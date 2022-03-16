«Нисколько не жалею!». Экс-директора новосибирского планетария осудили со второй попытки

В чем обвиняли Масликова

Масликова задержали в феврале 2018 года по подозрению в получении взяток на общую сумму в 190 тысяч рублей и отмывании денег.



— С 2014 по 2017 год руководитель МКУ ДО «ДЮЦ "Планетарий"» сдавал в аренду состоящее на балансе оборудование, а именно видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в нарушение установленного мэрией города Новосибирска порядка, без разрешения мэрии города Новосибирска, — сообщали ранее в региональном СК.



После месяца в СИЗО Масликова перевели под домашний арест.



— Я действительно сдавал в аренду световое, звуковое и видео оборудование планетария с нарушениями в оформлении соответствующих документов: слишком уж много процедур требуется для согласования этих нюансов. Но на преступление это не тянет: у меня не было корыстной заинтересованности. Вырученные средства направлялись на нужды планетария: закупались экспонаты в наш музей, покупку нового оборудования и ремонт существующего, — сказал НГС Масликов.

