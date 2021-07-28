Чем плох Новосибирск и почему в этом виноваты сами жители. Интересный монолог госслужащего

Госслужащий рассказал о проблемах Новосибирска и способах их решения
Известная ведущая Ирена Понарошку включила Новосибирск в топ-10 лучших городов России, но местные жители обрушились на нее с критикой. Мол, город серый, грязный и неухоженный. Госслужащий Дмитрий Овчинников удивился этому и написал свою авторскую колонку, в которой объяснил, чем на самом деле плох Новосибирск и почему в его некомфортности виноваты в том числе и сами новосибирцы. Читайте его аргументы и размышления.
Новосибирск — третий по населению город России, крупный финансовый, научный, культурный, спортивный центр, неофициальная столица Сибири и административный центр Сибирского федерального округа. Город, в рекордно короткие сроки достигший отметки в один миллион жителей и до сего дня продолжающий разрастаться.
Всё это общеизвестные факты. Казалось бы, чем не повод для гордости за родной «город в серых тонах»? Живи да радуйся. Но, к сожалению, не всё так просто. Всё вышеперечисленное — не более чем ширма, фиговый листок, прикрывающий реальное положение дел и огромный комплекс накопившихся за долгие годы проблем, которые если и решаются, то медленно и недостаточно эффективно.
Я регулярно смотрю и читаю популярный блог Ильи Варламова, который посетил уже огромное количество различных городов России. И если вынести за скобки Москву и Петербург, то у большинства городов проблемы примерно одинаковые, и упираются они, как правило, в недостаток финансовых ресурсов и наплевательское отношение местной власти, сдобренное коррупционной составляющей. Ну и в довесок — безразличие самих жителей, озабоченных решением личных локальных проблем и за этими «деревьями» не видящих «леса» проблем общих, глобальных.
Чем так плох Новосибирск?
Минусы Новосибирска, если обобщенно, сводятся к нескольким базовым пунктам: «озаборивание» всего и вся (из последнего — забор на площади Маркса вдоль трамвайных путей. Какую функцию он там выполняет, кроме как препятствует проходу людей, — неизвестно), бардак с парковками, особенно в центре, постоянные пробки, изношенный и малокомфортный общественный транспорт, далекие от идеального состояния дороги, бесконтрольная точечная застройка, плохая экология и так далее. Зимой добавляются традиционные сезонные проблемы, связанные с плохой уборкой города от снега, наледью на тротуарах. Со всем этим мы сталкиваемся каждый день, потихоньку ругаемся, но никаких позитивных сдвигов не наблюдается. Скорее наоборот.
В этом месте возникают два сакраментальных вопроса: кто виноват и что делать? Ответ на первый вопрос лежит в нескольких плоскостях. В значительной степени ответственность за такое положение вещей лежит на федеральной власти, сконцентрировавшей все ресурсы в двух столицах, а всем остальным городам, в том числе миллионникам, достаются крохи по остаточному принципу. И зачастую лишь под какие-то большие проекты. Вот, например, Новосибирск получит новую ледовую арену к молодежному чемпионату мира по хоккею, которую обещают закончить к сентябрю 2022 года. А вместе с ней бонусом новую станцию метро, которая, правда, была бы полезнее в другом месте.
Виновата и психология жителей, многие из которых или просто поддерживают массовую установку бессмысленных заборов везде и всюду, или сами активно в этом участвуют, огораживая свой дом или участок. Но отчасти виновата и местная власть, которая не полностью использует даже тот скудный набор ресурсов, который у нее есть. А вот со вторым всё не так однозначно.
Новосибирск в плане благоустройства и комфортности жизни никогда не был в лидерах российских рейтингов. Это печальный факт. Например, согласно свежему рейтингу индекса качества городской среды, составляемому Министерством строительства России, наш город занимает 13-е место среди 15 крупнейших городов России — хуже только Волгоград и Омск. Только ленивый не отмечал грязь, пыль, неприятный запах, обилие ларьков и наружной рекламы (как в виде стендов, так и на фасадах зданий) и все прочие наши «прелести».
На мой вкус, в этом отношении Новосибирск существенно уступает даже тому же Омску, который принято ругать за разбитые дороги и прочие наши общие исконные беды. Я бывал там несколько раз, и, при всём том, что в Омске полно своих проблем, мне город понравился. Как минимум тем, что там сохранился относительно большой пласт исторической застройки, чего у нас почти что нет от слова «совсем».
Но это мои субъективные ощущения. Знаю, что многие омичи со мной не согласны. Но это тот случай, когда со стороны виднее.
Между тем население Новосибирска продолжает расти. В настоящее время в нашем городе проживает свыше
Итак, что же делать?
В первую очередь необходимо выделить несколько узловых точек, ключевых направлений, по которым в дальнейшем будет развиваться город и все сферы его жизнедеятельности. Здесь я бы подразделил весь комплекс проблем на два больших блока.
Во-первых, следует сформулировать концептуальное видение развития города и понять, каким мы хотим видеть город через
Многое, естественно, упирается в финансовые ресурсы, а с ними в России на уровне муниципалитетов почти везде туго. Если взять относительно близкие к Новосибирску регионы, то можно сопоставить с одной стороны, скажем, Екатеринбург и Тюмень, где деньги есть и где из года в год реализуются масштабные проекты, улучшается инфраструктура, а с другой стороны — не избалованный такими ресурсами и вниманием федеральных властей Омск. Что касается денег, то они, безусловно, важны. Без них, например, почти невозможно решить ту же транспортную проблему, ведь для этого нужно закупать в больших объемах новые единицы подвижного состава. Но большую роль также играет компетентность лиц, принимающих решения, их желание менять город к лучшему.
