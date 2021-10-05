Уборщицу дома на Железнодорожной ранили заточкой в грудь — конфликт связали с конкурентной борьбой между двумя УК

В подвале на Железнодорожной в Новосибирске уборщицу ранили заточкой
В Новосибирске генеральный директор управляющей организации «Орбита» Ольга Бублий заявила о нападении на своих сотрудников. Она сообщила, что 3 октября двое неизвестных ворвались в подвал многоквартирного дома на Железнодорожной, 6/1, где были дворник и уборщица. Последняя получила ранение.
— Неизвестные потребовали от уборщицы и дворника прекратить работать на доме. На что уборщица сказала, что они будут работать и дальше. Тогда один из нападавших нанес Заикиной удар в грудь острым предметом. Чем-то типа заточки. Началась борьба, поднялся шум, и неизвестные убежали, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бублий.
Как заметила гендиректор управляющей организации, неизвестные якобы утверждали, что из-за перехода дома в другую управляющую компанию, они лишились работы в УК «ЭКО Плюс». Сейчас уборщица, по словам Бублий, перенесла операцию и находится в тяжелом состоянии.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт вечернего нападения по этому адресу и поданного в полицию заявления.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния. Гражданка проходит лечение в медицинском учреждении, — заметили в полиции.
Как пояснил корреспонденту НГС член совета дома Евгений Афанасьев, эта история может быть продолжением нарастающей борьбы между УО «Орбита» и УК «ЭКО Плюс», возникшей в результате смены домом одной управляющей компании на другую.
— С 1 июля 2021 года у нас сменилась управляющая компания. «ЭКО Плюс» управляла нашим домом десять предыдущих лет. Тем, как управляла «ЭКО Плюс», мы были недовольны уже давно. Была неудачная попытка создания ТСЖ, но в судах мы всё проиграли «ЭКО Плюс». И в этом году мы стали искать новую управляющую компанию и нашли «Орбиту». Это новая управляющая компания, насколько я понимаю, мы у них — второй дом, — рассказал Евгений Афанасьев.
В УК «ЭКО Плюс» в разговоре с корреспондентом НГС назвали произошедшее провокацией.
— Мы бы хотели сами в полицию приехать и разобраться по данной ситуации. Для нас это просто провокация со стороны «Орбиты». Какой смысл всего этого? Чтобы с управляющей компании какие-то люди пришли, представились: «Вот мы пришли из "ЭКО Плюс" и будем сейчас вас бить»? Это всё, по меньшей мере, смешно. Мы готовы с полицией пообщаться, но к нам никто не обращался, — подчеркнул исполнительный директор УК «ЭКО Плюс» Константин Серёжин.
Всевозможные коммунальные противостояния в Новосибирске случаются регулярно. Часто в скандалах участвуют сами жильцы, а конфликты возникают не только с УК, но и с ТСЖ. 25 сентября НГС рассказал о серьезной драке жильцов с руководством ТСЖ, в ходе которой даже выламывались дверь и окна.