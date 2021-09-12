После публикации НГС заведено уголовное дело из-за конфликта ТСЖ и отца парня-колясочника

В Новосибирске 12 сентября завели уголовное дело после публикации НГС о конфликте отца парня-колясочника и председателя ТСЖ. Александр Смольянов на свои средства сделал пандус для 23-летнего сына, согласовав это с жителями дома. В августе ТСЖ преградило доступ к пандусу. Инвалида 1-й группы лишили возможности выезда за пределы двора. 10 сентября следователи начали проверку после публикации в НГС.



— Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»). Ранее ход и результаты проверки по поручению председателя СК России были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.

