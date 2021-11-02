Полиция опровергла нападение с заточкой на уборщицу управляющей компании в Новосибирске

Сотрудник службы безопасности при УК «Эко Плюс» Николай Коломеец рассказал корреспонденту НГС, что разбирался в деле об ударе заточкой в грудь уборщицы УК «Орбита». Он сообщил о новых обстоятельствах.

По словам мужчины, удара заточкой или каким-либо колюще-режущим предметом в этой истории не было вообще.



— У нас появилась информация, что уборщица поступала в больницу с другими диагнозами. И мы разговаривали с участковым, который принял это дело, там будет отказное, потому что там нет состава преступления. От слова совсем, — сообщил журналисту Николай Коломеец.



В полиции корреспонденту НГС также подтвердили, что удара заточкой не было, но подтвердили, что некие повреждения всё же были.



— Гражданка получила телесные повреждения в области головы и груди. Информация об ударе заточкой не подтвердилась. Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время результаты экспертизы из медицинского учреждения не поступили. По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям пункта 1 части 1 24 УПК РВ (отсутствие события преступления). В настоящее время решается вопрос о направлении материала на дополнительную проверку, — прокомментировали в ГУ МВД России по НСО.

