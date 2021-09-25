— Дело всё в том, что нашим домом больше 20 лет управляла Мокрякова Тамара Александровна. Управляла всей своей семьей. Сначала она меня выгоняла с парковки для инвалидов, я написала во все СМИ — мне парковку вернули. У меня был старший сын, он очень тяжело болел. Попал в реанимацию на ИВЛ. А так как еще дочка в коляске, нам с мужем пришлось уволиться с работы и сутками дежурить в реанимации. Собирали сыну деньги на дыхательный аппарат. Задолжали 62 тысячи за квартиру. Мокрякова мне сказала: «Пошла вон с парковки. У нас должники не ставят». Она запретила мою квартиру обслуживать электрикой и сантехникой. Всячески изводила меня: мол, бери кредит и плати как хочешь, — рассказала Ольга.

Сейчас, по словам женщины, она до сих пор пытается судиться с Тамарой Мокряковой. При этом с недавнего времени, сообщает Ольга, председатель ТСЖ сменился, но прошлая управляющая уходить не хочет.

— У нас 16-подъездный 10-этажный дом, — рассказала Ольга. — Уже три месяца ТСЖ правит другой человек, но у нас нет ключей ни от подвала, ни от крыш. Когда у людей подают отопление, то бежит батарея, то еще что-то, управляющая компания ничего не может сделать. Мы зашли, чтобы предъявить свои права, и началась война. Они пускали газ в комнату, где были охранники и новый председатель.

