Полиция опровергла нападение с заточкой на уборщицу управляющей компании в Новосибирске

Полиция Новосибирска опровергла информацию о том, что уборщицу УО «Орбита» ударили заточкой — ранее о том, что женщину поранили, заявляли представители компании.
О нападении неизвестных с заточкой на уборщицу одной из управляющих компаний, НГС рассказал 5 октября. Жильцы дома н Железнодорожной, 6/1, где 3 октября случился инцидент, расценили это как нарастающую конкурентную борьбу между УК «Эко Плюс» и УО «Орбита», которая сменила в этом доме «Эко Плюс». В самих управляющих компаниях назвали случившееся провокацией и обвинили в ней друг друга.
Сотрудник службы безопасности при УК «Эко Плюс» Николай Коломеец рассказал корреспонденту НГС, что разбирался в деле об ударе заточкой в грудь уборщицы УК «Орбита». Он сообщил о новых обстоятельствах.
По словам мужчины, удара заточкой или каким-либо колюще-режущим предметом в этой истории не было вообще.
— У нас появилась информация, что уборщица поступала в больницу с другими диагнозами. И мы разговаривали с участковым, который принял это дело, там будет отказное, потому что там нет состава преступления. От слова совсем, — сообщил журналисту Николай Коломеец.
В полиции корреспонденту НГС также подтвердили, что удара заточкой не было, но подтвердили, что некие повреждения всё же были.
— Гражданка получила телесные повреждения в области головы и груди. Информация об ударе заточкой не подтвердилась. Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время результаты экспертизы из медицинского учреждения не поступили. По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям пункта 1 части 1 24 УПК РВ (отсутствие события преступления). В настоящее время решается вопрос о направлении материала на дополнительную проверку, — прокомментировали в ГУ МВД России по НСО.
Коломеец отказался пояснять, появились ли повреждения у уборщицы в результате возможного конфликта или ранее. Сотрудник службы безопасности заметил, что не хочет вдаваться в подробности, чтобы потом не оказаться в роли дающего показания.
Генеральный директор УО «Орбита» Ольга Бублий, которая ранее рассказывала, как уборщица пострадала от удара в грудь острым предметом, уточнила, что знает эту историю со слов директора ЖЭУ.
— Есть медицинское заключение: проникающее ранение, естественно. Официальное медицинское заключение есть, операция была. Мне это сказали. Женщина эта на больничном. Телефона её у меня нет. Это сотрудник ЖЭУ. Я могу позвонить туда и узнать, — пояснила корреспонденту НГС Ольга Бублий.
Правда, дозвониться до директора ЖЭУ гендиректору УК «Орбита», по её словам, не удалось: директор был в отпуске, телефон — недоступен. А телефон инженера ЖЭУ, который Ольга Бублий сообщила журналисту для получения комментария, был также недоступен. На записанное сообщение на автоответчик инженер не отреагировал.
По данным системы Контур.Фокус, единственным владельцем УК «Эко Плюс» является Александр Серёжин, а генеральным директором — Наталья Серёжина. В 2021 году по деятельности УК «Эко Плюс» разные учреждения провели 58 внеплановых проверок, в 18 из которых найдены нарушения. За последний год «Эко Плюс» выступала ответчиком в судах четыре раза на общую сумму исков — более 5 миллионов рублей. Один из судов начался 15 октября 2021 года с УО «Орбита», которая требует передать ей техническую документацию по управлению домом по улице Железнодорожная, 6/1.
УО «Орбита», по данным Контур.Фокуса, с 15 сентября 2020 года полностью принадлежит Ольге Бублий, которая является одновременно и гендиректором компании. Ранее «Орбита» называлась УК «Плющиха» и принадлежала ООО УК «Обь-Сервис», владельцами которой являются Анна Шитикова и Денис Миляев. В 2021 году по деятельности УК «Орбита» проведено 5 внеплановых проверок, нарушений пока не выявлено. Ольга Бублий ранее была директором УК «Ленинская» и УК «ЖКХ-Партнёр». Сейчас УК «ЖКХ-Партнер» принадлежит Анастасии Пономарёвой, а гендиректором компании является её муж, бывший начальник ГЖИ Евгений Пономарёв. Одним из учредителей «ЖКХ-Партнёр» был Сергей Проничев, который по данным Тайги.инфо связан с холдингом МКС.
Всевозможные коммунальные противостояния в Новосибирске случаются регулярно. Часто в скандалах участвуют сами жильцы, а конфликты возникают не только с УК, но и с ТСЖ. 25 сентября НГС рассказал о серьезной драке жильцов с руководством ТСЖ, в ходе которой даже выламывались дверь и окна.