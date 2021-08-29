Как хотят переделать бульвар на Красном проспекте — смотрим реконструкцию озеленения

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала состояние бульвара по Красному проспекту от улицы Колыванская до улицы Сибревкома. Состояние деревьев здесь оставляет желать лучшего, поэтому в ближайшее время планируется благоустройство этого участка.



По словам вице-мэра, еще в 2016 году совместно с сотрудниками кафедры ботаники педуниверситета было проведено обследование берез на этом участке. Результаты показали, что деревья на Красном проспекте находятся в угнетенном состоянии, а большинство из них и вовсе посажены с нарушениями правил.