Известная ведущая включила Новосибирск в топ-10 лучших городов. Сибиряки накинулись на нее с критикой

Ирена Понарошку опубликовала в своем «Инстаграме» список из 10 лучших, по ее мнению, городов России. Новосибирск оказался на пятом месте.

В ответ жители Новосибирска закидали Ирену сотнями сообщений, в которых ставили под сомнение адекватность телеведущей и писали, что жить в городе невозможно из-за грязи, вони, пыли, пробок и отсутствия дорог.

— На днях в рубрике «Вопрос-ответ» попросили составить мой топ городов России. При ранжировании ориентировалась только на мое личное желание жить в этих городах в порядке убывания. Из всех городов мне писали: «Ура! Мой город в топе, как приятно!». И только жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог… Это очень печально. Я была в Новосибирске давно и запомнила его морозным, солнечным, искрящимся от снега. Он ассоциируется у меня с театром, Академгородком, несколькими классными брендами натуральной косметики и красивыми, пышущими здоровьем, румяными, энергичными девушками… Дорогие сибиряки, держитесь! Пусть ваш город снова станет чистым и прекрасным, каким я его помню, — написала Понарошку.