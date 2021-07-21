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Известная ведущая включила Новосибирск в топ-10 лучших городов. Сибиряки накинулись на нее с критикой

Другие россияне порадовались за свои города

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Ирена Понарошку поставила Новосибирск на пятое место

Ирена Понарошку поставила Новосибирск на пятое место

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Известная ведущая включила Новосибирск в топ-10 лучших городов, но сибиряки ее не поняли

Ирена Понарошку опубликовала в своем «Инстаграме» список из 10 лучших, по ее мнению, городов России. Новосибирск оказался на пятом месте.

В ответ жители Новосибирска закидали Ирену сотнями сообщений, в которых ставили под сомнение адекватность телеведущей и писали, что жить в городе невозможно из-за грязи, вони, пыли, пробок и отсутствия дорог.

— На днях в рубрике «Вопрос-ответ» попросили составить мой топ городов России. При ранжировании ориентировалась только на мое личное желание жить в этих городах в порядке убывания. Из всех городов мне писали: «Ура! Мой город в топе, как приятно!». И только жители Новосибирска прислали сотни сообщений о том, что я сошла с ума и жить в городе невозможно: грязь, вонь, пыль, пробки, серость, отсутствие дорог… Это очень печально. Я была в Новосибирске давно и запомнила его морозным, солнечным, искрящимся от снега. Он ассоциируется у меня с театром, Академгородком, несколькими классными брендами натуральной косметики и красивыми, пышущими здоровьем, румяными, энергичными девушками… Дорогие сибиряки, держитесь! Пусть ваш город снова станет чистым и прекрасным, каким я его помню, — написала Понарошку.

Весь рейтинг выглядел следующим образом:

1. Москва;

2. Сочи;

3. Санкт-Петербург;

4. Екатеринбург;

5. Новосибирск;

6. Казань;

7. Ростов-на-Дону;

8. Краснодар;

9. Калининград;

10. Нижний Новгород.

В апреле другой известный блогер — Илья Варламов — раскритиковал затопленные улицы Оби. А в марте он же опубликовал видео про стыдную уборку снега в Новосибирске, назвав ситуацию в третьем по численности городе России «снежной катастрофой».

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Новосибирскрейтинг городовИрена Понарошку
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