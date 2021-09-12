После публикации НГС заведено уголовное дело из-за конфликта ТСЖ и отца парня-колясочника

В Новосибирске завели уголовное дело из-за преграждения доступа к пандусу
В Новосибирске
— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
Следователи установили, что неизвестные ограничили доступ на территорию ТСЖ «Новогоднее» со стороны дома
— В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Исполняющим обязанности руководителя регионального следственного управления Бадулиным расследование уголовного дела взято на контроль, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Ранее НГС рассказывал о том, что многодетным родителям и инвалидам выделили земельные участки под Новосибирском, но к ним нельзя проехать из-за спора с застройщиком коттеджей.