после конфликта 25 сентября она подала заявление в полицию. Она подтвердила, что они зашли в диспетчерскую и, чтобы не было конфликта, закрылись.

— Юлианна Мокрякова, дочь Тамары Мокряковой, организовала банду. На нас было организовано нападение, были выбиты двери и окна. Избиты четыре охранника, один из которых до сих пор лежит в больнице, и мы оттуда бежали. Мой муж пострадал. Сын бухгалтера Татьяны Федоровны Панькиной забрызгал ему глаза перцовым баллончиком. Он исподтишка, из-за спины. Мы обратились в полицию из-за этого, мы обратились в травмпункт. Мы сходили на судмедэкспертизу. Они нас вынуждают передать правление домом, в том числе преступными способами, — рассказывала в октябре Ирина Силищева.

Сейчас представительница Тамары Мокряковой, Юлианна Мокрякова, ведет дело в суде о том, чтобы признать выборы августа 2020 года в ТСЖ неправомерными. Пока суд не примет решение, Ирина Силищева остается официальным председателем ТСЖ.



Что говорят полицейские

В полиции сообщили, что 25 сентября из дома на улице Плахотного поступило 14 сообщений о конфликте между гражданами.

— В настоящее время сотрудниками полиции по всем фактам проводится проверка. В этот же день в ходе конфликта одному из граждан неустановленным лицом были причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В МВД также уточнили, что 26 сентября поступило два заявления по факту нанесения телесных повреждений.

— В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Это не первый случай, когда конфликт управляющих компаний связывают с нападениями. В Новосибирске генеральный директор управляющей организации «Орбита» Ольга Бублий заявила о нападении на своих сотрудников. Она сообщила, что 3 октября двое неизвестных ворвались в подвал многоквартирного дома на Железнодорожной, 6/1, где были дворник и уборщица. Последняя получила ранение. Это связывают с конкурентной борьбой между двумя УК. Впоследствии полиция опровергла нападение с заточкой на уборщицу. Тем не менее у женщины есть повреждения головы и груди, характер которых не уточняется.