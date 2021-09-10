После публикации НГС следователей заинтересовал конфликт между ТСЖ и отцом парня-колясочника

Сегодня, 10 сентября, следователи начали проверку после публикации НГС о том, что в Новосибирске инвалида лишили пандуса из-за споров с ТСЖ.
Ранее НГС опубликовал колонку новосибирца Александра Смольянова из Кировского района. Он построил 23-летнему сыну-колясочнику пандус, согласовав это с другими жильцами. Но вскоре он стал недоступен. В результате парень остался без прогулок. Подробности можно почитать в нашем материале.
— По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Они выяснят условия и причины, которые способствовали нарушению прав инвалида.
Ранее НГС рассказывал о том, что многодетным родителям и инвалидам выделили земельные участки под Новосибирском, но к ним нельзя проехать из-за спора с застройщиком коттеджей.