Месть ТСЖ. Инвалида с ДЦП лишили прогулок решением собрания жильцов — как это произошло?

Новосибирские инвалиды жалуются на недоступность городской среды. Зачастую любые удобства для повседневной жизни им приходится создавать самостоятельно или с помощью близких. Так случилось и у жителя Новосибирска Александра Смольянова. Он построил сыну с ДЦП пандус, согласованный с жильцами, но позже из-за спора с ТСЖ конструкция оказалась недоступна для пользования. Ребенок остался без прогулок и выхода на улицу. Как так получилось — читайте в авторской колонке от первого лица.

Мой сын родился с ДЦП, инвалид первой группы. Сейчас ему 23 года, а я являюсь родителем и опекуном, так как он уже взрослый. Самостоятельно он не передвигается, сам себя не обслуживает, перемещаю его при помощи инвалидной коляски. Мы уже много лет живем вдвоем без его мамы.