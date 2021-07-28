Чем плох Новосибирск и почему в этом виноваты сами жители. Интересный монолог госслужащего

С другой стороны, претензии, которые они высказывают по адресу своего города, по большей части логичны и обоснованны. В конце концов, они просто хотят жить лучше и хотят, чтобы их город стал лучше. Это нормально. Можно, конечно, закрывать глаза на проблемы и делать вид, что, как говорят немцы, alles ist gut. Но, как мне кажется, это не лучший вариант.



Очень важная проблема — город некомфортен для пешеходов вследствие отсутствия пешеходных улиц типа Арбата, малого числа хороших благоустроенных парков и скверов, чрезмерной автомобилизации, идиотских и совершенно бесполезных заборов (это общероссийская проблема, о чём не устает писать и говорить Варламов).

Еще многие новосибирцы и гости из других городов часто отмечают, что городу не хватает своей идентичности, каких-то знаковых мест, точек притяжения. Всё максимально серо и уныло. В принципе, похожие тренды мы видим по всей России — города становятся всё более безликими, похожими друг на друга. Если мы приедем почти в любой российский город, то что там увидим — жилые многоэтажки-муравейники, бесконечные пробки (Новосибирск входит в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами), парковки, ТРЦ, малопривлекательные бетонные и стеклянные коробки различных магазинов, банков, офисных центров и так далее. Столица Сибири в данном случае вполне идет в ногу со временем, что отягощается тем, что у города почти нет дореволюционной истории, а после Великой Отечественной войны и эвакуации большого числа промышленных предприятий из западных регионов бывшего СССР значительная часть территории города была превращена в унылую промзону по типу Челябинска или, скажем, казахстанского Темиртау. Зрелище не из приятных.



Как всё починить?

В общем, проблем много, и все они более-менее на поверхности. О них говорят все — от простых горожан и известных блогеров до градоначальника. Думаю, очевидно, что за последние 30 лет город во многих аспектах сильно деградировал, а когда смотришь на еще дореволюционные фото города, то и вовсе становится грустно — тогда он смотрелся намного приятнее. Я бы вообще, если честно, начал с того, что вернул Новосибирску прежнее название и переименовал обратно многие улицы, убрав наконец бесконечные улицы Советские, Ленина, Большевистские и тому подобные. Например, Красный проспект до 1920 года назывался Николаевским. Конечно, это не панацея от всех бед, но, на мой взгляд, смена имиджа города, придание ему новых смыслов и символов — дело важное и даже необходимое.



Но всё же хочется верить, что еще не всё потеряно и каким-то образом эти проблемы удастся решить. Но надо четко понимать, что никто нам в этом деле не поможет и сделать наш город лучше можем только мы сами. И начинать тоже нужно с себя: не мусорить где попало, не ставить дурацких заборов у себя во дворах и на участках, парковаться не на тротуарах и у подъездов, а в положенных местах. Всякое большое дело начинается с малого. Ну и, конечно, крайне важно говорить о проблемах, выносить их в публичное пространство, больше контактировать с представителями власти — теми же депутатами, которые, на мой взгляд, делают для города недостаточно, в основном проявляя активность перед очередными выборами.

Шанс Новосибирска, как мне видится, состоит именно в формировании сообщества активных и неравнодушных горожан. На уровне подъездов и домов это уже давно имеет место, те же ТОСы себя неплохо зарекомендовали. Нам необходимо сформировать общегородскую повестку перемен, и когда наш коллективный vox populi (лат. «голос народа». — Прим. ред.) будет ясно артикулирован, появится и реальный шанс на светлое будущее.

В Хартии города Новосибирска жители заявляют, что они будут «заботиться о том, чтобы развитие города соответствовало Божьему замыслу его создания на сибирской земле». Каков истинный Божий замысел, нам знать не дано, но мы можем жить и работать исходя из своих представлений о том, каким Новосибирск должен быть.

Прежде всего — комфортным и удобным для жизни, о чём в Хартии, кстати, также упоминается. Я убеждён, что Новосибирску еще есть куда расти и есть к чему стремиться. Очень важный момент: город должен быть удобен для всех категорий граждан, но в первую очередь, как мне кажется, акцент в его развитии должен строиться на создании интересной и насыщенной городской среды для молодых, талантливых и прогрессивно мыслящих людей. Потому что именно за этими людьми будущее и только они могут придать требуемый импульс его движению вперед. Очень хотелось бы, чтобы это движение началось как можно скорее.

