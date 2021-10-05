Уборщицу дома на Железнодорожной ранили заточкой в грудь — конфликт связали с конкурентной борьбой между двумя УК

В Новосибирске генеральный директор управляющей организации «Орбита» Ольга Бублий заявила о нападении на своих сотрудников. Она сообщила, что 3 октября двое неизвестных ворвались в подвал многоквартирного дома на Железнодорожной, 6/1, где были дворник и уборщица. Последняя получила ранение.

— Неизвестные потребовали от уборщицы и дворника прекратить работать на доме. На что уборщица сказала, что они будут работать и дальше. Тогда один из нападавших нанес Заикиной удар в грудь острым предметом. Чем-то типа заточки. Началась борьба, поднялся шум, и неизвестные убежали, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бублий.

