В субботу, 25 сентября, между жителями дома по улице Плахотного, 74 и местным ТСЖ разгорелся нешуточный конфликт. По информации жильцов дома, дело дошло до драки, выламывания окон в помещение охраны и пускания туда газа. Одна из местных жительниц рассказала, с чего начался конфликт.
Жительница дома Ольга пояснила, что скандалы с ТСЖ дома не новы — история противостояния жильцов и домоуправления длится уже несколько лет. Ольга — мама девочки с ДЦП, у которой ТСЖ отбирало парковку для инвалидов.
— Дело всё в том, что нашим домом больше 20 лет управляла Мокрякова Тамара Александровна. Управляла всей своей семьей. Сначала она меня выгоняла с парковки для инвалидов, я написала во все СМИ — мне парковку вернули. У меня был старший сын, он очень тяжело болел. Попал в реанимацию на ИВЛ. А так как еще дочка в коляске, нам с мужем пришлось уволиться с работы и сутками дежурить в реанимации. Собирали сыну деньги на дыхательный аппарат. Задолжали 62 тысячи за квартиру. Мокрякова мне сказала: «Пошла вон с парковки. У нас должники не ставят». Она запретила мою квартиру обслуживать электрикой и сантехникой. Всячески изводила меня: мол, бери кредит и плати как хочешь, — рассказала Ольга.
Сейчас, по словам женщины, она до сих пор пытается судиться с Тамарой Мокряковой. При этом с недавнего времени, сообщает Ольга, председатель ТСЖ сменился, но прошлая управляющая уходить не хочет.
— У нас 16-подъездный 10-этажный дом, — рассказала Ольга. — Уже три месяца ТСЖ правит другой человек, но у нас нет ключей ни от подвала, ни от крыш. Когда у людей подают отопление, то бежит батарея, то еще что-то, управляющая компания ничего не может сделать. Мы зашли, чтобы предъявить свои права, и началась война. Они пускали газ в комнату, где были охранники и новый председатель.
Сегодняшний конфликт местных жителей попал на записи видеокамер.
По словам женщины, на место конфликта вызывали полицию, но это не помогло. Якобы после того как сотрудники ведомства уехали, всё началось сначала.
— Дочь Мокряковой привезла молодчиков — шесть человек в масках, молодые парни. Гвоздодером стали выбивать окна и выломали дверь. Избили охранников. В общем, тут творится что-то ужасное. У меня уже просто больше нет сил. Жить не дают — нас выживают. Мне сказали, что разгромили комнату охраны полностью. Вы знаете, мы уже очень давно все боимся выходить на улицу. Выходим с газовыми баллончиками. До смешного доходит: я иду гулять с собакой или с ребенком, а в кармане баллончик, — добавила женщина.
Информацию о пострадавших после драки у дома по улице Плахотного, 74 корреспонденту НГС подтвердили в скорой.
— Там было двое пострадавших — 40 и 41 год, мужчины. У обоих сотрясение головного мозга, ушибы. Их доставили в
Также информацию о конфликте кратко подтвердили и в пресс-службе полиции:
— Да, сегодня было несколько вызовов по адресу Плахотного, 74 по конфликтным ситуациям. Выезжали сотрудники.
Корреспондент НГС несколько раз пыталась дозвониться до Тамары Мокряковой, чтобы узнать ее версию конфликта, однако женщина не взяла трубку. Также не удалось дозвониться до нового председателя ТСЖ «Вега» — его телефон оказался недоступен.
Конфликты жителей домов с местными ТСЖ нередки в Новосибирске. Например, в августе мы писали о том, как новосибирского инвалида лишили единственного пандуса из-за споров с ТСЖ. Парень долгое время не мог выйти на улицу. А 12 сентября стало известно, что из-за этой ситуации Следственный комитет завел уголовное дело.