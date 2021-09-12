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После публикации НГС заведено уголовное дело из-за конфликта ТСЖ и отца парня-колясочника

23-летний инвалид оказался без пандуса из-за самоуправства ТСЖ

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Уголовное дело заведено по статье «Самоуправство»

Уголовное дело заведено по статье «Самоуправство»

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В Новосибирске завели уголовное дело из-за преграждения доступа к пандусу

В Новосибирске 12 сентября завели уголовное дело после публикации НГС о конфликте отца парня-колясочника и председателя ТСЖ. Александр Смольянов на свои средства сделал пандус для 23-летнего сына, согласовав это с жителями дома. В августе ТСЖ преградило доступ к пандусу. Инвалида 1-й группы лишили возможности выезда за пределы двора. 10 сентября следователи начали проверку после публикации в НГС.

— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Ранее ход и результаты проверки по поручению председателя СК России были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.

Следователи установили, что неизвестные ограничили доступ на территорию ТСЖ «Новогоднее» со стороны дома № 14 по улице Акмолинской Кировского района города Новосибирска, где и был возведен пандус. Из-за этого были нарушены права 23-летнего инвалида 1-й группы, признанного недееспособным, и его отца.

— В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Исполняющим обязанности руководителя регионального следственного управления Бадулиным расследование уголовного дела взято на контроль, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее НГС рассказывал о том, что многодетным родителям и инвалидам выделили земельные участки под Новосибирском, но к ним нельзя проехать из-за спора с застройщиком коттеджей.

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инвалидпандусследователи
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