Новосибирск — это любовь?
Читая комментарии на различных городских сайтах, может сложиться мнение, что новосибирцы не очень любят свой город. А тех, кто его пытается хвалить, тут же осаждают. За примерами далеко ходить не надо. Свежая новость — известная телеведущая Ирена Понарошку включила Новосибирск в топ-10 лучших городов России, но многие новосибирцы, что называется, «не поняли юмора» и закидали «Инстаграм» ведущей кучей гневных сообщений. Причем, как отмечает сама Ирена, счастливые жители остальных девяти городов реагировали на этот рейтинг позитивно, а вот жители Новосибирска с оценкой не согласились.
С другой стороны, претензии, которые они высказывают по адресу своего города, по большей части логичны и обоснованны. В конце концов, они просто хотят жить лучше и хотят, чтобы их город стал лучше. Это нормально. Можно, конечно, закрывать глаза на проблемы и делать вид, что, как говорят немцы, alles ist gut. Но, как мне кажется, это не лучший вариант.
Очень важная проблема — город некомфортен для пешеходов вследствие отсутствия пешеходных улиц типа Арбата, малого числа хороших благоустроенных парков и скверов, чрезмерной автомобилизации, идиотских и совершенно бесполезных заборов (это общероссийская проблема, о чём не устает писать и говорить Варламов).
Еще многие новосибирцы и гости из других городов часто отмечают, что городу не хватает своей идентичности, каких-то знаковых мест, точек притяжения. Всё максимально серо и уныло. В принципе, похожие тренды мы видим по всей России — города становятся всё более безликими, похожими друг на друга. Если мы приедем почти в любой российский город, то что там увидим — жилые многоэтажки-муравейники, бесконечные пробки (Новосибирск входит в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами), парковки, ТРЦ, малопривлекательные бетонные и стеклянные коробки различных магазинов, банков, офисных центров и так далее. Столица Сибири в данном случае вполне идет в ногу со временем, что отягощается тем, что у города почти нет дореволюционной истории, а после Великой Отечественной войны и эвакуации большого числа промышленных предприятий из западных регионов бывшего СССР значительная часть территории города была превращена в унылую промзону по типу Челябинска или, скажем, казахстанского Темиртау. Зрелище не из приятных.
Как всё починить?
В общем, проблем много, и все они более-менее на поверхности. О них говорят все — от простых горожан и известных блогеров до градоначальника. Думаю, очевидно, что за последние 30 лет город во многих аспектах сильно деградировал, а когда смотришь на еще дореволюционные фото города, то и вовсе становится грустно — тогда он смотрелся намного приятнее. Я бы вообще, если честно, начал с того, что вернул Новосибирску прежнее название и переименовал обратно многие улицы, убрав наконец бесконечные улицы Советские, Ленина, Большевистские и тому подобные. Например, Красный проспект до 1920 года назывался Николаевским. Конечно, это не панацея от всех бед, но, на мой взгляд, смена имиджа города, придание ему новых смыслов и символов — дело важное и даже необходимое.
Но всё же хочется верить, что еще не всё потеряно и каким-то образом эти проблемы удастся решить. Но надо четко понимать, что никто нам в этом деле не поможет и сделать наш город лучше можем только мы сами. И начинать тоже нужно с себя: не мусорить где попало, не ставить дурацких заборов у себя во дворах и на участках, парковаться не на тротуарах и у подъездов, а в положенных местах. Всякое большое дело начинается с малого. Ну и, конечно, крайне важно говорить о проблемах, выносить их в публичное пространство, больше контактировать с представителями власти — теми же депутатами, которые, на мой взгляд, делают для города недостаточно, в основном проявляя активность перед очередными выборами.
Шанс Новосибирска, как мне видится, состоит именно в формировании сообщества активных и неравнодушных горожан. На уровне подъездов и домов это уже давно имеет место, те же ТОСы себя неплохо зарекомендовали. Нам необходимо сформировать общегородскую повестку перемен, и когда наш коллективный vox populi (лат. «голос народа». — Прим. ред.) будет ясно артикулирован, появится и реальный шанс на светлое будущее.
В Хартии города Новосибирска жители заявляют, что они будут «заботиться о том, чтобы развитие города соответствовало Божьему замыслу его создания на сибирской земле». Каков истинный Божий замысел, нам знать не дано, но мы можем жить и работать исходя из своих представлений о том, каким Новосибирск должен быть.
Прежде всего — комфортным и удобным для жизни, о чём в Хартии, кстати, также упоминается. Я убеждён, что Новосибирску еще есть куда расти и есть к чему стремиться. Очень важный момент: город должен быть удобен для всех категорий граждан, но в первую очередь, как мне кажется, акцент в его развитии должен строиться на создании интересной и насыщенной городской среды для молодых, талантливых и прогрессивно мыслящих людей. Потому что именно за этими людьми будущее и только они могут придать требуемый импульс его движению вперед. Очень хотелось бы, чтобы это движение началось как можно скорее.
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