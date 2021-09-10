Месть ТСЖ. Инвалида с ДЦП лишили прогулок решением собрания жильцов — как это произошло?

Новосибирского инвалида лишили единственного пандуса из-за споров с ТСЖ
Новосибирские инвалиды жалуются на недоступность городской среды. Зачастую любые удобства для повседневной жизни им приходится создавать самостоятельно или с помощью близких. Так случилось и у жителя Новосибирска Александра Смольянова. Он построил сыну с ДЦП пандус, согласованный с жильцами, но позже из-за спора с ТСЖ конструкция оказалась недоступна для пользования. Ребенок остался без прогулок и выхода на улицу. Как так получилось — читайте в авторской колонке от первого лица.
Мой сын родился с ДЦП, инвалид первой группы. Сейчас ему 23 года, а я являюсь родителем и опекуном, так как он уже взрослый. Самостоятельно он не передвигается, сам себя не обслуживает, перемещаю его при помощи инвалидной коляски. Мы уже много лет живем вдвоем без его мамы.
Когда я приобрел новую квартиру, то, помимо ремонта, потребовалось строить пандус для того, чтобы можно было выходить на улицу с сыном. В связи с этим первый год сын совсем не гулял — не было технической возможности. Дом у нас выходит на две стороны: с одной стороны — двор дома по улице Новогодняя, с другой — улица Акмолинская. С одной стороны выход на улицу не приспособлен для съезда коляски — лестница неудобная, а с другой стороны пришлось делать металлическую конструкцию. На пандус, который выходит в сторону соседского дома, ушло более 100 тысяч рублей. Это приспособление я делал самостоятельно, за свой счет.
Также между нашим и соседским домом стоит забор. Мне пришлось собирать подписи с соседей, чтобы согласовать установку калитки в этом заборе. Иначе сын так бы и остался сидеть взаперти. Гораздо позже, когда появилась финансовая возможность, я соорудил подъемный механизм для коляски, но попользовались мы им недолго — он постоянно ломался, я ремонтировал и снова ремонтировал. Сейчас он давно стоит неисправный.
С момента покупки квартиры в этом доме мы находились в составе ТСЖ «Новогоднее». Позже я узнал, что ТСЖ нам никаких услуг не предоставляет, кроме того что у них проложены к нам коммуникации (холодная, горячая вода и отопление). Было решено покинуть ТСЖ и перейти на непосредственную форму управления домом. Теперь жители нашего дома сами напрямую оплачивают услуги ресурсообеспечивающим организациям. По-хорошему, к сожалению, у нас с ТСЖ расстаться не удалось. Мы судились, но суд проиграли. Пытались доказать, что незаконно находимся в ТСЖ и никаких услуг оно нам не предоставляет. Но суд принял не нашу сторону. Думаю, что это некая сложившаяся практика в отношении собственников жилья.
В итоге это ТСЖ решило ограничить доступ на свою территорию жителям нашего дома. То есть закрыло проезд до нашего жилья через свою территорию и предупредило нас письмом о закрытии калиток в заборе (тех самых, которые были сделаны нашим домом). По этой территории и дети в школу ходили, и через эту калитку выходили на детскую игровую площадку. Детская площадка, кстати, была построена в свое время за средства при строительстве нашего дома. А сейчас у детей нет возможности на ней гулять. Также и за коммуникации при строительных работах в это ТСЖ вносились деньги, — за будущий транзит по ним.
Но у меня своя проблема — то, что инвалид первой группы из-за этого решения не может просто выйти погулять. Это месть за то, что мы перестали платить в ТСЖ, а стали работать с организациями напрямую. Таким образом жильцы сэкономили существенную часть своего бюджета — на 5–7 тысяч больше в месяц платили, чем сейчас. Еще от 13 до 17 тысяч отдавали по результатам года в ТСЖ за некие неучтенные ранее дополнительные расходы по итогам года.
Сейчас мы с сыном выходим гулять на крылечко, на пандус, к закрытой калитке. Чтобы его спустить погулять, нужно перекинуть человека через забор, что нереально, или нести его по лестнице на руках. Весит он около 70 кг, а у меня есть проблемы со спиной. Вот так и получается, что из-за чьей-то инициативы дальше пандуса мы гулять не выходим. Теперь меня интересует только результат — чтобы нам с сыном наконец разрешили выходить гулять, чтобы он не сидел взаперти.
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