«Нисколько не жалею!». Экс-директора новосибирского планетария осудили со второй попытки

16 марта в Центральном районном суде завершили повторное рассмотрение дела бывшего директора детско-юношеского центра «Планетарий» Сергея Масликова.
Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (
— Суд назначил ему наказание в виде штрафа в
В чем обвиняли Масликова
Масликова задержали в феврале 2018 года по подозрению в получении взяток на общую сумму в 190 тысяч рублей и отмывании денег.
— С 2014 по 2017 год руководитель МКУ ДО «ДЮЦ "Планетарий"» сдавал в аренду состоящее на балансе оборудование, а именно видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в нарушение установленного мэрией города Новосибирска порядка, без разрешения мэрии города Новосибирска, — сообщали ранее в региональном СК.
После месяца в СИЗО Масликова перевели под домашний арест.
— Я действительно сдавал в аренду световое, звуковое и видео оборудование планетария с нарушениями в оформлении соответствующих документов: слишком уж много процедур требуется для согласования этих нюансов. Но на преступление это не тянет: у меня не было корыстной заинтересованности. Вырученные средства направлялись на нужды планетария: закупались экспонаты в наш музей, покупку нового оборудования и ремонт существующего, — сказал НГС Масликов.
25 декабря 2019 года суд Новосибирска вынес оправдательный приговор астроному, не найдя в его действиях состава преступления. Но прокуратура подала апелляцию, и решение было отменено: дело направили на повторное рассмотрение.
Что экс-директор планетария говорит о приговоре
Спустя четыре года следствия и суда, Масликов заявил, что ни о чем не жалеет, несмотря на обвинительный приговор.
— На самом деле я нисколько не жалею о том, что сделал. Как директор планетария я все силы отдавал своему учреждению. Да, приходится ради него идти на мелкие нарушения, без этого невозможно быть нормальным директором. Общался с другими руководителями, все говорят: «на твоем месте любой бы мог оказаться!» Жизнь — многогранная штука, вся эта история показала, как много у меня на самом деле друзей: очень многие поддержали и вступились, — добавил Масликов. — А что касается вынесенного сегодня решения, нужно время, чтобы его осмыслить.
После возбуждения уголовного дела ученого уволили с должности директора планетария. Сейчас Масликов преподает астрономию в НГУЭУ (нархоз), занимается наукой и пишет книги.
Во время ожидания первого приговора в декабре 2019 года Масликов записал публичное видео о том, как собирать сумку в СИЗО.