Как хотят переделать бульвар на Красном проспекте — смотрим реконструкцию озеленения

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала состояние бульвара по Красному проспекту от улицы Колыванская до улицы Сибревкома. Состояние деревьев здесь оставляет желать лучшего, поэтому в ближайшее время планируется благоустройство этого участка.
По словам вице-мэра, еще в 2016 году совместно с сотрудниками кафедры ботаники педуниверситета было проведено обследование берез на этом участке. Результаты показали, что деревья на Красном проспекте находятся в угнетенном состоянии, а большинство из них и вовсе посажены с нарушениями правил.
Мэрия дополнила дизайн-проект комплексного благоустройства для Красного проспекта, разработанный программой «Формирование комфортной городской среды», планом по озеленению бульвара с учетом рекомендаций ботсада. В качестве основы для озеленения этой территории ботсад порекомендовал тополя. Предпочтительный сорт тополя — «пирамидальный советский». Такие деревья позволили бы рассечь и уменьшить силу ветра с Оби, снизить разгон метель зимой и осадить городскую пыль.
— Основываясь на этих рекомендациях, мы подготовили концепцию реконструкции озеленения бульвара Красного проспекта с использованием тополя советского пирамидального, клена Гиннала и липы мелколистной. Хочу отметить, что сейчас на бульваре Красного проспекта нет системы полива — а полив критически важен для растений, особенно в жестких условиях магистрального озеленения. Необходимо ее запроектировать. Также проект должен предусматривать замену урн и лавочек (именно они в документации называются МАФы — малые архитектурные формы), — пояснила Анна Терешкова.
Выполнять проект по улучшению бульвара на Красном проспекте и «омоложению» деревьев планируют поэтапно. Сейчас готовится проектно-сметная документация для первого участка.
Несколько дней назад НГС сообщал, что в Первомайском сквере наблюдаются проблемы с освещением — горят лишь 13 фонарей из 80. Затем мэрия пообещала, что в ближайшие дни все фонари заработают. Но к 28 августа ситуация не изменилась.